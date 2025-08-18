Автомобили на Toyota, които не трябва да се купуват

Добре известен факт е, че японската марка Toyota е синоним на надеждност, качество и дълготрайност. Тази репутация е градена десетилетия наред и е съвсем заслужена. Всеки автомобилен ентусиаст обаче знае, че дори най-добрите марки понякога допускат грешки. В този материал ще разгледаме някои модели на Toyota, които според автомобилни експерти и собственици е по-добре да се избягват.

Провалът на електрическия дебют

Първият модел, който попада в списъка с препоръки за избягване, е електрическият кросоувър Toyota bZ4x. Той бе посрещнат с високи очаквания, но бързо разочарова критиците и потребителите. Според експерта Александър Ковальов, автомобилът е излязъл на пазара вече остарял. Неговият пробег, мултимедийна система и общо оборудване изостават значително не само от корейски, но и от китайски конкуренти. Един от най-сериозните недостатъци е загубата на мощност при зареждане в студено време, което е причина за многобройни оплаквания. Ако търсите електрически автомобил, bZ4x едва ли ще удовлетвори изискванията ви.

Класика, но със скрити рискове

Следващият модел е истинска легенда, но купуването му днес е рискована инвестиция. Toyota Mark II някога е имал огромни фен клубове, но годините и високият пробег са превърнали придобиването му в лотария. Експертът Ковальов подчертава, че въпреки високите цени, които се искат за тези автомобили, рискът от сериозни повреди е изключително голям. Покупката на такъв класически модел е оправдана само за колекционери, готови да инвестират време и средства в поддръжка, а не за ежедневен автомобил.

Противоречиви съвременни модели

Списъкът не подминава и актуални модели като спортното купе Toyota Supra и миниванът Toyota Sienna. Supra е резултат от съвместен проект с немски инженери, което я прави противоречив модел за феновете на марката, свикнали с изцяло японската инженерна мисъл. Междувременно, миниванът Sienna, който е изключително популярен в Северна Америка, често получава негативни отзиви от собственици за проблеми с надеждността – нещо необичайно за марка като Toyota.

Един европейски провал

Към този списък може да добавим и друг модел, продаван на европейския пазар, който е известен с негативните си отзиви: Toyota Yaris Verso. Въпреки че се отличава с практичен и просторен интериор за размерите си, този компактен миниван не успя да спечели доверието на потребителите. Yaris Verso е известен с проблеми по окачването, което често е причина за нетипичен шум и необходимост от скъпи ремонти. Като цяло, автомобилът е бил критикуван за скучното си шофиране и посредствено качество на изработката, особено в сравнение с конкуренти като Opel Meriva.

В заключение, въпреки че Toyota остава лидер в автомобилната индустрия по отношение на надеждност, дори и в тяхното портфолио има модели, които се оказват по-малко успешни. При избора на следващия си автомобил е важно да проучите задълбочено не само предимствата, но и потенциалните рискове, свързани с конкретния модел.