Срив на S&P 500 след като Тръмп заплаши с „масирано увеличение“ на китайските мита

S&P 500 падна рязко, след като намали печалбите си в петък и след като президентът Доналд Тръмп заплаши да наложи „масивно увеличение“ на тарифите върху вноса от Китай на фона на спор за редкоземни метали.

В 18:50 GMT бенчмаркът S&P 500 падна с 2,1%, технологичният Nasdaq Composite падна с 2,7%, а Dow Jones Industrial Average падна с 640 пункта, или 1,4%.

Тръмп заплашва да увеличи тарифите за Китай, а акциите на редкоземни метали се покачват

Американският президент заяви, че администрацията му обмисля ответни мерки срещу Китай, които биха могли да включват „масивно увеличение“ на митата върху вноса от Китай, след като Пекин ограничи износа на редкоземни метали за САЩ.

„Като президент на САЩ ще бъда принуден да противодействам финансово на техния ход“, каза Тръмп в публикация в своята социална медийна платформа Truth Social. „Една от политиките, които обмисляме в този момент, е масово увеличение на тарифите върху китайските продукти, внасяни в Съединените американски щати. Има много други контрамерки, които също са сериозно обмисляни.“

Акциите на редкоземни метали, включително USA Rare Earth Inc (NASDAQ:USAR), MP Materials Corp (NYSE:MP) и NioCorp Developments Ltd (NASDAQ:NB), се покачиха рязко, добавяйки към скорошните печалби, които бяха обусловени от залози, че администрацията на Тръмп ще продължи да проявява стратегически интерес към сектора.

Тръмп също предупреди, че може да отмени предстоящите разговори с китайския президент Си Дзинпин, включително за Alibaba.

Настроенията на потребителите в САЩ се промениха малко през октомври, но бяха по-оптимистични от очакваното, докато едногодишните инфлационни очаквания намаляха, но останаха високи.

Месечен доклад на Мичиганския университет показа, че индексът на потребителските настроения е 55,0 пункта, в сравнение с 55,1 пункта през септември. Икономистите прогнозираха стойност от 54,1 пункта.

Подобренията в текущите лични финанси и бизнес условията за следващата година бяха компенсирани от спад в очакванията за портфейлите на домакинствата и условията за закупуване на стоки с дълготрайна употреба, каза Джоан Хсу, директор на проучванията сред потребителите в Мичиганския университет.

„Като цяло потребителите възприемат много малко промени в перспективите за икономиката от миналия месец. Проблеми с портфейлите, като високи цени и отслабващи перспективи за работа, остават на преден план в съзнанието на потребителите. В момента потребителите не очакват значително подобрение на тези фактори“, добави Хсу.

Има и минимални доказателства, че продължаващото спиране на работата на федералното правителство, което навлезе във втората си седмица, е повлияло на възгледите на потребителите за икономиката, каза Хсу.

Икономическият календар напоследък е до голяма степен спокоен, като спирането на работата на федералното правителство се забави.