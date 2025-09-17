САЩ прехвърли на Украйна 75 милиона долара за възстановяване на страната

Американската корпорация за финансиране на развитието (DFC) преведе 75 млн. USD в съвместен фонд с Киев за възстановяване на Украйна.
Украинското правителство ще извърши подобно плащане. Тези средства, в размер на 150 млн. USD, ще послужат като начален капитал за инвестиции в добива на въглеводороди и други критични минерали.
На 1 май Кабинетът на министрите на Украйна публикува текста на споразумението за недра, подписано със Съединените щати. То беше ратифицирано на 12 май. След подписването на документа украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че Киев ще внесе 50% от всички приходи от нови ренти и нови лицензи за добив на минерали в нови райони в новосъздадения двустранен инвестиционен фонд.
Според нея САЩ и Украйна ще имат равни гласове в управлението на фонда. Сделката не включва никакви директни дългови задължения от Украйна към САЩ. През първите 10 години от дейността си фондът няма да изплаща дивиденти; всичките му приходи ще бъдат реинвестирани в Украйна. Инвестициите ще бъдат насочени към разработване и преработка на минерални ресурси, както и към развитие на инфраструктурата.
1 БлуΔницата УкраИна
и за горивото на прибиращите се
от летните почивки
из по-южните части на Европа
х0х0ляки !
18:54 17.09.2025
2 Евала на Тръмпи!
18:56 17.09.2025
3 Баш Балък
18:57 17.09.2025
4 Кон за кокошка
Просячето продаде всичко на безценица.
18:58 17.09.2025
5 бай Бай
Те я бутаха в пропаста години наред, сега щели да й помагат.
Сбъркани сметки нещо.
18:59 17.09.2025
6 Спецназ
находищата на редки метали в западна Украйна.
Там руснаците НЕМА си и помислят да налазват това
вече е по договорняка в Жипката в Аляска.
Това обаче вече не са пари на халява за разграбване и укрите са унили.
Това са инвестиции за разработка на находищата на янките а там и
за цент "Украдени" ще има бой с пръчката по голо д.пе до изчервяване. :))
19:09 17.09.2025
7 Механик
Чакай сега! Нали спираме с въглеродните горива? Нали Урсулка не дава, Грета и тя не дава, а Украина нали иска в ЕС????????
Начи за Украина може да добиват въглеводороди, а ние ще яхаме тротинетки и ще ядем черевеци, щото кравите отделяли метан???????????
19:14 17.09.2025
8 Бат ви Боко
19:14 17.09.2025
9 Ццц
Коментиран от #10
19:24 17.09.2025
10 Да,ве...!
До коментар #9 от "Ццц":Заглавието е подвеждащо...!
19:32 17.09.2025