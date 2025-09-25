Новини
25 Септември, 2025 13:37 607 31

Национална кръгла маса обсъди миграцията като възможност за преодоляване на кризата на пазара на труда

Решаваме проблема с недостига на кадри чрез интеграция на чужденци - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Недостигът на квалифицирана и неквалифицирана работна ръка остава сериозен проблем за всички работодатели в България. Това заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов по време на Национална кръгла маса по проект „Функционално устойчива миграция и интеграция в България“.

„Ако искаме да получим сега, в тези трудни времена, когато инвестиции трудно се намират, по-добра писта за идване и инвестиране в България, това е свързано с решаване на въпроса с работната ръка“, подчерта Симеонов.

Регулациите, свързани с наемането на чуждестранни работници, се нуждаят от по-добра координация. В момента по темата работят както група към Министерския съвет, така и инициативна група с участието на няколко двустранни търговски палати – българо-италианска, българо-индийска, българо-узбекистанска и други.

Симеонов отбеляза, че институциите вече предприемат стъпки за улесняване на процедурите. Министерството на външните работи е разширило капацитета на консулските служби зад граница, за да се избегне дългото чакане за интервю за работна виза, а със съдействието на Министерството на вътрешните работи са съкратени срокове и опростени административни изисквания. Като пример за допълнителни механизми той посочи предложението на узбекската страна за депозит, който да гарантира, че чуждестранните работници ще останат да работят в България, вместо да се насочват към Западна Европа. От индийското посолство пък са заявявали готовност да отзовават незабавно всеки работник, нарушил правилата.

Темата за миграцията беше акцентирана и в поздравителния адрес на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов към участниците. „В условията на демографски предизвикателства, динамични пазари на труда и глобална мобилност, въпросите за миграция и интеграция придобиват все по-голяма тежест“, заяви министърът. Той подчерта значението на диалога между институциите, бизнеса и неправителствените организации за намиране на устойчиви решения.

Недостигът на кадри е глобален проблем. „Проблемите на пазара на труда не само в България, а регионално и в световен мащаб са изключително наболели и претърпяват голяма динамика в днешно време“, каза Николай Ярмов, изпълнителен директор на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие“. Според него, интеграцията на хора от трети страни в българския трудов пазар е навременна и може да доведе до дългосрочна подкрепа за икономиката.

Миграцията като един от възможните отговори на недостига на работна сила в страната. От една страна, бизнесът вижда във вноса на кадри шанс за поддържане на икономическата активност и привличане на инвестиции. От друга страна, остават въпроси за условията, под които чуждестранните работници ще бъдат интегрирани, както и за рисковете от тяхното пренасочване към други държави. В този контекст усилията на институции и организации са насочени към намирането на баланс между облекчаване на процедурите и гарантиране на устойчивост на пазара на труда.


  • 2 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Трай коньо за зелена трева.

    13:41 25.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    20 0 Отговор
    Мераклийте за роби в държавицата рязко намаляха. Аз проблеми с работната ръка нямам.

    13:42 25.09.2025

  • 4 Трол

    21 0 Отговор
    Работодателите ще бъдат изправени пред тежка дилема - дали да им работят безопасни българи срещу по-високо възнаграждение, или чужденци с риска да ядат бой.

    13:43 25.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Мераклии за роби има предимно от Индия. Но са ниско квалифицирани или въобще без квалификация и не вършат добра работа, въпреки, че имат желание.

    13:45 25.09.2025

  • 6 Некой

    18 0 Отговор
    С тези заплати не ми приказвайте за недостиг!

    13:45 25.09.2025

  • 7 Вие си ги избрахте

    20 0 Отговор
    Резултата ще е трагичен за българския етнос, България не успява вече стотици години да интегрира негово рещите български, но родени тук българи, какво остава за новодошлите!!! Ще е поредния и окончателен видим резултат на герб

    13:46 25.09.2025

  • 8 Каква интеграция на чужденци бре

    13 0 Отговор
    Онези чифутиии с 40-те колцентрове дето сега ги съдят в Германия ли ?

    13:47 25.09.2025

  • 9 Пак да повторим за неразбралите

    14 0 Отговор
    в Индия от януари вече е факт....
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До сега прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
    Хора събудете се ей.....
    социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ?

    13:49 25.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    16 0 Отговор
    Колкото и да не ви се вярва, работна ръка в България има. Но мераклий за роби почти няма. Това са ми преките впечатления като работодател.

    13:49 25.09.2025

  • 11 безпартиен

    14 1 Отговор
    И сега имаме около 1 милион "чужденци" с българско гражданство за интегриране!Те живеят от години без образование, без професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ източвайки всичко до което се докоснат! Колко по лесно би било да се интегрират те, вместо да внасяме отвън!Но пък от друга страна ако някой успее да интегрира този етнос ,ще е готов за Нобелова награда!В цялата история на човечеството такава интеграция е имало само в рамките на Османската империя и е свързана с много б...й и много е...е!

    Коментиран от #27

    13:51 25.09.2025

  • 12 Българската търговско-промишлена палата

    11 0 Отговор
    Да се оправя .... или ще плащат както в Европа или да се закриват. Дори в една Полша средната работна заплата е около 1 860 евро .....

    13:53 25.09.2025

  • 14 Успех им пожелавам

    7 0 Отговор
    С интеграцията на чужденци - роби......Да видим само от къде ще ги намерят ?

    13:55 25.09.2025

  • 16 ИбнАл Камил

    4 0 Отговор
    Идваме да вгигаме раждаемостта, а после до Германия за кинти

    13:55 25.09.2025

  • 17 Голям късмет имат

    6 0 Отговор
    Че реално в България синдикати няма ...

    13:57 25.09.2025

  • 18 Ддд

    8 0 Отговор
    Мдааа, с такива добри мотиви са започнали да приемат и в западните държави. Сега там упорито налагат Шириата, има арабски квартали които са като отделни малки държави, не се спазват законите в дадената държава. Въобще държавите които са приели чужденци от арабски, мюсулмански произход или индийци, си трошат главите и не могат да се справят с престъпността на емигрантите.

    13:59 25.09.2025

  • 19 Смехотворно е да го четеш даже

    6 0 Отговор
    Национална кръгла маса за миграцията като възможност за преодоляване на кризата на пазара на труда.....

    14:01 25.09.2025

  • 20 Ддд

    7 0 Отговор
    Само не разбрах, българските работодатели, колко време си мислят че тези хора ще седят на минимална заплата, за да забогатяват те? Просто в България бизнесът още си мисли че с трици може да лови маймуни.
    Буквално до скоро, когато недоволен работник от заплатата искаше по висока. Работодателите им казваха, като искаш напусни, знаеш ли колко още чакат за твоето работно място. Или удобно забравят това?

    14:02 25.09.2025

  • 21 Може да се пробват

    3 0 Отговор
    И от зоологическата градина някой примат да си изберат. Ще го хранят с банани

    14:05 25.09.2025

  • 23 Никой не го интересуват

    3 0 Отговор
    Кръглите им маси. Или плащат пари или духат супата

    14:10 25.09.2025

  • 24 Един

    2 1 Отговор
    Вместо да върнем българите, и да правим технологични нововъведения, за да се намали нуждата от работници - ние си вкарваме евтиина работна ръка!

    ТОВА Е КРАЯ НА ДЪРЖАВАТА - ОТ ЕДНА ГНУСНА АЛЧНОСТ!

    14:12 25.09.2025

  • 25 И отново пак на обратното

    2 1 Отговор
    Европа бежанци не иска но нашите олигофрени за такива си мечтаели и кръгли маси си правили

    14:14 25.09.2025

  • 26 В САЩ !!!

    2 0 Отговор
    Таксата за виза H-1B от 100 000 долара ! Президентът Тръмп подписа прокламация, която ще изисква от компаниите да плащат такса от 100 000 долара за кандидатстване за виза H-1B.
    Прокламацията предизвика паника и объркване сред настоящите притежатели на визи H-1B, особено сред тези, които пътуват в чужбина.
    Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит предостави повече подробности в събота, заявявайки, че прокламацията се отнася само за нови визи. Визата H-1b е работна виза за неимигранти, която позволява на американските работодатели да наемат чуждестранни работници с определени умения за определен период от време. Тези визи са създадени за хора, работещи в индустрии, изискващи бакалавърска степен или по-висока. Обикновено работните места са в области като технологии, финанси, инженерство и архитектура, според Американския имиграционен съвет

    14:16 25.09.2025

  • 27 Не дей да пишеш глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "безпартиен":

    Този етнос прекрасно се интегрира на Запад когато почне пари да получава.

    14:21 25.09.2025

  • 28 Патос

    2 1 Отговор
    Хубава статия, но не я прочетох! Защо? ФК Лудогорец, многогодишен шампион по футбол на България "Изпитва недостиг на български футболисти" и внася от чужбина! В това ли се стремим да превърнат цялата си страна? Това е въпрос към Съюза на работодателите в българия (къапиталисти е грозна дума). И по конкретно към братята Милиардери, всеки н по 3 милиарда.

    14:28 25.09.2025

  • 29 Съвсем ще ви оправи еврозоната

    1 1 Отговор
    Само гледайте.... масово ще фалирате

    14:28 25.09.2025

  • 30 Христо

    3 0 Отговор
    Безумци!

    Заради нескопосаността си и алчността си ще вкарат България в същия кошмар, който съсипва Франция, Великобритания, Германия и много други европейски страни.

    Плащайте по-добри заплати и ще имате работници

    14:31 25.09.2025

  • 31 Добре

    1 0 Отговор
    "Това означава, че малко над 590 000 лица в страната нито учат, нито работят". Една статия от скоро. Във втора статия от вчера писаха, че има липса на 300 000 работна ръка. Значи има 600 000 неработещи при липса на 300 000 работна ръка. Сметката е ясна: нямя нужда от вкарване на чужденци, а от вдигане на заплатите и подабряване на условията на труда.

    14:32 25.09.2025