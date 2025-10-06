САЩ налагат мита върху вноса на камиони от други страни, считано от 1 ноември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че правителството на САЩ ще наложи тарифи върху всички средно- и тежкотоварни камиони, внесени от други страни, считано от 1 ноември.

„От 1 ноември 2025 г. всички средно- и тежкотоварни камиони, влизащи в САЩ от други държави, ще бъдат обложени с 25% мито“, написа той в Truth Social.