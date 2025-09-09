Opel Manta няма да бъде с електрическо задвижване

Opel официално обяви значително забавяне в разработката на новия електромобил, който трябваше да възроди емблематичната марка Manta. Първоначално планиран за представяне през тази година, проектът е отложен с поне три години, като потенциалното пускане на пазара вече не се очаква преди 2028 година. Това решение е пряк резултат от забавянето на търсенето на електромобили в цялата индустрия.

Изпълнителният директор на Opel, Флориан Хьоутл, потвърди, че единствените нови автомобили, които в момента са в етап на инженерно разработване – критичната фаза преди да бъде дадена зелено светлина за производството на автомобила – са ревизираната Astra и новата Corsa. Manta, въпреки че е в процес на проектиране, все още не е получила окончателно одобрение за разработване, което отразява новата, по-предпазлива стратегия на марката.

Новата Manta беше замислен като спортен, семеен електрически SUV, концептуално подобен на Ford Capri, който е по-атлетичен вариант на Explorer. Това стратегическо забавяне подчертава преоценката на продуктовото портфолио на компанията и нейния ангажимент да съобрази пускането на нови модели с реалностите на пазара. Този ход също така анонсира, че слуховете за възкресяването на Insignia също са изключени от дневния ред в обозримо бъдеще, тъй като Opel коригира плановете си в отговор на нестабилния пазар на електромобили.