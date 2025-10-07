Новини
Бизнес »
Златото над 4000 долара за унция за пръв път

Златото над 4000 долара за унция за пръв път

7 Октомври, 2025 15:23 596 2

  • злато-
  • цена-
  • поскъпване-
  • исторически връх

Търсенето вече е високо поради засилената несигурност в световната икономика

Златото над 4000 долара за унция за пръв път - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Декемврийските фючърси на златото на борсата Comex за кратко надхвърлиха психологически важните 4000 USD за унция по време на търговията във вторник на фона на политически кризи в САЩ и Франция.

До 13:00 ч. българско време фючърсите се бяха повишили с приблизително 0,2%, търгувайки се на 3983,3 USD за унция. Преди това те бяха достигнали 4000,1 USD за унция.

Американските сенатори отново не успяха да приемат законопроект, който би позволил възстановяване на държавното финансиране и прекратяване на затварянето на пазара, според съобщения в американските медии. Петдесет и двама членове на Сената гласуваха в подкрепа на законопроекта, като необходимият минимум е 60 гласа.

Търсенето на злато, което вече е високо поради засилената несигурност в световната икономика, обикновено се увеличава по време на политически кризи, тъй като благородният метал се счита за безопасен актив.

Златото е подкрепено и от очакванията за по-нататъшно намаляване на основния лихвен процент от Федералния резерв. Това отслабва щатския долар и увеличава привлекателността на златото за притежателите на други валути.

„Вярвам, че златото може да поскъпне до 4300 USD за унция през следващите 6 месеца на фона на по-слабия долар“, каза Майкъл Лангфорд, инвестиционен директор в Scorpion Minerals.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Не златото поскъпва, а доларът пада❗

    15:26 07.10.2025

  • 2 Опорка

    2 1 Отговор
    Всички панически разкарват тоалетната зелена хартия и я преобразуват кой в каквото може, било то в злато или биткойни.

    15:53 07.10.2025