Опитът традиционният турски дюнер да бъде признат за официален стандарт в Европейския съюз се провали. Ако заявлението на Асоциацията на производителите на турски дюнер (UDOFED) беше прието, само храни, произведени стриктно по турска рецепта, щяха да бъдат разрешени за продажба в страните от ЕС под името „дюнер кебап“. Всички други варианти, включително популярни европейски рецепти, които не отговарят на турските стандарти, щяха да загубят правото да използват това име.

Заявлението предизвика особено безпокойство в Германия - страна, където това месно ястие се е превърнало в често срещана улична храна. Според Ердоган Коч, представител на Германската асоциация на производителите на дюнер, одобряването на заявлението би било катастрофално.

„95% от дюнерите, продавани в Германия, ще трябва да бъдат премахнати от рафтовете“, казва той.

Според турското заявление, забраната ще включва например употребата на говеждо месо, силно ограничаване на маринатите, промяна на подправките и дори методите на готвене. В резултат на това европейският дюнер ще загуби познатия си вкус и външен вид.

В Германия дюнерът не е просто храна – той е част от културната идентичност. Някои политици открито го наричат ​​любимото си ястие. Баварският Християнсоциален съюз, воден от Маркус Сьодер, е особено известен. Партията регистрира логото „Сьодер Кебап“, което изобразява самия Сьодер, приготвящ дюнер. Освен това, те дори официално регистрираха алтернативна марка дюнер Сьонер, като я предлагаха на пазара като „немски дюнер“.

По този начин немският Сьонер се превърна в уникален отговор на опитите на Турция да консолидира монопола си върху дюнера в ЕС.