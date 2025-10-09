Новини
Германският износ за САЩ достигна най-ниското си ниво
  Тема: Войната на митата

Германският износ за САЩ достигна най-ниското си ниво

9 Октомври, 2025 20:37 462 3

Митата на Тръмп стопиха износа до 10.9 милиарда евро през август

Германският износ за САЩ достигна най-ниското си ниво - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският износ за САЩ, коригиран спрямо календарни и сезонни колебания, спадна с 2,5% през август в сравнение с предходния месец, до 10,9 млрд. EUR, на фона на несигурността, причинена от митническата политика на Вашингтон. Тези предварителни данни бяха публикувани от Федералната статистическа служба на Германия.

Това е петият пореден месечен спад и най-ниската стойност от ноември 2021 г. (10,3 млрдр. EUR)“, отбеляза агенцията. В сравнение с август 2024 г. износът за САЩ е спаднал с 20,1%.

На 2 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер промени тарифната ставка за няколко държави.

На 27 юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Тръмп се споразумяха, че Вашингтон ще наложи 15% тарифи върху приблизително 75% от европейските стоки, внасяни в САЩ, считано от 1 август, вместо 30% тарифа върху целия европейски внос, за която Белият дом заплаши. ЕС няма да налага тарифи върху американски стоки. Европейската комисия обеща да забрани напълно целия внос на руски енергийни ресурси в ЕС и да закупи американски петрол, газ, ядрено оборудване и гориво на стойност 750 милиарда долара, както и да инвестира 600 милиарда долара в американската икономика.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Германия е в тежко състояние.

    20:39 09.10.2025

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Па кво да купуват американците ?! Мерцедеси с три цилидра ли ?! И рециклиран , ама "нов и луксозен" ! С евтини китайски таблети !

    20:42 09.10.2025

  • 3 СоциалЛанд

    1 0 Отговор
    А за германския внос
    от Африка и южните части на Азия
    нещо да кажете ?
    Чичо Ади сигурно се върти като вентилатор в гроба като гледа какво се случва в СоциалЛанд/Германия/.

    20:52 09.10.2025