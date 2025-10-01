ЕС намалява квотите за внос на стомана и повишава митата

Европейската комисия ще предложи намаляване на квотите за внос на стомана с почти половината и повишаване на митата за количества над тези квоти до 50%, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Агенцията отбелязва, че тези мерки са подобни на тарифите, наложени от САЩ и Канада. Това ще бъде част от нов пакет защитни мерки за стоманодобивния сектор. Официалното обявяване е насрочено за 7 октомври.

На 21 август ЕС и САЩ публикуваха съвместно изявление, в което се очертават всички разпоредби на тарифното споразумение, постигнато в Шотландия в края на юли: налагането на 15% мита върху целия износ на ЕС за САЩ с малки изключения, отказът на ЕС от ответни тарифи и ангажиментът на Брюксел да закупи енергийни ресурси от САЩ на стойност 750 млрд. USD, електронни чипове на стойност 40 млрд. USD, да инвестира 600 млрд. USD в стратегически проекти и да закупи големи количества оръжия. Това не е окончателният текст на споразумението, а само потвърждение на основните му разпоредби.