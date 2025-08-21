Продадоха това Peugeot 205 за над 300 хиляди евро

Peugeot 205 Turbo 16 от 1984 година, изключително търсен автомобил от легендарната ера на ралита от Група Б, бе продаден на търг на Bonhams за 368 000 долара, или приблизително 315 000 евро. Този конкретен автомобил, с шаси номер VF3741R76E5100127, е един от само 200 произведени пътни версии, което е ключов фактор за високата му стойност.

205 T16 е резултат от специален проект, ръководен от Жан Тод, за да вкара Peugeot в рали състезанията от Група Б. За разлика от стандартния 205 с предно задвижване, Turbo 16 е мощен автомобил със средноразположен двигател и задвижване на всички колела. Неговата рали версия се превърна в един от най-успешните автомобили в историята на Група Б, с 16 победи и два световни шампионски титли, надминавайки дори емблематичния Audi Quattro. Той запазва фабрично нанесената си металически сива боя, автентичния си интериор и оригиналните си маркировки и стикери. Все още е оборудван с гуми Michelin TRX, подходящи за периода, когато е произведен.

Настоящият собственик, който придобива автомобила през януари 2022 година, е инвестирал около 200 000 долара в механиката и поддръжката му, включително ново окачване, охладителна система, съединител и горивна система. Инсталирана е и модерна аудио система. Що се отнася до механиката, колата разполага със задвижване на четирите колела, както вече споменахме, 200 конски сили и ускорява от 0 до 100 км/ч за точно 6 секунди.