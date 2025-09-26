Новини
Европейският съюз отказа на Турция изключителните права върху дюнера

26 Септември, 2025 20:41

В Германия дюнерът не е просто храна – той е част от културната идентичност

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Опитът традиционният турски дюнер да бъде признат за официален стандарт в Европейския съюз се провали. Ако заявлението на Асоциацията на производителите на турски дюнер (UDOFED) беше прието, само храни, произведени стриктно по турска рецепта, щяха да бъдат разрешени за продажба в страните от ЕС под името „дюнер кебап“. Всички други варианти, включително популярни европейски рецепти, които не отговарят на турските стандарти, щяха да загубят правото да използват това име.

Заявлението предизвика особено безпокойство в Германия - страна, където това месно ястие се е превърнало в често срещана улична храна. Според Ердоган Коч, представител на Германската асоциация на производителите на дюнер, одобряването на заявлението би било катастрофално.

95% от дюнерите, продавани в Германия, ще трябва да бъдат премахнати от рафтовете“, казва той.

Според турското заявление, забраната ще включва например употребата на говеждо месо, силно ограничаване на маринатите, промяна на подправките и дори методите на готвене. В резултат на това европейският дюнер ще загуби познатия си вкус и външен вид.

В Германия дюнерът не е просто храна – той е част от културната идентичност. Някои политици открито го наричат ​​любимото си ястие. Баварският Християнсоциален съюз, воден от Маркус Сьодер, е особено известен. Партията регистрира логото „Сьодер Кебап“, което изобразява самия Сьодер, приготвящ дюнер. Освен това, те дори официално регистрираха алтернативна марка дюнер Сьонер, като я предлагаха на пазара като „немски дюнер“.

По този начин немският Сьонер се превърна в уникален отговор на опитите на Турция да консолидира монопола си върху дюнера в ЕС.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Дюнера в арабска питка е изобретен в Германия.

    Коментиран от #3

    20:42 26.09.2025

  • 2 че то дюнера вече

    4 2 Отговор
    е национално ястие на много страни в Европа🤣🤣🤣С пълно право отказва изключителнита права на Турция🤣🤣🤣

    20:44 26.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чак пък... "ИЗОБРЕТЕН" 🤔🤔🤔

    Коментиран от #5

    20:44 26.09.2025

  • 4 Механик

    3 1 Отговор
    Няма понятие като "традиционен турски дюнер". Това, че западнярите са видели за първи път дюнер, който им е направил някой турчин, не означава, че дюнера е турски.
    Нито спагетите са италиански, нито равиолите са италиански/френски.
    Не можеш да твърдиш, че си открил огъня или топлата вода. Това са общочовешки достояния и никой не може д а претендира, че е измислил луканката или пастърмата. Горните храни, също.

    20:49 26.09.2025

  • 5 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Остави го. Той както винаги е знаеш. Начел се е е на новини от нета и за това е повърхностен. За това пък е убеден, че всичко знае, понеже така пише в нета.
    Т. нар. "арабски питки" се правят из цял Кавказ и средния изток.
    Според изказването на тоя излиза, че мексиканското бурито е увито в турски питки и се нарича дюнер. Нищо, че когато мексиканците са яли бурито все още не са били чували за Турция.

    20:54 26.09.2025

  • 6 Милен

    2 1 Отговор
    С какви ли не глупости се занимават хора дето си нямат друга работа. Какво значение има как ще се казва някаква храна?

    20:57 26.09.2025

  • 7 само баклавата

    0 3 Отговор
    е доброто донесено от тези средновековни пришълци

    21:07 26.09.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СМЕШНО Е ВЪОБЩЕ ДА СЕ СЛАГАТ ТЪРГОВСКИ МАРКИ
    НА ХРАНИ КОИТО СЕ ЯДАТ ОЩЕ ОТ ПРЕДИ ВРЕМЕТО
    НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ :
    - ФУУГАЧА - ПОГАЧА
    - ПИТА - ПИЦА
    - ЛУКАНИКО - ЛУКАНКА
    .....
    ДАНОН - КИСЕЛО МЛЯКО ЗАНЕСЕНО ОТ СОЛУНСКИ ЕВРЕИ В ИСПАНИЯ И ФРАНЦИЯ
    НЮ ЙОРКСКИ И МОНТРЕАЛСКИ БИЙГЪЛС - ГЕВРЕЦИ И СИМИТИ ЗАНЕСЕНИ ОТ СОЛУНСКИ ЕВРЕИ В СЕВЕРНА АМЕРИКА:))
    И Т.Н И Т.Н
    ..... НАПРИМЕР НА ТРАКИЙСКИТЕ АМФОРИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ГРЪЦКИ РАБОТИЛНИЦИ НАПРИМЕР ИМА ЧЕВЕРМЕТА :))

    21:21 26.09.2025