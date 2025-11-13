Peugeot иска да промени усещането за волана на автомобила, както и формата му

Peugeot, марка, отдавна известна с дръзкия си дизайн, отново се опитва да предефинира кокпита с новия впечатляващ Polygon Concept. Този агресивно ръбат шоукар служи като „осезаема реалност“ за тестване на революционна технология, която ще бъде внедрена в серийно произвеждан автомобил до 2027 година, вероятно като предварителен поглед към следващото поколение супермини 208.

Основната характеристика е завръщането на правоъгълен Hypersquare контрол на кормилното управление, видян за първи път в концепцията Inception от 2023 година. Този компонент е неразделна част от новата система Steer-by-Wire, която напълно елиминира механичната връзка между водача и предните колела – ход, който преди повече от десетилетие беше опитан от Infiniti с модела Q50. Peugeot твърди, че системата им предлага изключителна маневреност и лекота на употреба, особено при ниски скорости, където съотношението се регулира, за да изисква максимално завъртане от само 170 градуса в двете посоки, което е много по-малко от традиционните три пълни завъртания, необходими за пълно заключване. При скорости по магистралата системата се затяга, изисквайки минимално усилие за поддържане на траекторията.

Острата, квадратна естетика на Polygon – подчертана от екзотичните врати е смело продължение на френския стил. Въпреки футуристичния си вид, концепцията отдава почит на наследството, като дизайнът на колелата и детайлите на задните колони ясно препращат към легендарния 205 GTi от 80-те години.

Докато фантазийните елементи на малкия SUV, като вратите отварящи се нагоре и предното стъкло, което служи и като гигантски дисплей, ще останат ограничени до концептуалния етап, се очаква производствената версия на следващия 208 да наследи по-квадратния дизайн. Суперминито ще се произвежда на платформата Stellantis STLA Small, която ще споделя със следващия Opel Corsa. Тази гъвкава архитектура е проектирана да поддържа както двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрически варианти, като електромобилите, произведени на тази платформа, могат да достигнат максимален пробег от 500 километра, което гарантира, че следващият 208 ще остане конкурентен във всички пазарни сегменти.