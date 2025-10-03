Новини
ЕС планира да прехвърли активи, свързани с Дерипаска, на Raiffeisen Bank

3 Октомври, 2025 11:21 485 4

Близо 2 милиарда евро е делът на бизнесмена в строителната компания Strabag

ЕС планира да прехвърли активи, свързани с Дерипаска, на Raiffeisen Bank - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз (ЕС) ще разгледа размразяването на дела на руския бизнесмен Олег Дерипаска в строителната компания Strabag на стойност 2 млрд. EUR за прехвърляне на австрийската Raiffeisen Bank, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Raiffeisen съобщи през юли, че приносът на руското подразделение към резултатите на цялата банкова група Raiffeisen Bank International е бил значително засегнат от решение на руския съд, с което се присъждат обезщетения на Rasperia Trading Limited. През май Централната банка на Русия изтегли еквивалента на 1,87 млрд. EUR от сметката на руското дъщерно дружество на австрийската банка и го прехвърли на Rasperia. Според източници на Financial Times, размразяването и прехвърлянето на активите на Дерипаска към австрийската Raiffeisen Bank ще бъде извършено, за да се „компенсира“ това решение на руския съд.

Предложената от Австрия разпоредба за размразяване на активите на Дерипаска вече е включена в проекта за санкции на ЕС срещу Русия.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А не бе

    3 0 Отговор
    ЕС крадат като за последно. И като свършат парите ще обявят война.

    11:26 03.10.2025

  • 2 Урсуланковците

    3 0 Отговор
    Ще се окажат най–обикновинни джебчии !
    В тая връзка да попитам
    другарЕтЕ ΕβροΜин ΔиΛи.
    Какво стана с десетте милиарда
    откраднати от Фрае фон SS
    по време на Ковид фашизма
    с тях ли ви захранва ?

    11:27 03.10.2025

  • 3 Крайфайзен банк

    3 0 Отговор
    Русия като започне да не си обслужва дълговете ще си прихване откраднатото.

    11:29 03.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Щтрабак е най-голямата австрийска строителна компания, която Дерипаска купи на безценица, когато беше във фалит. Съешиха се с червените крадци и строиха Терминал 2,чиито покрив веднага протече, а после падна. Щтрабак строи и пътя Монтана Видин, който веднага стана на дупки и вече 20г. постоянно е в ремонт. Дерипаска чрез Щтрабак открадна милиарди от България.
    Активите са никому ненужни акции. На практика Райфайзен ще получи една фалирала комоания, парите на която разбойника Дерипаска отдавна е отмъкнал.

    11:49 03.10.2025