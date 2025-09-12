Новини
Защо петцилиндровият двигател на Audi умира?

12 Септември, 2025 10:36 747 5

Компанията разкри, че скоро производството му ще приключи

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi ще преустанови производството на своя емблематичен редови петцилиндров двигател, чиято история датира от 1976 гoдина. Турбокомпресорният 2,5-литров двигател вече е преустановен от TT и RS Q3, като RS3 е последният модел, който го използва. Очаква се последният петцилиндров RS3 да бъде произведен след около две години.

Решението за преустановяване на производството на двигателя е продиктувано от комбинацията от затягане на регулациите за емисиите и липса на пазарно търсене. Въпреки че главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, заяви, че технически е възможно двигателят да отговаря на изискванията на Euro 7, ниският обем на продажбите на RS3 не оправдава значителните инвестиции, необходими за поддържането му. Следващата фаза от изискванията на Euro 7, която влиза в сила през ноември 2027 година, ще изисква всички нови автомобили, продавани в ЕС, да отговарят на по-строгите правила.

Бъдещето на RS3 след края на ерата на петцилиндровите двигатели е несигурно, като няма официално потвърждение за евентуален заместител с четири цилиндъра или изцяло електрически модел. Audi обаче подготвя прощално представяне на двигателя с последна, по-мощна версия на RS3. Освен това, има упорити слухове, че Volkswagen ще използва двигателя в специален модел „ultimate Golf“, давайки на ентусиастите последна възможност да изпитат уникалния двигател, преди той да бъде окончателно изтеглен от производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шифиор

    5 0 Отговор
    Несигурно бъдеще и слаби продажби. Скъпо е, затова.

    10:43 12.09.2025

  • 2 Три в едно

    4 0 Отговор
    Българина обича Дачия, друго не му трябва. Кон, катър и магаре в едно.

    10:44 12.09.2025

  • 3 Стигат ви

    2 0 Отговор
    Три цилиндъра ,и без това има средна скорост

    10:51 12.09.2025

  • 4 Аззз

    0 3 Отговор
    Само 1.9tdi не умира-пушат на смърт, разпаднали се гробници, обаче циганинът го е чипосал и ме му пука-кара аЛуди :D Сериозно-кой им каза на тези ауди, че могат да се нарекат премиум марка? С техните издънки шкоди пасати и т.н.

    11:02 12.09.2025

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    Искам да ви попитам дали сте виждали животно в 3, 5, 7 и пр. нечетно число крайници?!
    Ако е било хубаво, Природата щеше да го е въвела много преди Ауди.

    11:29 12.09.2025