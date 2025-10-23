Новини
Технологии »
ДНК касета, която може да съхранява милиарди песни

ДНК касета, която може да съхранява милиарди песни

23 Октомври, 2025 15:00 872 2

  • китай-
  • касета-
  • днк-
  • музика

Иновацията е дело на китайци

ДНК касета, която може да съхранява милиарди песни - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайски учени предложиха революционен метод за съхранение на информация, който може напълно да промени начина, по който архивираме данни. Вместо традиционните магнитни носители, те разработиха касета, базирана на синтетична ДНК. Този нов носител има потенциала да съхранява огромни количества данни в продължение на векове.

Екип от Южния университет за наука и технологии в Китай е отговорен за създаването на този иновативен продукт. Учените са отпечатали баркодове върху полиестерно-найлонова лента, а между тях са поставили ДНК молекули. Лентите изпълняват ролята на разделители и съдържат адресна информация, което улеснява намирането на конкретни фрагменти от данни. За да се защити информацията от разграждане, се използва специално покритие, базирано на рамкови връзки.

ДНК касетата срещу стандартната касета

Количеството информация, което може да се съхранява на този нов носител, е впечатляващо. Един километър от тази лента може да побере до 362 петабайта информация. За сравнение, стандартна компактна касета може да съхранява само около 12 песни на страна. За разлика от нея, ДНК касета със същата дължина може да съхранява над три милиарда музикални песни, всяка от които е с размер 10 мегабайта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    аз знам кво и касета и касетофон ,а вие?

    15:06 23.10.2025

  • 2 Накино

    0 1 Отговор
    Че кво стана с 3D холографски многослоен диск ....колко mp3 ки събира ...?Около 150 000 песни ....?

    16:08 23.10.2025