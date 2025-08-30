Новини
Авто »
Audi се сбогува с A7 в Америка

Audi се сбогува с A7 в Америка

30 Август, 2025 13:00 560 2

  • audi-
  • a7-
  • s7-
  • rs7

Наточената версия S7 също е спряна

Audi се сбогува с A7 в Америка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi потвърди, че ще преустанови продажбата на моделите A7 и S7 на американския пазар за моделната 2026 година. Компанията преструктурира продуктовата си гама и се подготвя за пускането на пазара на техния непряк заместител, A6.

A7, който дебютира през 2010 година. като фастбек версия на A6, и S7 ще бъдат премахнати от гамата в САЩ. Тази стъпка е част от новата стратегия на Audi за наименования, която първоначално предвиждаше да се използват нечетни числа за моделите с бензинови двигатели и четни числа за електрическите автомобили. Въпреки това, компанията се отказа от тази схема и A6 с бензинов двигател, който първоначално трябваше да се нарича A7, сега ще се продава като A6 TFSI, за да се присъедини към A6 E-Tron.

Audi се сбогува с A7 в Америка

Въпреки преустановяването на A7 и S7, високопроизводителният RS7 ще продължи да се предлага в Америка за моделната 2026 година. RS7 се задвижва от 4,0-литров V-8 двигател с двойно турбо, който развива 630 конски сили. Той се предлага с осемстепенна Tiptronic трансмисия и Quattro задвижване на четирите колела.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилот на Ферари

    1 1 Отговор
    А5 и А7 са може би най красивите им модели . Ама ония индианци там предпочитат комбита и камиони като Ф150 .

    Коментиран от #2

    13:38 30.08.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пилот на Ферари":

    Красота звучи някак европейско и пе далско.
    Ф150 звучи като практично умно мощно и мъжкарско творение Това е разликата между Гейропа и Сащ на Тръмп.

    14:34 30.08.2025