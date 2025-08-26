Обновеното Peugeot 308: Фини промени с добре познати двигатели

Peugeot представи обновена версия на хечбека 308 и комбито 308 SW, предлагайки на европейския пазар освежен дизайн и гама от актуализирани опции за задвижване. Актуализацията в средата на жизнения цикъл премахва характерните „зъби“ от предната броня и ги заменя с нов дизайн на разделени фарове с характерни LED „нокти“. Новата предна броня включва и функционални въздухозаборници за подобрена аеродинамика. За първи път в Peugeot предната емблема е осветена, което се очаква да бъде въведено и в бъдещите модели на марката.

Фейслифтът въвежда и нови дизайни на 17-цолови и 18-цолови алуминиеви джанти, както и нови цветове на екстериора. Задната част остава до голяма степен непроменена, макар че задните светлини вече включват LED дизайн на ноктите във всички версии.

Вътре, 308 запазва своето i-Cockpit оформление с 10-инчов инфоразвлекателен дисплей, но получава цифров инструментален панел с нова 3D графика. По-високите версии като GT и GT Premium получават тапицерия от алкантара, а инфоразвлекателната система вече поддържа безжични актуализации.

Обновеното Peugeot 308 ще се предлага с различни варианти на задвижване, за да отговори на различните нужди на клиентите:

Дизел: 1,5-литровият четирицилиндров турбодизелов двигател BlueHDi остава в гамата, произвежда 130 к.с. (130 PS) и е съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия.

Мек-хибрид: 1,2-литров трицилиндров меко-хибриден бензинов двигател с вграден електромотор развива 145 к.с. и е съчетан с шестстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Peugeot твърди, че тази версия може да работи в електрически режим до 50% от времето при градски условия на шофиране.

Plug-in Hybrid: Plug-in hybrid моделът комбинира 1,6-литров турбо двигател с електрически мотор, за да достигне комбинирана мощност от 195 к.с.. Той разполага със 17,2 kWh батерия, която осигурява пробег само на електричество до 85 км.

Electric: Напълно електрическото E-308 се задвижва от 156 к.с. електромотор и 58,4 kWh батерия. Пробегът по WLTP е увеличен до 452 км. E-308 може да се зареди от 20% до 80% само за 32 минути, когато е свързан към 100 kW DC бързо зарядно устройство.

Моделът 308 SW комби също преминава през фейслифт и продължава да предлага допълнителната практичност на голям багажник с капацитет от 598 до 1487 литра в зависимост от конфигурацията на седалките. 308 SW разполага също с разделена на 40:20:40 задна седалка и електрически багажник.