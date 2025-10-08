Мексико ще загуби 15 милиарда долара от новите мита на Тръмп

Новите мита за камиони, които администрацията на Тръмп планира да наложи от 1 ноември, биха могли да струват на Мексико 15 млрд. USD, тъй като страната е основен доставчик на камиони за САЩ, според Луис Росендо Гутиерес, заместник-министър на икономиката и външната търговия на Мексико.

„Митата за тежкотоварни камиони ще повлияят на износа на стойност 15 млрд. USD“, каза той на форум, организиран от аг. Bloomberg. Той добави, че Мексико доставя 70% от тежкотоварните камиони, които САЩ купуват. Това ги прави важни за икономиката на страната. Агенцията отбелязва, че президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум е заявила преди това, че възнамерява да обсъди новите тарифи с Тръмп. Тя отбеляза, че Мексико може да бъде най-силно засегнато от митата, въпреки факта, че промяната ще засегне всички камиони, внасяни в САЩ, не само мексиканските.

На 6 октомври Тръмп обяви налагането на 25% мито върху всички средни и тежки камиони, влизащи в САЩ от други страни, считано от 1 ноември.

На 12 юли президентът на САЩ обяви налагането на 30% мито върху мексикански стоки, внасяни в САЩ, считано от 1 август. Той твърди, че Мексико не е направило достатъчно, за да предотврати контрабандата на фентанил в САЩ от наркокартели. Тръмп заяви, че митата ще бъдат премахнати, ако Мексико започне да произвежда продуктите си в САЩ. По-късно, след телефонен разговор с мексиканския лидер, Тръмп се съгласи да удължи търговските преговори и съществуващите споразумения с Мексико с 90 дни.