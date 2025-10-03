Освобождават от данък общ доход средната класа в Брализия

Бразилските законодатели одобриха важната инициатива на президента Лула да Силва за освобождаване на средната класа от данък общ, съобщава BFMTV. Планът е да се компенсират загубените доходи чрез учетворяване на данъците за богатите.

Според приетия законопроект, тези, чиято месечна заплата не надвишава 5000 реала (приблизително 800 EUR), ще бъдат напълно освободени от данък върху доходите. Преди това само граждани с доходи до 3000 реала (приблизително 480 EUR) бяха освободени от плащане на данъка.

Според правителството, ако инициативата бъде напълно приложена, приблизително 16 милиона бразилци вече няма да плащат този данък до 2026 г.

За да се покрият бюджетните загуби, данъците ще бъдат учетворени за тези, които печелят повече от 50 000 бразилски реала на месец (приблизително 7995 EUR). В момента приблизително 140 000 души в тази категория плащат среден данък върху доходите от 2,5%. За тях лихвеният процент постепенно ще се увеличи до 10%.

Тази инициатива, която формира основата на подкрепата за президента Лула, беше негативно приета от финансовите пазари миналата година и дори доведе до исторически спад на националната валута, реалът.