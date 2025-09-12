Защо петцилиндровият двигател на Audi умира?

Audi ще преустанови производството на своя емблематичен редови петцилиндров двигател, чиято история датира от 1976 гoдина. Турбокомпресорният 2,5-литров двигател вече е преустановен от TT и RS Q3, като RS3 е последният модел, който го използва. Очаква се последният петцилиндров RS3 да бъде произведен след около две години.

Решението за преустановяване на производството на двигателя е продиктувано от комбинацията от затягане на регулациите за емисиите и липса на пазарно търсене. Въпреки че главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, заяви, че технически е възможно двигателят да отговаря на изискванията на Euro 7, ниският обем на продажбите на RS3 не оправдава значителните инвестиции, необходими за поддържането му. Следващата фаза от изискванията на Euro 7, която влиза в сила през ноември 2027 година, ще изисква всички нови автомобили, продавани в ЕС, да отговарят на по-строгите правила.

Бъдещето на RS3 след края на ерата на петцилиндровите двигатели е несигурно, като няма официално потвърждение за евентуален заместител с четири цилиндъра или изцяло електрически модел. Audi обаче подготвя прощално представяне на двигателя с последна, по-мощна версия на RS3. Освен това, има упорити слухове, че Volkswagen ще използва двигателя в специален модел „ultimate Golf“, давайки на ентусиастите последна възможност да изпитат уникалния двигател, преди той да бъде окончателно изтеглен от производство.