Peugeot иска да промени усещането за волана на автомобила, както и формата му

13 Ноември, 2025 10:41 731 8

Очаква се серийното 208 да наследи някои от елементите му

Peugeot иска да промени усещането за волана на автомобила, както и формата му - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Peugeot, марка, отдавна известна с дръзкия си дизайн, отново се опитва да предефинира кокпита с новия впечатляващ Polygon Concept. Този агресивно ръбат шоукар служи като „осезаема реалност“ за тестване на революционна технология, която ще бъде внедрена в серийно произвеждан автомобил до 2027 година, вероятно като предварителен поглед към следващото поколение супермини 208.

Основната характеристика е завръщането на правоъгълен Hypersquare контрол на кормилното управление, видян за първи път в концепцията Inception от 2023 година. Този компонент е неразделна част от новата система Steer-by-Wire, която напълно елиминира механичната връзка между водача и предните колела – ход, който преди повече от десетилетие беше опитан от Infiniti с модела Q50. Peugeot твърди, че системата им предлага изключителна маневреност и лекота на употреба, особено при ниски скорости, където съотношението се регулира, за да изисква максимално завъртане от само 170 градуса в двете посоки, което е много по-малко от традиционните три пълни завъртания, необходими за пълно заключване. При скорости по магистралата системата се затяга, изисквайки минимално усилие за поддържане на траекторията.

Острата, квадратна естетика на Polygon – подчертана от екзотичните врати е смело продължение на френския стил. Въпреки футуристичния си вид, концепцията отдава почит на наследството, като дизайнът на колелата и детайлите на задните колони ясно препращат към легендарния 205 GTi от 80-те години.

Докато фантазийните елементи на малкия SUV, като вратите отварящи се нагоре и предното стъкло, което служи и като гигантски дисплей, ще останат ограничени до концептуалния етап, се очаква производствената версия на следващия 208 да наследи по-квадратния дизайн. Суперминито ще се произвежда на платформата Stellantis STLA Small, която ще споделя със следващия Opel Corsa. Тази гъвкава архитектура е проектирана да поддържа както двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрически варианти, като електромобилите, произведени на тази платформа, могат да достигнат максимален пробег от 500 километра, което гарантира, че следващият 208 ще остане конкурентен във всички пазарни сегменти.


  • 1 офф бе

    10 0 Отговор
    хората искат здрави и икономични коли

    Коментиран от #2

    10:48 13.11.2025

  • 2 Точно така

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "офф бе":

    Моделите 2008 са пълен провал

    10:50 13.11.2025

  • 3 карчи

    9 0 Отговор
    Всички искат да ви променят усещането "зад волана", като ви го отнемат и скоростите, педалите, аве цялото управление за да се возите чудесно усещайки се, като чувал картофи, мхъм😐

    10:51 13.11.2025

  • 4 БРАВО

    3 1 Отговор
    Не случайно волана е кръгъл, като го въртиш е удобно да го държиш във всеки един градус на завъртане. А Пежо ще откриват колелото, ще направят квадратен волан за да открият че кръглия няма грешка!

    Коментиран от #5

    11:17 13.11.2025

  • 5 карчи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    Тесла минаха по тоя път и върнаха кръглия волан поради искане от потребителите, но като опция срещу... 700 долара, ако правилно помня😂

    11:25 13.11.2025

  • 6 Оффффф

    4 0 Отговор
    Стига с тия изгъзици. Кола, като хората не остана. Няма да въртя геврека, Ами ще командвам, дай на ляво, дай надясно, а сега що удари бабата на пътеката. Искам кола, а не играчка!

    11:32 13.11.2025

  • 8 Кочо Честименски

    0 0 Отговор
    Вече промениха усещането за двигателя, както и формата му...

    12:32 13.11.2025