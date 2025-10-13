Новини
Китай: Американските санкции ни принуждават да предприемем ответни мерки
Китай: Американските санкции ни принуждават да предприемем ответни мерки

13 Октомври, 2025 14:21 756 3

Джиен: В последно време САЩ постоянно налагат ограничения и санкции срещу Китай, причинявайки сериозни вреди на интересите на нашата страна

Китай: Американските санкции ни принуждават да предприемем ответни мерки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Политиката на едностранни санкции на САЩ принуждава Китай да предприема ответни мерки, за да защити националните си интереси, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен.

„Бих искал да подчертая: напоследък САЩ постоянно налагат ограничения и санкции срещу Китай, причинявайки сериозни вреди на интересите на нашата страна“, каза той на брифинг, коментирайки ескалиращото търговско-икономическо напрежение между Пекин и Вашингтон. „Ако американската страна продължи да се придържа към тази политика, Китай решително ще предприеме подходящи мерки, за да защити своите законни права и интереси.“

Лин Джиен уточни, че Китай протестира срещу нарастващия натиск от страна на САЩ, които „вместо да анализират собствените си действия“, са прибягнали до заплахи за налагане на високи мита. „Това е грешен подход към Китай“, добави той.

Според официалния представител, САЩ трябва „незабавно да поправят грешките си“ и, ръководейки се от постигнатия консенсус между лидерите на двете страни, да започнат да решават възникналите проблеми, основани на принципите на равенство и взаимно уважение. Лин Джиен подчерта необходимостта от разрешаване на съществуващите проблеми „по подходящ начин“. В името на „стабилното, здравословно и устойчиво развитие на китайско-американските отношения“.

На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще увеличат тарифите върху китайски продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, а също така ще въведат контрол върху износа на софтуер. Това би довело общите американски тарифи върху китайски стоки до 130%.

Според данни на китайските митнически служби, китайско-американският търговски оборот за периода януари-септември е намалял с 15,6% на годишна база до 425,81 млрд. USD.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 0 Отговор
    Дракона ще опърли дрътият орел.

    14:23 13.10.2025

  • 2 Госあ

    7 1 Отговор
    Краят на пазарната икономика дойде. Надявам се, Китай да са добре подготвени с плановата икономика и разпределение. говеждо, царевица и соя могат да внасят и от Южна Америка, най важният въпрос е да задържат мозъците си и притока към краварника от човешки ресурс да спре и да остане в Китай.

    Коментиран от #3

    14:31 13.10.2025

  • 3 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Така е, Китай въведе нова виза за привличане на "мозъци" и повярвай, има доста голям наплив от кандидати.

    14:56 13.10.2025