САЩ прехвърли на Украйна 75 милиона долара за възстановяване на страната
  Тема: Украйна

САЩ прехвърли на Украйна 75 милиона долара за възстановяване на страната

17 Септември, 2025 18:51

Сумата в размер на 150 милиона долара, ще послужи като начален капитал за инвестиции в добива на въглеводороди и други критични минерали

САЩ прехвърли на Украйна 75 милиона долара за възстановяване на страната - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската корпорация за финансиране на развитието (DFC) преведе 75 млн. USD в съвместен фонд с Киев за възстановяване на Украйна.

Украинското правителство ще извърши подобно плащане. Тези средства, в размер на 150 млн. USD, ще послужат като начален капитал за инвестиции в добива на въглеводороди и други критични минерали.

На 1 май Кабинетът на министрите на Украйна публикува текста на споразумението за недра, подписано със Съединените щати. То беше ратифицирано на 12 май. След подписването на документа украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че Киев ще внесе 50% от всички приходи от нови ренти и нови лицензи за добив на минерали в нови райони в новосъздадения двустранен инвестиционен фонд.

Според нея САЩ и Украйна ще имат равни гласове в управлението на фонда. Сделката не включва никакви директни дългови задължения от Украйна към САЩ. През първите 10 години от дейността си фондът няма да изплаща дивиденти; всичките му приходи ще бъдат реинвестирани в Украйна. Инвестициите ще бъдат насочени към разработване и преработка на минерални ресурси, както и към развитие на инфраструктурата.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БлуΔницата УкраИна

    7 3 Отговор
    Ъ, те тиЯ пари няма да стигнат
    и за горивото на прибиращите се
    от летните почивки
    из по-южните части на Европа
    х0х0ляки !

    18:54 17.09.2025

  • 2 Евала на Тръмпи!

    7 2 Отговор
    Превъртя Укрите,да им смуче редкоземните минерали и природни богатства...

    18:56 17.09.2025

  • 3 Баш Балък

    6 1 Отговор
    Тая компания явно има вътрешна информация какво и къде ще добива Покраина след като патакламата приключи. Иначе много благородно да възстановяват.

    18:57 17.09.2025

  • 4 Кон за кокошка

    9 1 Отговор
    УКраИнската баница вече е нарязана.
    Просячето продаде всичко на безценица.

    18:58 17.09.2025

  • 5 бай Бай

    10 1 Отговор
    Уууу много бе!
    Те я бутаха в пропаста години наред, сега щели да й помагат.
    Сбъркани сметки нещо.

    18:59 17.09.2025

  • 6 Спецназ

    7 0 Отговор
    САЩ вече притежават 20% от земеделските земи и 100% от
    находищата на редки метали в западна Украйна.

    Там руснаците НЕМА си и помислят да налазват това
    вече е по договорняка в Жипката в Аляска.

    Това обаче вече не са пари на халява за разграбване и укрите са унили.
    Това са инвестиции за разработка на находищата на янките а там и

    за цент "Украдени" ще има бой с пръчката по голо д.пе до изчервяване. :))

    19:09 17.09.2025

  • 7 Механик

    5 1 Отговор
    :...начален капитал за инвестиции в добива на въглеводороди "?????
    Чакай сега! Нали спираме с въглеродните горива? Нали Урсулка не дава, Грета и тя не дава, а Украина нали иска в ЕС????????
    Начи за Украина може да добиват въглеводороди, а ние ще яхаме тротинетки и ще ядем черевеци, щото кравите отделяли метан???????????

    19:14 17.09.2025

  • 8 Бат ви Боко

    4 1 Отговор
    За нас с Делянчо това са джобни пари..

    19:14 17.09.2025

  • 9 Ццц

    4 1 Отговор
    75 млн. за възстановяване на страната? Ще им трябват 1 млн. пъти по толкова. От статията разбирам, че разграбването на Украйна започва, а не възстановяването.

    Коментиран от #10

    19:24 17.09.2025

  • 10 Да,ве...!

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ццц":

    Заглавието е подвеждащо...!

    19:32 17.09.2025