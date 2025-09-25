Решаваме проблема с недостига на кадри чрез интеграция на чужденци

Недостигът на квалифицирана и неквалифицирана работна ръка остава сериозен проблем за всички работодатели в България. Това заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов по време на Национална кръгла маса по проект „Функционално устойчива миграция и интеграция в България“.

„Ако искаме да получим сега, в тези трудни времена, когато инвестиции трудно се намират, по-добра писта за идване и инвестиране в България, това е свързано с решаване на въпроса с работната ръка“, подчерта Симеонов.

Регулациите, свързани с наемането на чуждестранни работници, се нуждаят от по-добра координация. В момента по темата работят както група към Министерския съвет, така и инициативна група с участието на няколко двустранни търговски палати – българо-италианска, българо-индийска, българо-узбекистанска и други.

Симеонов отбеляза, че институциите вече предприемат стъпки за улесняване на процедурите. Министерството на външните работи е разширило капацитета на консулските служби зад граница, за да се избегне дългото чакане за интервю за работна виза, а със съдействието на Министерството на вътрешните работи са съкратени срокове и опростени административни изисквания. Като пример за допълнителни механизми той посочи предложението на узбекската страна за депозит, който да гарантира, че чуждестранните работници ще останат да работят в България, вместо да се насочват към Западна Европа. От индийското посолство пък са заявявали готовност да отзовават незабавно всеки работник, нарушил правилата.

Темата за миграцията беше акцентирана и в поздравителния адрес на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов към участниците. „В условията на демографски предизвикателства, динамични пазари на труда и глобална мобилност, въпросите за миграция и интеграция придобиват все по-голяма тежест“, заяви министърът. Той подчерта значението на диалога между институциите, бизнеса и неправителствените организации за намиране на устойчиви решения.

Недостигът на кадри е глобален проблем. „Проблемите на пазара на труда не само в България, а регионално и в световен мащаб са изключително наболели и претърпяват голяма динамика в днешно време“, каза Николай Ярмов, изпълнителен директор на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие“. Според него, интеграцията на хора от трети страни в българския трудов пазар е навременна и може да доведе до дългосрочна подкрепа за икономиката.

Миграцията като един от възможните отговори на недостига на работна сила в страната. От една страна, бизнесът вижда във вноса на кадри шанс за поддържане на икономическата активност и привличане на инвестиции. От друга страна, остават въпроси за условията, под които чуждестранните работници ще бъдат интегрирани, както и за рисковете от тяхното пренасочване към други държави. В този контекст усилията на институции и организации са насочени към намирането на баланс между облекчаване на процедурите и гарантиране на устойчивост на пазара на труда.