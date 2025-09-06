Шефът на BMW също се противопостави на забраната на ДВГ - ето какво предлага той

Изпълнителният директор на BMW Оливер Ципсе призова за радикална промяна в европейските регулации, като предупреди, че настоящата политика за забрана на продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили до 2035 година може да има опустошителен ефект върху европейската автомобилна индустрия. Ципсе твърди, че фокусирането единствено върху емисиите от ауспусите е погрешен и опростен подход, който игнорира целия жизнен цикъл на превозното средство и може да доведе до свиване на индустрията наполовина.

Според Ципсе, настоящите правила са „абсурдни“, защото не отчитат въглеродния отпечатък на веригите за доставки, включително производството на батерии, както и производството, използването и изхвърлянето на превозни средства. Той счита, че този тесен фокус е „голяма грешка“, която рискува да наруши пазара и може да накара хората да задържат по-старите си, по-замърсяващи автомобили за по-дълго, което ще задуши иновациите.

Вместо твърда крайна дата през 2035 година, BMW предлага „отворен технологичен подход“, който измерва общото намаление на CO2 на производителя в цялата му дейност. Ципсе твърди, че тази система би била по-ефективна и ефикасна за намаляване на емисиите, като позволява на компаниите да използват всички налични технологии – включително по-ефективни двигатели с вътрешно горене, хибриди и синтетични горива – за постигане на климатичните цели. Той отбеляза, че други големи световни пазари като САЩ и Китай не са последвали примера на ЕС с пълна забрана, което той счита за признак за несъвършенството на тази политика.

Ципсе изрази и силна опозиция срещу държавните субсидии за електромобили, като счита, че те са неустойчиви и нарушават пазара. Въпреки критиките си към пълната забрана на ЕС, Ципсе потвърди, че BMW е добре подготвена за прехода и е на път да постигне собствените си цели за емисии. Позицията му е в синхрон с тази на други лидери в индустрията, като председателя на Toyota Акио Тойода, които също изразиха загриженост относно икономическото въздействие и въздействието върху заетостта на стратегията за преминаване изцяло към електромобили.