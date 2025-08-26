Новини
Обновеното Peugeot 308: Фини промени с добре познати двигатели

26 Август, 2025 14:42 901 7

Хечбекът и комбито ще се предлагат с нова визия

Обновеното Peugeot 308: Фини промени с добре познати двигатели - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Peugeot представи обновена версия на хечбека 308 и комбито 308 SW, предлагайки на европейския пазар освежен дизайн и гама от актуализирани опции за задвижване. Актуализацията в средата на жизнения цикъл премахва характерните „зъби“ от предната броня и ги заменя с нов дизайн на разделени фарове с характерни LED „нокти“. Новата предна броня включва и функционални въздухозаборници за подобрена аеродинамика. За първи път в Peugeot предната емблема е осветена, което се очаква да бъде въведено и в бъдещите модели на марката.

Обновеното Peugeot 308: Фини промени с добре познати двигатели

Фейслифтът въвежда и нови дизайни на 17-цолови и 18-цолови алуминиеви джанти, както и нови цветове на екстериора. Задната част остава до голяма степен непроменена, макар че задните светлини вече включват LED дизайн на ноктите във всички версии.

Вътре, 308 запазва своето i-Cockpit оформление с 10-инчов инфоразвлекателен дисплей, но получава цифров инструментален панел с нова 3D графика. По-високите версии като GT и GT Premium получават тапицерия от алкантара, а инфоразвлекателната система вече поддържа безжични актуализации.

Обновеното Peugeot 308: Фини промени с добре познати двигатели

Обновеното Peugeot 308 ще се предлага с различни варианти на задвижване, за да отговори на различните нужди на клиентите:

Дизел: 1,5-литровият четирицилиндров турбодизелов двигател BlueHDi остава в гамата, произвежда 130 к.с. (130 PS) и е съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия.

Мек-хибрид: 1,2-литров трицилиндров меко-хибриден бензинов двигател с вграден електромотор развива 145 к.с. и е съчетан с шестстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Peugeot твърди, че тази версия може да работи в електрически режим до 50% от времето при градски условия на шофиране.

Plug-in Hybrid: Plug-in hybrid моделът комбинира 1,6-литров турбо двигател с електрически мотор, за да достигне комбинирана мощност от 195 к.с.. Той разполага със 17,2 kWh батерия, която осигурява пробег само на електричество до 85 км.

Electric: Напълно електрическото E-308 се задвижва от 156 к.с. електромотор и 58,4 kWh батерия. Пробегът по WLTP е увеличен до 452 км. E-308 може да се зареди от 20% до 80% само за 32 минути, когато е свързан към 100 kW DC бързо зарядно устройство.

Обновеното Peugeot 308: Фини промени с добре познати двигатели

Моделът 308 SW комби също преминава през фейслифт и продължава да предлага допълнителната практичност на голям багажник с капацитет от 598 до 1487 литра в зависимост от конфигурацията на седалките. 308 SW разполага също с разделена на 40:20:40 задна седалка и електрически багажник.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ужас

    3 5 Отговор
    С тая пластмасова емблема е като играчка от зрънчо.

    14:55 26.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Изглежда спортно. Красиви линии и уникален дизайн. Пежо не копират, тях ги копират(Рено например).

    Двигател - най-удачният избор е дизела 1.5 4 цилиндъра. Настройва се турбото и става 150кс. Хем икономично, хем ще има ряз в града. Слабото място е автоматика - скъп за ремонт и обслужване. Затова няма да има търсене на вторичния пазар - ремонта на кутията струва еднакво за всички. Еми тогава БМВ, и те са само автоматик вече. Обаче имат големи мотори.

    1.2 3 цилиндъра е много слаб. 1.6 4 цилиндъра е добре, но само хибрид - идва 1800кг рибираши, колко джип. Тука нема спорт. Надеждата е в новия 1.6 мотор да го предлагат и без хибдрид.

    Коментиран от #6

    14:57 26.08.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    Е те двигателите са му проблема - всичките са куци

    15:03 26.08.2025

  • 4 Ммммм

    4 2 Отговор
    Урсула-та даже се е прекарала, като им е разрешила да слагат 4-дупкови ДВГ-та!

    15:17 26.08.2025

  • 5 тъй шъй

    3 1 Отговор
    Те пък от Стелантис признаха, че тия мотори за нищо не стават и идва смяна. Въобще мъката в Стелантис е безкрай. Ама то само моторите да бяха проблемни. Бутафорни продукти.

    15:21 26.08.2025

  • 6 така

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Ми много ги разбираш тия работи. Може би наистина си таксиджия,вие всичко знаете. Няма надежда за булгара.

    Коментиран от #7

    15:24 26.08.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "така":

    Айде кажи ти бе отворко. Кое не е така!?

    16:06 26.08.2025