Audi се сбогува с A7 в Америка

Audi потвърди, че ще преустанови продажбата на моделите A7 и S7 на американския пазар за моделната 2026 година. Компанията преструктурира продуктовата си гама и се подготвя за пускането на пазара на техния непряк заместител, A6.

A7, който дебютира през 2010 година. като фастбек версия на A6, и S7 ще бъдат премахнати от гамата в САЩ. Тази стъпка е част от новата стратегия на Audi за наименования, която първоначално предвиждаше да се използват нечетни числа за моделите с бензинови двигатели и четни числа за електрическите автомобили. Въпреки това, компанията се отказа от тази схема и A6 с бензинов двигател, който първоначално трябваше да се нарича A7, сега ще се продава като A6 TFSI, за да се присъедини към A6 E-Tron.

Въпреки преустановяването на A7 и S7, високопроизводителният RS7 ще продължи да се предлага в Америка за моделната 2026 година. RS7 се задвижва от 4,0-литров V-8 двигател с двойно турбо, който развива 630 конски сили. Той се предлага с осемстепенна Tiptronic трансмисия и Quattro задвижване на четирите колела.