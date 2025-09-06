Новини
Шефът на BMW също се противопостави на забраната на ДВГ - ето какво предлага той

Шефът на BMW също се противопостави на забраната на ДВГ - ето какво предлага той

6 Септември, 2025 10:30 579 5

Ципсе смята, че това решение не е оптималното в случая

Шефът на BMW също се противопостави на забраната на ДВГ - ето какво предлага той - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на BMW Оливер Ципсе призова за радикална промяна в европейските регулации, като предупреди, че настоящата политика за забрана на продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили до 2035 година може да има опустошителен ефект върху европейската автомобилна индустрия. Ципсе твърди, че фокусирането единствено върху емисиите от ауспусите е погрешен и опростен подход, който игнорира целия жизнен цикъл на превозното средство и може да доведе до свиване на индустрията наполовина.

Според Ципсе, настоящите правила са „абсурдни“, защото не отчитат въглеродния отпечатък на веригите за доставки, включително производството на батерии, както и производството, използването и изхвърлянето на превозни средства. Той счита, че този тесен фокус е „голяма грешка“, която рискува да наруши пазара и може да накара хората да задържат по-старите си, по-замърсяващи автомобили за по-дълго, което ще задуши иновациите.

Вместо твърда крайна дата през 2035 година, BMW предлага „отворен технологичен подход“, който измерва общото намаление на CO2 на производителя в цялата му дейност. Ципсе твърди, че тази система би била по-ефективна и ефикасна за намаляване на емисиите, като позволява на компаниите да използват всички налични технологии – включително по-ефективни двигатели с вътрешно горене, хибриди и синтетични горива – за постигане на климатичните цели. Той отбеляза, че други големи световни пазари като САЩ и Китай не са последвали примера на ЕС с пълна забрана, което той счита за признак за несъвършенството на тази политика.

Ципсе изрази и силна опозиция срещу държавните субсидии за електромобили, като счита, че те са неустойчиви и нарушават пазара. Въпреки критиките си към пълната забрана на ЕС, Ципсе потвърди, че BMW е добре подготвена за прехода и е на път да постигне собствените си цели за емисии. Позицията му е в синхрон с тази на други лидери в индустрията, като председателя на Toyota Акио Тойода, които също изразиха загриженост относно икономическото въздействие и въздействието върху заетостта на стратегията за преминаване изцяло към електромобили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Статията накратко

    0 0 Отговор
    Толкова сме изостанали, че ако държавата не ни помогне и да ни защити от китайците сме умрели след няколко години.

    10:38 06.09.2025

  • 2 Внимавай какво си пожелаваш

    0 2 Отговор
    Защото може да ти се случи. Производството на батерии и тяхното зареждане буквално за две години може да премине на 100% възобновяема енергия (по документи) .

    Но вие какво ще правите с емисиите от ауспуха, които са неизбежни при всякакво горене, включително от хибридите?

    Коментиран от #5

    10:40 06.09.2025

  • 3 дедо..

    1 0 Отговор
    Брааво на баварците,че тия от щутгатт издадоо багажо..

    10:48 06.09.2025

  • 4 Европейски столици

    0 0 Отговор
    Ще глобяват старите дизели, ако случайно си позволят да минат през центъра и да нарушат спокойствието на изнежените еко и био столичани с някоя сажда. СО община има голям опит с европростотиите.

    10:48 06.09.2025

  • 5 Вредна емисия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Внимавай какво си пожелаваш":

    Вземи да прочетеш някой учебник по химия, преди да пишеш глупости.

    10:50 06.09.2025