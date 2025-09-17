Индийският износ за САЩ спадна рязко през август

Индийският износ за САЩ намалява на фона на налагането на високи мита от администрацията на Вашингтон върху индийски стоки, според мозъчния тръст GTRI.

Според анализатори, доставките на индийски стоки за САЩ са паднали до 6,7 млрд. USD през август, което е с 16,3% по-малко от юли. Това е най-резкият месечен спад през 2025 г. „Спадът в износа е пряко свързан с бързото увеличение на митата“, каза основателят на GTRI Аджай Шривастава.

Май 2025 г. беше последният месец на растеж: доставките за САЩ се увеличиха с 4,8% в сравнение с април, достигайки 8,8 млрд. USD. През април износът за САЩ възлиза на 8,4 млрд. USD. През юли той намаля с 3,6% в сравнение с юни, достигайки 8 млрд. USD. През юни също се наблюдава спад от 5,7% в сравнение с май.

До 4 април индийски стоки се внасяха в САЩ по редовни цени. Вашингтон наложи 10-процентно мито на 5 април, което първоначално не повлия на търговските потоци, тъй като вносителите бързаха да се запасят, което според Шривастава обяснява скока в износа през май.

До юни обаче продължаващото 10-процентно мито и разговорите за специфични за всяка държава мерки започнаха да „подкопават ценовата конкурентоспособност на Индия“, каза експертът, добавяйки, че поръчките са били пренасочени към алтернативни доставчици, което е довело до близо 6-процентен спад в износа.

Истинският удар, каза Шривастава, дойде през август, когато митата скочиха до 25%, а след това се удвоиха до 50% за повечето стоки. „Това остави износителите практически без място за корекция, което доведе до най-рязкото месечно свиване досега.“ „Очаква се септември да покаже още по-рязък спад, тъй като ще бъде първият месец, изцяло подчинен на 50-процентната ставка“, каза той.

GTRI изчислява, че ако 50-процентните тарифи останат в сила до края на фискалната 2026 година, Индия може да загуби 30-35 млрд. USD. Това би бил значителен удар, като се има предвид, че САЩ представляват близо 20% от износа на индийски стоки.

На този фон Шривастава предложи правителството да разшири мерките за подкрепа на износителите. „Без бързо премахване на ограниченията, продължителната продължителност на тарифите може да доведе до загуба на работни места и да отслаби общите търговски резултати до 2026 г.“, каза той.

На 6 август САЩ наложиха допълнителни 25% тарифа на Индия заради покупката ѝ на руски петрол и петролни продукти. В края на август американските тарифи върху индийски стоки и услуги бяха увеличени до 50%. Индийското министерство на външните работи нарече тези действия несправедливи.