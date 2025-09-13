Парад на ретро автомобили в София

За пета поредна година Есенният Авто-Ретро Салон и Парад се завръща в официалната културна програма на София, събирайки на едно място непреходни класики. Събитието ще се проведе на 14 септември на емблематичното място на площад ”Народно Събрание”, под сянката на паметника на Цар Освободител и срещу сградата на Народното събрание.

Тази година, сред десетките ретро возила, някои модели ще бъдат представени за първи път пред широката публика. Сред тях се открояват Mercedes-Benz W188, луксозно купе от 50-те години на миналия век; рядко срещаният ESSEX SUPER SIX от 1928 година; лимитираното до 356 бройки BMW M3 GT Купе (E36); легендарният автобус Икарус 260 и спортната Maserati Bora (Tipo AM117).

Разнообразието на експонатите е отразено и в богатите категории за награждаване, които включват "Най-автентичен класически автомобил", "Най-добра реставрация", "Най-рядък и екзотичен класически автомобил", както и категории за "Довоенен" и "Следвоенен" автомобил. Отделни награди са предвидени и за "Най-добър тунинг", "Най-добра реплика", както и за класики от Източния блок като "Най-добър съветски" и "Най-добър социалистически автомобил". Специално внимание е обърнато и на по-новите "янг таймери" от периода 1995-2005 година.

Програмата на събитието е стриктно разписана. Подреждането и регистрацията на участниците ще се осъществи между 07:30 и 09:00 ч. От 09:00 до 12:30 ч. компетентно жури ще оценява автомобилите, а награждаването ще се състои от 12:30 до 13:30 ч. Кулминацията на деня е традиционният Авто-Ретро Парад, който ще започне в 13:30 ч. и ще премине по маршрут: ул. Раковска, бул. Патриарх Евтимий, бул. Витоша, бул. Арсеналски и бул. Черни Връх до местността ”Кръста”.

Очаква се събитието да събере до 300 ретро автомобили и хиляди посетители. За тяхното добро настроение ще се погрижи Васко Кръпката, който ще изпълни любими ретро мелодии от своя характерен VW Ретро бус. Входът е свободен за всички.