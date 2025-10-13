Новини
Авто »
Lexus представи необичаен миниван с 6 гуми (ВИДЕО)

13 Октомври, 2025 20:59 688 1

  • lexus-
  • ls-
  • ван-
  • миниван

Моделът служи като духовен наследник на LS

Lexus представи необичаен миниван с 6 гуми (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lexus смело предизвиква традиционното понятие за луксозен автомобил от висок клас с концептуалното прераждане на своя почитан модел LS, превръщайки конвенционалния седан в напълно неконвенционален шестколесен електрически миниван. Този шокиращ и впечатляващ подход към луксозната мобилност, представен преди Japan Mobility Show 2025, показва модел, който е значително по-голям от съществуващия Lexus LM и разполага с удължено междуосие, за да побере сюрреалистичната си триосна конфигурация. Освен блестящите колела, дизайнът е футуристично проучване на обема, включващо минимални надвеси, вертикално LED осветление, което се простира по високата предна част и задната част, и огромна електрическа плъзгаща се врата, която разкрива луксозна шестместна кабина, определена от меко, атмосферно осветление.

Тази радикална промяна е повече от просто стилистична фантазия; тя е философска задача от председателя Акио Тойода, който предизвика компанията да преосмисли флагмана, като превърне значението на LS от „луксозен седан“ в „луксозно пространство“ за ерата на електрическите автомобили. Тойода настоява, че шестколесният електрически ван не е просто дизайнерско упражнение, а сериозен проект, който в крайна сметка ще се превърне в серийно произвеждан автомобил, въпреки че признава, че постигането на с очакваната за Lexus тишина, комфорт и практичност на пътя за такава екзотична конфигурация е значителна пречка за развитието.

Докато дългогодишният седан LS се готви за последния си завой на сцената догодина, с потвърждението за напускането му от американския пазар, този шестколесен електрически ван бележи амбициозния и откровено странен залог на Lexus за бъдещето на луксозния личен транспорт, отговарящ на глобалния пазар на луксозни стоки, който все повече дава предимство на просторните преживявания с шофьор пред традиционните четириврати символи на статуса.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така ли

    0 0 Отговор
    Това е като автобус, но не и миниван

    22:16 13.10.2025