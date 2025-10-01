Цената на биткойн може да достигне 1 милион долара

Цената на биткойн ще се повиши до 1 млн. USD, прогнозира съоснователят на месинджъра Telegram Павел Дуров, който уточнява, че е вярвал в криптовалутата почти от самото ѝ създаване. Той изрази това мнение в интервю с американския журналист Лекс Фридман.

„Вярвам силно в биткойн почти от самото му създаване. Купих първите си няколко хиляди биткойна през 2013 г. и не се притеснявах твърде много. Купих ги, мисля, на цена около 700 USD за биткойн. Просто хвърлих няколко милиона там“, отбеляза Дуров.

Съоснователят на месинджъра добави още, че когато биткойнът отбеляза рязък спад на следващата година, много хора започнаха да изразяват съчувствие към него.

Дуров също така поясни, че е успял да финансира начина си на живот чрез инвестиции в биткойн. „Някои хора си мислят, че ако мога да наемам хубави къщи или да летя с частен самолет, това е защото по някакъв начин извличам пари от Telegram. Както вече казах, Telegram за мен лично е губещо предприятие. Биткойнът е това, което ме държеше на повърхността. И вярвам, че ще дойде време, когато биткойнът ще струва 1 млн. USD“, каза Дуров.

Биткойнът е децентрализирана криптовалутна система, базирана на блокчейн технология, която може да бъде добивана (емитирана) от всеки потребител, участващ в системата. За да се направи това, е необходимо да се създадат нови системни блокове.

Концепцията е публикувана през ноември 2008 г. от нейния автор (вероятно група автори) под псевдонима Сатоши Накамото. Пикът на популярността на биткойн се наблюдава едва през последните години. Предлагането на биткойн е естествено ограничено; повечето биткойни вече са добити.