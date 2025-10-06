Новини
САЩ налагат мита върху вноса на камиони от други страни, считано от 1 ноември
  Тема: Войната на митата

6 Октомври, 2025 22:21 512 2

Тарифата е в размер на 25%

САЩ налагат мита върху вноса на камиони от други страни, считано от 1 ноември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че правителството на САЩ ще наложи тарифи върху всички средно- и тежкотоварни камиони, внесени от други страни, считано от 1 ноември.

„От 1 ноември 2025 г. всички средно- и тежкотоварни камиони, влизащи в САЩ от други държави, ще бъдат обложени с 25% мито“, написа той в Truth Social.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спецназ

    3 1 Отговор
    Тръмп некой му е казал, че

    целия свят иска да му продава Камиони!

    Па и 25% мито- ТИЛУДЛИСИБЕ!!

    Вашите камиони в Европа НЕ се произвеждат,
    освен в Англия, ама пак не е Европа! ФАКТ!!

    ША МИ ТУРИШ МИТО на У.Я!

    22:31 06.10.2025

  • 2 Митко саллаков

    0 0 Отговор
    Аз си мълча и ушко ми наложи 50% мито. Днес ми го връчена. Преместих си го.

    22:57 06.10.2025