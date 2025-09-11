Ето я новата Toyota Corolla, която вече прилича на Camry

Японският производител Toyota представи обновената версия на популярния си модел Corolla, чийто външен вид вече има поразителна прилика с този на Toyota Camry XV80. Информацията и снимките бяха публикувани от китайското министерство на промишлеността, разкривайки основните промени в дизайна и техническите характеристики на модела.

Визия и размери

Промените в дизайна са фокусирани главно върху предната част на автомобила, която е изцяло преработена, за да наподобява по-големия седан Camry. Задната част на Corolla остава непроменена.

Новите размери на модела са:

Дължина: 4710 мм

Широчина: 1780 мм

Височина: 1435 мм

Междуосие: 2750 мм

Интересно е, че размерите са еднакви както за бензиновата, така и за хибридната версия на автомобила.

Двигатели

Обновената Toyota Corolla ще се предлага с два варианта на задвижване: Базовата версия ще бъде оборудвана с 2,0-литров атмосферен двигател, който генерира мощност от 171 конски сили. Топ версията ще бъде хибрид, базиран на 1,8-литров двигател.

С този фейслифт Toyota цели да освежи визията на Corolla и да я направи още по-привлекателна за пазара, като същевременно запази надеждността и ефективността, с които моделът е известен.