Снимаха най-новото Porsche 911 GT3 RS. Какви са промените?

Инженерите на Porsche работят усилено върху oбновеното 911 GT3 RS, нова версия на автомобила предназначен за пистата, но и позволен за пътя. Макар че наскоро забелязаният прототип прилича на настоящата версия 992.1, някои ключови промени подсказват, че става дума за нещо повече от леко обновяване.

Най-забележимите обновления са в задната част на автомобила, която разполага с нова светлинна лента и преработен дифузьор с по-големи централни изпускателни тръби. Освен това, в краищата на дифузьора са забелязани два по-малки отвора, което води до спекулации. Те могат да бъдат допълнителни изпускателни отвори, предназначени да подобрят въздушния поток и да намалят обратното налягане, или могат да сигнализират за по-значителна промяна в задвижващия механизъм. Предвид предизвикателствата, свързани с изпълнението на строгите европейски норми за емисии с настоящия 4.0-литров атмосферен шестцилиндров двигател, някои дори се чудят дали Porsche ще въведе турбокомпресор или хибридна помощ – значителна промяна за модел с толкова лоялни и пуристични почитатели.

Други по-малки промени в екстериора включват преработен набор от вентилационни отвори на капака с по-малки лопатки. В интериора се очаква новото 992.2 GT3 RS да възприеме изцяло цифров контролен интерфейс и да предлага опция за сгъваеми карбонови седалки, функции, които вече са налични в най-новото 992.2 GT3.

Тъй като календарът на Porsche е пълен с други големи премиери, включително новото 911 Turbo и изцяло ново поколение на електрическия Cayenne, съществени новини за 911 GT3 RS не се очакват до края на годината или началото на следващата.