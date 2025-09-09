Mercedes няма да се отказва от бензиновия V12 двигател

Mercedes-Benz потвърди, че V12 двигателят, който в момента е рядкост в автомобилния свят, ще продължи да бъде част от гамата на марката в обозримо бъдеще, противопоставяйки се на тенденцията в индустрията за намаляване на размерите и електрификация. Техническият шеф на марката, Маркус Шефер, заяви, че Mercedes „ще продължи да предлага V12 двигатели“, намеквайки, че те ще се използват не само в настоящия Maybach S680.

Решението отразява промяна в стратегията на автомобилния производител, който преди това имаше по-агресивни планове за електрификация. Ангажиментът на компанията да запази V12 вероятно е свързан със силното търсене на ултралуксозни автомобили на определени пазари, като Близкия изток, Китай и САЩ, където регулациите за емисиите може да са по-малко строги, отколкото в Европа. Макар предстоящите регулации Евро 7 да представляват предизвикателство, източници посочват, че Mercedes е работила проактивно, за да направи портфолиото си от двигатели, включително V12, съвместимо с тях.

Понастоящем V12 се предлага изключително в Mercedes-Maybach S680, но в бъдеще двигателят може да бъде съчетан с някаква форма на електрическа помощ. Това ще позволи на компанията да запази традицията си на високопроизводителни двигатели, като същевременно се съобразява с все по-строгите екологични стандарти. Новият фокус на компанията върху по-големите двигатели идва, след като тя признава, че някои от последните ѝ избори на задвижващи системи, като четирицилиндровия хибрид в AMG C63, не са били добре приети от клиентите.