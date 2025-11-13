Peugeot иска да промени усещането за волана на автомобила, както и формата му

Peugeot, марка, отдавна известна с дръзкия си дизайн, отново се опитва да предефинира кокпита с новия впечатляващ Polygon Concept. Този агресивно ръбат шоукар служи като „осезаема реалност“ за тестване на революционна технология, която ще бъде внедрена в серийно произвеждан автомобил до 2027 година, вероятно като предварителен поглед към следващото поколение супермини 208.
Основната характеристика е завръщането на правоъгълен Hypersquare контрол на кормилното управление, видян за първи път в концепцията Inception от 2023 година. Този компонент е неразделна част от новата система Steer-by-Wire, която напълно елиминира механичната връзка между водача и предните колела – ход, който преди повече от десетилетие беше опитан от Infiniti с модела Q50. Peugeot твърди, че системата им предлага изключителна маневреност и лекота на употреба, особено при ниски скорости, където съотношението се регулира, за да изисква максимално завъртане от само 170 градуса в двете посоки, което е много по-малко от традиционните три пълни завъртания, необходими за пълно заключване. При скорости по магистралата системата се затяга, изисквайки минимално усилие за поддържане на траекторията.
Острата, квадратна естетика на Polygon – подчертана от екзотичните врати е смело продължение на френския стил. Въпреки футуристичния си вид, концепцията отдава почит на наследството, като дизайнът на колелата и детайлите на задните колони ясно препращат към легендарния 205 GTi от 80-те години.
Докато фантазийните елементи на малкия SUV, като вратите отварящи се нагоре и предното стъкло, което служи и като гигантски дисплей, ще останат ограничени до концептуалния етап, се очаква производствената версия на следващия 208 да наследи по-квадратния дизайн. Суперминито ще се произвежда на платформата Stellantis STLA Small, която ще споделя със следващия Opel Corsa. Тази гъвкава архитектура е проектирана да поддържа както двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрически варианти, като електромобилите, произведени на тази платформа, могат да достигнат максимален пробег от 500 километра, което гарантира, че следващият 208 ще остане конкурентен във всички пазарни сегменти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 офф бе
Коментиран от #2
10:48 13.11.2025
2 Точно така
До коментар #1 от "офф бе":Моделите 2008 са пълен провал
10:50 13.11.2025
3 карчи
10:51 13.11.2025
4 БРАВО
Коментиран от #5
11:17 13.11.2025
5 карчи
До коментар #4 от "БРАВО":Тесла минаха по тоя път и върнаха кръглия волан поради искане от потребителите, но като опция срещу... 700 долара, ако правилно помня😂
11:25 13.11.2025
6 Оффффф
11:32 13.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кочо Честименски
12:32 13.11.2025