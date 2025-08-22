Новини
Nissan представи наточения X-Trail Nismo

22 Август, 2025 14:19 582 2

Всъдеходът се отличава с подобрено окачване

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Nissan официално представи X-Trail Nismo в Япония, нова версия на седемместния SUV, която се фокусира върху подобрена динамика на шофиране, а не върху чиста мощност. Докато хибридният двигател остава непроменен, Nismo значително е усъвършенствал шасито и окачването, за да подобри поведението в завои, стабилността и качеството на возене. X-Trail Nismo ще бъде пуснат в продажба на японския пазар на 24 септември.

Ключовите механични подобрения на автомобила включват нови амортисьори Kayaba Swing Valve, които са проектирани да намаляват накланянето на каросерията и да осигуряват по-стабилно шофиране. Докато мощността на хибридната система e-4ORCE остава същата – 198 к.с. от предния мотор и 132 к.с. от задния – разпределението на въртящия момент между предния и задния мост е прекалибрирано, за да направи кросоувъра по-стабилен на пътя. Кормилното управление също е преконфигурирано за по-спортно усещане.

Версията Nismo се отличава визуално с характерния комплект каросерия с тъмни хромирани акценти и червени ивици по броните, страничните прагове и корпусите на огледалата за задно виждане. Той се движи на по-големи 20-цолови джанти Enkei, обути с гуми Michelin Pilot Sport. В интериора са използвани черно-червени цветове, с опционални спортни седалки Recaro, настроени от Nismo, за по-добра опора при динамично шофиране. Добавен е и нов режим „Sport“, който увеличава отзивчивостта на педала на газта.


  • 1 Ъ4уи

    1 0 Отговор
    Със 1,5 хибрид,ха ха да си го карат.

    14:39 22.08.2025

  • 2 не изглежда зле

    0 0 Отговор
    но за пореден път правят мизерна тапицерия на седалките по това което се вижда на снимката

    15:12 22.08.2025