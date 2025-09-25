Решаваме проблема с недостига на кадри чрез интеграция на чужденци

Недостигът на квалифицирана и неквалифицирана работна ръка остава сериозен проблем за всички работодатели в България. Това заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов по време на Национална кръгла маса по проект „Функционално устойчива миграция и интеграция в България“.
„Ако искаме да получим сега, в тези трудни времена, когато инвестиции трудно се намират, по-добра писта за идване и инвестиране в България, това е свързано с решаване на въпроса с работната ръка“, подчерта Симеонов.
Регулациите, свързани с наемането на чуждестранни работници, се нуждаят от по-добра координация. В момента по темата работят както група към Министерския съвет, така и инициативна група с участието на няколко двустранни търговски палати – българо-италианска, българо-индийска, българо-узбекистанска и други.
Симеонов отбеляза, че институциите вече предприемат стъпки за улесняване на процедурите. Министерството на външните работи е разширило капацитета на консулските служби зад граница, за да се избегне дългото чакане за интервю за работна виза, а със съдействието на Министерството на вътрешните работи са съкратени срокове и опростени административни изисквания. Като пример за допълнителни механизми той посочи предложението на узбекската страна за депозит, който да гарантира, че чуждестранните работници ще останат да работят в България, вместо да се насочват към Западна Европа. От индийското посолство пък са заявявали готовност да отзовават незабавно всеки работник, нарушил правилата.
Темата за миграцията беше акцентирана и в поздравителния адрес на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов към участниците. „В условията на демографски предизвикателства, динамични пазари на труда и глобална мобилност, въпросите за миграция и интеграция придобиват все по-голяма тежест“, заяви министърът. Той подчерта значението на диалога между институциите, бизнеса и неправителствените организации за намиране на устойчиви решения.
Недостигът на кадри е глобален проблем. „Проблемите на пазара на труда не само в България, а регионално и в световен мащаб са изключително наболели и претърпяват голяма динамика в днешно време“, каза Николай Ярмов, изпълнителен директор на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие“. Според него, интеграцията на хора от трети страни в българския трудов пазар е навременна и може да доведе до дългосрочна подкрепа за икономиката.
Миграцията като един от възможните отговори на недостига на работна сила в страната. От една страна, бизнесът вижда във вноса на кадри шанс за поддържане на икономическата активност и привличане на инвестиции. От друга страна, остават въпроси за условията, под които чуждестранните работници ще бъдат интегрирани, както и за рисковете от тяхното пренасочване към други държави. В този контекст усилията на институции и организации са насочени към намирането на баланс между облекчаване на процедурите и гарантиране на устойчивост на пазара на труда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
13:41 25.09.2025
3 Данко Харсъзина
13:42 25.09.2025
4 Трол
13:43 25.09.2025
5 Данко Харсъзина
13:45 25.09.2025
6 Некой
13:45 25.09.2025
7 Вие си ги избрахте
13:46 25.09.2025
8 Каква интеграция на чужденци бре
13:47 25.09.2025
9 Пак да повторим за неразбралите
данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Голяма част от специализираната преса твърди, че това е „неочаквана печалба“ за „средната класа“ по отношение на данъка върху доходите. До сега прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
Хора събудете се ей.....
социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ?
13:49 25.09.2025
10 Данко Харсъзина
13:49 25.09.2025
11 безпартиен
Коментиран от #27
13:51 25.09.2025
12 Българската търговско-промишлена палата
13:53 25.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Успех им пожелавам
13:55 25.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ИбнАл Камил
13:55 25.09.2025
17 Голям късмет имат
13:57 25.09.2025
18 Ддд
13:59 25.09.2025
19 Смехотворно е да го четеш даже
14:01 25.09.2025
20 Ддд
Буквално до скоро, когато недоволен работник от заплатата искаше по висока. Работодателите им казваха, като искаш напусни, знаеш ли колко още чакат за твоето работно място. Или удобно забравят това?
14:02 25.09.2025
21 Може да се пробват
14:05 25.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Никой не го интересуват
14:10 25.09.2025
24 Един
ТОВА Е КРАЯ НА ДЪРЖАВАТА - ОТ ЕДНА ГНУСНА АЛЧНОСТ!
14:12 25.09.2025
25 И отново пак на обратното
14:14 25.09.2025
26 В САЩ !!!
Прокламацията предизвика паника и объркване сред настоящите притежатели на визи H-1B, особено сред тези, които пътуват в чужбина.
Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит предостави повече подробности в събота, заявявайки, че прокламацията се отнася само за нови визи. Визата H-1b е работна виза за неимигранти, която позволява на американските работодатели да наемат чуждестранни работници с определени умения за определен период от време. Тези визи са създадени за хора, работещи в индустрии, изискващи бакалавърска степен или по-висока. Обикновено работните места са в области като технологии, финанси, инженерство и архитектура, според Американския имиграционен съвет
14:16 25.09.2025
27 Не дей да пишеш глупости
До коментар #11 от "безпартиен":Този етнос прекрасно се интегрира на Запад когато почне пари да получава.
14:21 25.09.2025
28 Патос
14:28 25.09.2025
29 Съвсем ще ви оправи еврозоната
14:28 25.09.2025
30 Христо
Заради нескопосаността си и алчността си ще вкарат България в същия кошмар, който съсипва Франция, Великобритания, Германия и много други европейски страни.
Плащайте по-добри заплати и ще имате работници
14:31 25.09.2025
31 Добре
14:32 25.09.2025