ЕС планира да прехвърли активи, свързани с Дерипаска, на Raiffeisen Bank

Европейският съюз (ЕС) ще разгледа размразяването на дела на руския бизнесмен Олег Дерипаска в строителната компания Strabag на стойност 2 млрд. EUR за прехвърляне на австрийската Raiffeisen Bank, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Raiffeisen съобщи през юли, че приносът на руското подразделение към резултатите на цялата банкова група Raiffeisen Bank International е бил значително засегнат от решение на руския съд, с което се присъждат обезщетения на Rasperia Trading Limited. През май Централната банка на Русия изтегли еквивалента на 1,87 млрд. EUR от сметката на руското дъщерно дружество на австрийската банка и го прехвърли на Rasperia. Според източници на Financial Times, размразяването и прехвърлянето на активите на Дерипаска към австрийската Raiffeisen Bank ще бъде извършено, за да се „компенсира“ това решение на руския съд.

Предложената от Австрия разпоредба за размразяване на активите на Дерипаска вече е включена в проекта за санкции на ЕС срещу Русия.