Ето я новата Toyota Corolla, която вече прилича на Camry

Японският производител Toyota представи обновената версия на популярния си модел Corolla, чийто външен вид вече има поразителна прилика с този на Toyota Camry XV80. Информацията и снимките бяха публикувани от китайското министерство на промишлеността, разкривайки основните промени в дизайна и техническите характеристики на модела.
Визия и размери
Промените в дизайна са фокусирани главно върху предната част на автомобила, която е изцяло преработена, за да наподобява по-големия седан Camry. Задната част на Corolla остава непроменена.
Новите размери на модела са:
Дължина: 4710 мм
Широчина: 1780 мм
Височина: 1435 мм
Междуосие: 2750 мм
Интересно е, че размерите са еднакви както за бензиновата, така и за хибридната версия на автомобила.
Двигатели
Обновената Toyota Corolla ще се предлага с два варианта на задвижване: Базовата версия ще бъде оборудвана с 2,0-литров атмосферен двигател, който генерира мощност от 171 конски сили. Топ версията ще бъде хибрид, базиран на 1,8-литров двигател.
С този фейслифт Toyota цели да освежи визията на Corolla и да я направи още по-привлекателна за пазара, като същевременно запази надеждността и ефективността, с които моделът е известен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #3
10:01 11.09.2025
3 Манол от Чуричене
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Аз имам "старата" от 2022 г и въобще не ме изморява като я карам. Но аз карам бавно и само за удоволствие, винаги малко по - ниска скорост от максимално разрешената.
10:38 11.09.2025
4 Мисира
10:40 11.09.2025