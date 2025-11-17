Новини
„Орехите“ с 2 златни медала от „Месомания 2025“

17 Ноември, 2025 13:29, обновена 17 Ноември, 2025 13:33 492

Шпековите колбаси – класик и деликатесен – спечелиха вота на експертното жури и посетителите на най-голямото изложение за месни продукти в България

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двете най-нови попълнения в колекцията от вкусови изкушения на „Майсторлъшка серия „Орехите“ спечелиха златните отличия на „Месомания 2025“ – шпеков колбас от свинско и говеждо месо и деликатесен шпек. И двата носят духа на традицията и вкуса на съвършенството.

На тазгодишното изложение „Орехите“ представи най-новите продукти в „Майсторлъшка серия“ – два варено-пушени деликатеса, създадени за ценителите на изисканата класика – шпеков колбас от свинско и говеждо месо и деликатесен шпек. Продуктите са приготвени от внимателно подбрано 100% българско месо и натурални подправки, носещи духа на традицията и вкуса на съвършенството.

Диана Кабакчиева („Орехите“) и д-р Любомир Кулински (БАБХ) на официалната церемония по награждаване

Сурово-сушените продукти „Орехите“ са популярни с приготвянето им по автентични рецепти от специално селектирано месо. Те са първите колбаси в България със сертификат от международната сертифицираща организация TÜV NORD за контролирано качество при производителя.

Ежегодно „Месомания“ излъчва най-добрите български продукти чрез конкурс. Експертно жури отличава най-качествените и оригинални продукти, представени от фирмите изложители.


