Ето я новата Toyota Corolla, която вече прилича на Camry

11 Септември, 2025 09:52 1 072 4

Промените в дизайна са фокусирани главно върху предната част

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският производител Toyota представи обновената версия на популярния си модел Corolla, чийто външен вид вече има поразителна прилика с този на Toyota Camry XV80. Информацията и снимките бяха публикувани от китайското министерство на промишлеността, разкривайки основните промени в дизайна и техническите характеристики на модела.

Визия и размери

Промените в дизайна са фокусирани главно върху предната част на автомобила, която е изцяло преработена, за да наподобява по-големия седан Camry. Задната част на Corolla остава непроменена.

Новите размери на модела са:

Дължина: 4710 мм
Широчина: 1780 мм
Височина: 1435 мм
Междуосие: 2750 мм

Интересно е, че размерите са еднакви както за бензиновата, така и за хибридната версия на автомобила.

Двигатели

Обновената Toyota Corolla ще се предлага с два варианта на задвижване: Базовата версия ще бъде оборудвана с 2,0-литров атмосферен двигател, който генерира мощност от 171 конски сили. Топ версията ще бъде хибрид, базиран на 1,8-литров двигател.

С този фейслифт Toyota цели да освежи визията на Corolla и да я направи още по-привлекателна за пазара, като същевременно запази надеждността и ефективността, с които моделът е известен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  Kaлпазанин

    Само дано не е изморителна за каране като старата,а ще са надеждни и здрави коли ,няма спор

    10:01 11.09.2025

  Манол от Чуричене

    Аз имам "старата" от 2022 г и въобще не ме изморява като я карам. Но аз карам бавно и само за удоволствие, винаги малко по - ниска скорост от максимално разрешената.

    10:38 11.09.2025

  Мисира

    Грозна но в сравнение с немските е здрава и евтина

    10:40 11.09.2025