Продадоха това Peugeot 205 за над 300 хиляди евро

21 Август, 2025 13:27 868 4

Модификацията Turbo 16 е една от най-желаните сред феновете

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Peugeot 205 Turbo 16 от 1984 година, изключително търсен автомобил от легендарната ера на ралита от Група Б, бе продаден на търг на Bonhams за 368 000 долара, или приблизително 315 000 евро. Този конкретен автомобил, с шаси номер VF3741R76E5100127, е един от само 200 произведени пътни версии, което е ключов фактор за високата му стойност.

205 T16 е резултат от специален проект, ръководен от Жан Тод, за да вкара Peugeot в рали състезанията от Група Б. За разлика от стандартния 205 с предно задвижване, Turbo 16 е мощен автомобил със средноразположен двигател и задвижване на всички колела. Неговата рали версия се превърна в един от най-успешните автомобили в историята на Група Б, с 16 победи и два световни шампионски титли, надминавайки дори емблематичния Audi Quattro. Той запазва фабрично нанесената си металически сива боя, автентичния си интериор и оригиналните си маркировки и стикери. Все още е оборудван с гуми Michelin TRX, подходящи за периода, когато е произведен.

Настоящият собственик, който придобива автомобила през януари 2022 година, е инвестирал около 200 000 долара в механиката и поддръжката му, включително ново окачване, охладителна система, съединител и горивна система. Инсталирана е и модерна аудио система. Що се отнася до механиката, колата разполага със задвижване на четирите колела, както вече споменахме, 200 конски сили и ускорява от 0 до 100 км/ч за точно 6 секунди.


  • 1 Сила

    Последната френска кола е това Пежо , този модел ....последната истинска френска кола !!! Последното Пежо въобще ....

    13:32 21.08.2025

  • 2 тези са големи будали

    вие нормални ли сте ? инвестирал 200 000$ в механиката да не е сложил бутала от паладий???

    13:40 21.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    Бижу! Естествено със ръчна кутия. От времето, когато Пежо е означавало спорт, рали, бензин! Само ще си мечтаем за такива коли, затова цената е такава.

    14:33 21.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    До коментар #1 от "Сила":

    Не съм съгласен. 405 Т16, 406 V6, 407 V6, 407 V6 би турбо дизел, 206 GTi, 206 RC 175hp - също бяха страхотни спортни коли.

    14:36 21.08.2025