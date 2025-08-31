Новини
Мъж използва ChatGPT, за да открие откраднатото си Lamborghini

31 Август, 2025

Колата е открадната преди повече от две години

Мъж използва ChatGPT, за да открие откраднатото си Lamborghini - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мъж от Ориндж Каунти, Калифорния, успешно възстанови откраднатия си Lamborghini Huracán EVO две години след като е бил откраднат като част от кражба на луксозни автомобили на стойност няколко милиона долара. Колата на Андрю Гарсия, заедно с почти две дузини други луксозни автомобили, е била открадната от група, която е манипулирала документите за собственост, за да ги препродаде. Докато другите жертви на кражбата са възстановили колите си, Lamborghini-то на Гарсия е останало изчезнало.

Пробивът настъпил, когато Гарсия получил изненадващо съобщение в Instagram от човек, който намерил визитката му в колата. Изпращачът приложил нови снимки на Lamborghini-то, надявайки се да намери източник за още луксозни автомобили. Вместо да отиде веднага в полицията, Гарсия решава да предприеме неконвенционален подход. Той използва комбинация от ChatGPT и инструментите за локализация на Google, за да анализира фона на снимките. Като инструктира изкуствения интелект да се фокусира върху замъглените детайли на фона, а не върху самата кола, той успя да събере достатъчно данни, за да определи местоположението на колата си в Денвър, Колорадо.

След това Гарсия се свързва с полицията в Денвър, която успяла да локализира и потвърди самоличността на отдавна изгубения автомобил. Кейл Гулд, говорител на Агенцията за предотвратяване на кражби на автомобили в Колорадо, похвали използването на технологията от Гарсия, наричайки го „проактивно събиране на информация“, което значително помага за възстановяването на откраднати автомобили. Разследването за това кой е бил в притежание на колата в Колорадо все още продължава. В Калифорния двама души, за които се предполага, че са участвали в първоначалната кражба, са изправени пред правни последствия, като единият вече е осъден и очаква присъда.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СЕЛЯНИН

    0 0 Отговор
    Това не е новина !... че един обикновен гражданин, е по-умен от цял екип ченгета.

    15:14 31.08.2025

  • 2 Чул недочул!

    0 0 Отговор
    Милене притопляш стари манджи.Това излезе преди повече година,и не е точно така както ни я представя наш милен! Колата е била в автосалон и оглеждана от кандидат купувач,който открил визитката на стария собственик! Какъв Аl,какви пет лева!

    15:14 31.08.2025