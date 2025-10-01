Новини
Бизнес »
Цената на биткойн може да достигне 1 милион долара

Цената на биткойн може да достигне 1 милион долара

1 Октомври, 2025 11:50 517 10

  • биткойн-
  • цена-
  • прогноза-
  • павел дуров

Дуров: За мен лично Telegram е губещо предприятие

Цената на биткойн може да достигне 1 милион долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на биткойн ще се повиши до 1 млн. USD, прогнозира съоснователят на месинджъра Telegram Павел Дуров, който уточнява, че е вярвал в криптовалутата почти от самото ѝ създаване. Той изрази това мнение в интервю с американския журналист Лекс Фридман.

„Вярвам силно в биткойн почти от самото му създаване. Купих първите си няколко хиляди биткойна през 2013 г. и не се притеснявах твърде много. Купих ги, мисля, на цена около 700 USD за биткойн. Просто хвърлих няколко милиона там“, отбеляза Дуров.

Съоснователят на месинджъра добави още, че когато биткойнът отбеляза рязък спад на следващата година, много хора започнаха да изразяват съчувствие към него.

Дуров също така поясни, че е успял да финансира начина си на живот чрез инвестиции в биткойн. „Някои хора си мислят, че ако мога да наемам хубави къщи или да летя с частен самолет, това е защото по някакъв начин извличам пари от Telegram. Както вече казах, Telegram за мен лично е губещо предприятие. Биткойнът е това, което ме държеше на повърхността. И вярвам, че ще дойде време, когато биткойнът ще струва 1 млн. USD“, каза Дуров.

Биткойнът е децентрализирана криптовалутна система, базирана на блокчейн технология, която може да бъде добивана (емитирана) от всеки потребител, участващ в системата. За да се направи това, е необходимо да се създадат нови системни блокове.

Концепцията е публикувана през ноември 2008 г. от нейния автор (вероятно група автори) под псевдонима Сатоши Накамото. Пикът на популярността на биткойн се наблюдава едва през последните години. Предлагането на биткойн е естествено ограничено; повечето биткойни вече са добити.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Счетоводителя

    2 0 Отговор
    ...добре,ще взема 3

    11:52 01.10.2025

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    При толкова идиоти по света - и два !!!

    11:52 01.10.2025

  • 3 Ганчю

    5 1 Отговор
    Има ли ги в Кауфланда да си купя два,на примоция

    11:55 01.10.2025

  • 4 име

    3 1 Отговор
    Офф, биткойта, както и всички други койни, са създадени просто за да има повече неща, които се търгуват в долари. Иначе доларя ще залезе като валута номер едно. Разликата между койните и всичко друго, което се търгува по борсите, е че зад биткойна няма нищо, даже и въздух няма. ОК е да спекулирате и ако спечелите да си харчите парите, ама чак да инвестирате и да си мислите че парите са ви на сигурно...

    Коментиран от #5, #6

    11:57 01.10.2025

  • 5 аналнимко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    колко струва една рупла

    Коментиран от #7, #8, #10

    12:00 01.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    То и зад ДОЛАРА няма нищо❗

    12:01 01.10.2025

  • 7 Питай

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "аналнимко":

    Родителката си, тя работи в рубли.

    12:03 01.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "аналнимко":

    ЕДНА руска рубла е колкото
    ДВЕ японски йени❗
    ЩО ПИТАШ🤔
    Щото сам дори това не можеш да провериш ли🤣

    12:04 01.10.2025

  • 9 Жбръц

    0 0 Отговор
    Тука има,тука нема! Нашите братя,този трик го измислиха,още през 90- те,но в елементарен вариант.Ще се доверявам не нещо имагинерно,зад което не стои никаква банкова институция/ институции, борсови стоки,държава с нейните структури ,финансови и ресурсни активи.Да,печелят и ще печелят от волатилността, онези-който не се полакомят за огромни печалби.Но до определен момент.Нали е фиксирано 22 милиона биткойн? Големите акули,сега изчакват лакомия дребосък.Да налива вода в пустинята.Докато не приберат трилиони,и " някой" не пусне -един- два милиона бита на пазара.Следва задължителният " ефект на доминото" Масова паника,цената се срива всяка минута,и масови продажби,за да се спаси нещо.Оплакване при арменския поп.Приказки за " недосегаемост" са за наивници.Щом Акушерката иска да замрази руски биткойн активи,сами преценете,колко са " защитени".

    12:07 01.10.2025

  • 10 володимир копийков

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "аналнимко":

    "една руПла" не знам колко струва, ама знам майк атиисес трати колко струват.

    12:09 01.10.2025