Политиката на едностранни санкции на САЩ принуждава Китай да предприема ответни мерки, за да защити националните си интереси, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен.

„Бих искал да подчертая: напоследък САЩ постоянно налагат ограничения и санкции срещу Китай, причинявайки сериозни вреди на интересите на нашата страна“, каза той на брифинг, коментирайки ескалиращото търговско-икономическо напрежение между Пекин и Вашингтон. „Ако американската страна продължи да се придържа към тази политика, Китай решително ще предприеме подходящи мерки, за да защити своите законни права и интереси.“

Лин Джиен уточни, че Китай протестира срещу нарастващия натиск от страна на САЩ, които „вместо да анализират собствените си действия“, са прибягнали до заплахи за налагане на високи мита. „Това е грешен подход към Китай“, добави той.

Според официалния представител, САЩ трябва „незабавно да поправят грешките си“ и, ръководейки се от постигнатия консенсус между лидерите на двете страни, да започнат да решават възникналите проблеми, основани на принципите на равенство и взаимно уважение. Лин Джиен подчерта необходимостта от разрешаване на съществуващите проблеми „по подходящ начин“. В името на „стабилното, здравословно и устойчиво развитие на китайско-американските отношения“.

На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще увеличат тарифите върху китайски продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, а също така ще въведат контрол върху износа на софтуер. Това би довело общите американски тарифи върху китайски стоки до 130%.

Според данни на китайските митнически служби, китайско-американският търговски оборот за периода януари-септември е намалял с 15,6% на годишна база до 425,81 млрд. USD.