Световният пазар на био продукти ще достигне 84 милиарда долара

Световният пазар на натурални продукти ще достигне 84 млрд. USD до 2033 г. се посочва в съвместно проучване на Krist и NTech.

„Глобалният пазар на съставки с чист етикет се оценява на 57,3 млрд. USD през 2025 г., като се очаква да нарасне до 84 млрд. USD до 2033 г.“, отбелязват експертите.

В момента търсенето се измества към високотехнологични продукти, чието производство изисква голям брой сложни добавки – стабилизатори, емулгатори, естествени консерванти и ароматизиращи системи. В същото време потребителите предпочитат безопасни продукти с минимално количество консерванти, дълъг срок на годност, постоянно качество и богат вкус без агресивни подобрители. Експертите отбелязват, че 70% от анкетираните руснаци са готови да платят допълнително за продукти с по-високо качество, а 60% винаги проверяват съставките преди покупка.