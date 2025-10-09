Германският износ за САЩ достигна най-ниското си ниво

Германският износ за САЩ, коригиран спрямо календарни и сезонни колебания, спадна с 2,5% през август в сравнение с предходния месец, до 10,9 млрд. EUR, на фона на несигурността, причинена от митническата политика на Вашингтон. Тези предварителни данни бяха публикувани от Федералната статистическа служба на Германия.

„Това е петият пореден месечен спад и най-ниската стойност от ноември 2021 г. (10,3 млрдр. EUR)“, отбеляза агенцията. В сравнение с август 2024 г. износът за САЩ е спаднал с 20,1%.

На 2 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер промени тарифната ставка за няколко държави.

На 27 юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Тръмп се споразумяха, че Вашингтон ще наложи 15% тарифи върху приблизително 75% от европейските стоки, внасяни в САЩ, считано от 1 август, вместо 30% тарифа върху целия европейски внос, за която Белият дом заплаши. ЕС няма да налага тарифи върху американски стоки. Европейската комисия обеща да забрани напълно целия внос на руски енергийни ресурси в ЕС и да закупи американски петрол, газ, ядрено оборудване и гориво на стойност 750 милиарда долара, както и да инвестира 600 милиарда долара в американската икономика.