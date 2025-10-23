ДНК касета, която може да съхранява милиарди песни

Китайски учени предложиха революционен метод за съхранение на информация, който може напълно да промени начина, по който архивираме данни. Вместо традиционните магнитни носители, те разработиха касета, базирана на синтетична ДНК. Този нов носител има потенциала да съхранява огромни количества данни в продължение на векове.

Екип от Южния университет за наука и технологии в Китай е отговорен за създаването на този иновативен продукт. Учените са отпечатали баркодове върху полиестерно-найлонова лента, а между тях са поставили ДНК молекули. Лентите изпълняват ролята на разделители и съдържат адресна информация, което улеснява намирането на конкретни фрагменти от данни. За да се защити информацията от разграждане, се използва специално покритие, базирано на рамкови връзки.

ДНК касетата срещу стандартната касета

Количеството информация, което може да се съхранява на този нов носител, е впечатляващо. Един километър от тази лента може да побере до 362 петабайта информация. За сравнение, стандартна компактна касета може да съхранява само около 12 песни на страна. За разлика от нея, ДНК касета със същата дължина може да съхранява над три милиарда музикални песни, всяка от които е с размер 10 мегабайта.