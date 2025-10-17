Световна и европейска медалистка по таекуондо представя „Белла България“ на „Кариерен навигатор 2025“

Атмосфера на вдъхновение и решителност завладя тазгодишното издание на „Кариерен компас“, организирано от Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Сред представителите на водещи работодатели се отличи екипът на „Белла България“, в който имаше специален участник – Лилия Митрева – световна бронзова медалистка по таекуондо (Италия, 2025) и европейска вицешампионка (Естония, 2025).

Лилия участва активно в представянето на „Белла България“ като част от екипа по подбор на таланти в компанията. Тя сподели с десетките посетители на щанда на хранителната компания как постиженията в спорта и професионалната реализация могат да вървят ръка за ръка.

„В спорта научаваш, че всяка победа идва с постоянство, фокус и екипна работа – същото важи и за професионалното развитие. Затова избрах да бъда част от екипа на „Белла България“ – защото тук тези ценности се съпреживяват и споделят всеки ден“, сподели Лилия пред бъдещите кандидати за работа в компанията. „В „Белла България“ дисциплината, амбицията и човешкият потенциал се ценят високо“, акцентира още тя.

Присъствието ѝ предизвика оживен интерес сред студентите и младите специалисти, които имаха възможност да се запознаят с кариерните възможности, програмите за обучение и корпоративната култура на компанията. Не липсваха и въпроси за това как се съчетават спорт на световно ниво и работа в динамична бизнес среда – доказателство, че работодателите, които вярват в хората си и ги подкрепят, създават не просто екипи, а общности.

С участието си в „Кариерен компас 2025“ „Белла България“ отново потвърди името си на отговорен и модерен работодател. С развитието на проекта „Вкус(на) кариера“ компанията продължава не само да привлича, но и да развива таланти, като им предлага възможности за силен професионален старт, стабилна основа за кариерен растеж и личностно развитие.

Лилия Митрева с колеги от направление „Подбор“ в „Белла България“ посрещат гостите на щанда на компанията

Лилия Митрева и Атанас Урджанов – член на Борда на „Белла България“ – запознават новите кандидат стажанти и служители с възможностите за професионален старт в компанията