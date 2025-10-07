Златото над 4000 долара за унция за пръв път

Декемврийските фючърси на златото на борсата Comex за кратко надхвърлиха психологически важните 4000 USD за унция по време на търговията във вторник на фона на политически кризи в САЩ и Франция.

До 13:00 ч. българско време фючърсите се бяха повишили с приблизително 0,2%, търгувайки се на 3983,3 USD за унция. Преди това те бяха достигнали 4000,1 USD за унция.

Американските сенатори отново не успяха да приемат законопроект, който би позволил възстановяване на държавното финансиране и прекратяване на затварянето на пазара, според съобщения в американските медии. Петдесет и двама членове на Сената гласуваха в подкрепа на законопроекта, като необходимият минимум е 60 гласа.

Търсенето на злато, което вече е високо поради засилената несигурност в световната икономика, обикновено се увеличава по време на политически кризи, тъй като благородният метал се счита за безопасен актив.

Златото е подкрепено и от очакванията за по-нататъшно намаляване на основния лихвен процент от Федералния резерв. Това отслабва щатския долар и увеличава привлекателността на златото за притежателите на други валути.

„Вярвам, че златото може да поскъпне до 4300 USD за унция през следващите 6 месеца на фона на по-слабия долар“, каза Майкъл Лангфорд, инвестиционен директор в Scorpion Minerals.