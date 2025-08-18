Новини
Авто »
Автомобили на Toyota, които не трябва да се купуват

Автомобили на Toyota, които не трябва да се купуват

18 Август, 2025 10:30 1 640 6

  • покупка на автомобил-
  • toyota

Един поглед върху не толкова перфектните модели на японската марка

Автомобили на Toyota, които не трябва да се купуват - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Добре известен факт е, че японската марка Toyota е синоним на надеждност, качество и дълготрайност. Тази репутация е градена десетилетия наред и е съвсем заслужена. Всеки автомобилен ентусиаст обаче знае, че дори най-добрите марки понякога допускат грешки. В този материал ще разгледаме някои модели на Toyota, които според автомобилни експерти и собственици е по-добре да се избягват.

Провалът на електрическия дебют

Първият модел, който попада в списъка с препоръки за избягване, е електрическият кросоувър Toyota bZ4x. Той бе посрещнат с високи очаквания, но бързо разочарова критиците и потребителите. Според експерта Александър Ковальов, автомобилът е излязъл на пазара вече остарял. Неговият пробег, мултимедийна система и общо оборудване изостават значително не само от корейски, но и от китайски конкуренти. Един от най-сериозните недостатъци е загубата на мощност при зареждане в студено време, което е причина за многобройни оплаквания. Ако търсите електрически автомобил, bZ4x едва ли ще удовлетвори изискванията ви.

Класика, но със скрити рискове

Следващият модел е истинска легенда, но купуването му днес е рискована инвестиция. Toyota Mark II някога е имал огромни фен клубове, но годините и високият пробег са превърнали придобиването му в лотария. Експертът Ковальов подчертава, че въпреки високите цени, които се искат за тези автомобили, рискът от сериозни повреди е изключително голям. Покупката на такъв класически модел е оправдана само за колекционери, готови да инвестират време и средства в поддръжка, а не за ежедневен автомобил.

Противоречиви съвременни модели

Списъкът не подминава и актуални модели като спортното купе Toyota Supra и миниванът Toyota Sienna. Supra е резултат от съвместен проект с немски инженери, което я прави противоречив модел за феновете на марката, свикнали с изцяло японската инженерна мисъл. Междувременно, миниванът Sienna, който е изключително популярен в Северна Америка, често получава негативни отзиви от собственици за проблеми с надеждността – нещо необичайно за марка като Toyota.

Един европейски провал

Към този списък може да добавим и друг модел, продаван на европейския пазар, който е известен с негативните си отзиви: Toyota Yaris Verso. Въпреки че се отличава с практичен и просторен интериор за размерите си, този компактен миниван не успя да спечели доверието на потребителите. Yaris Verso е известен с проблеми по окачването, което често е причина за нетипичен шум и необходимост от скъпи ремонти. Като цяло, автомобилът е бил критикуван за скучното си шофиране и посредствено качество на изработката, особено в сравнение с конкуренти като Opel Meriva.

В заключение, въпреки че Toyota остава лидер в автомобилната индустрия по отношение на надеждност, дори и в тяхното портфолио има модели, които се оказват по-малко успешни. При избора на следващия си автомобил е важно да проучите задълбочено не само предимствата, но и потенциалните рискове, свързани с конкретния модел.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТКЗС-СОВХОЗ ?

    4 6 Отговор
    Руснак дава "негативна" оценка на световна автомобилна фирма... майтап 😞

    Коментиран от #5

    10:53 18.08.2025

  • 2 Анонимен

    1 2 Отговор
    Тайота има хиляди модели. Препоръчвам на автора да си купува само Мазда!

    Коментиран от #3

    10:57 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иво

    0 0 Отговор
    Имаме служебен Toyota bz4x и наистина е доста разичароващ автомобил.Не ,че е крайно лош,но за цената си има далеч по-добри варианти.

    11:26 18.08.2025

  • 5 Последния Шоп

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТКЗС-СОВХОЗ ?":

    Руснаците не могат един автомобилен волан да произведат без чужда помощ и патент,обаче са много компетентни ...

    11:26 18.08.2025

  • 6 Гадняр

    1 0 Отговор
    Ползвам нова служебна Toyota Aygo X. Не бих могъл да нарека това нещо автомобил. Извънредно малък и измъчен двигател, евтини материали (например пода под седалката е постлан с нещо някаква пластмаса подобна на тарелка), вратата на багажника никога не се затваря от първия път, задните седалки са практически неизползваеми заради липсата на пространство....

    11:44 18.08.2025