„Белла България“ – изборът за придобиването на практически умения на студентите по хранителни технологии

В духа на сътрудничеството между образование и бизнес, студенти от Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив, посетиха производствената база за баници с различни размери, точени кори и бутер тесто на „Белла България“ в Ямбол.

Инициативата е част от програмата на компанията за продължаващо обучение, която цели да съчетае академичната подготовка с реалната производствена практика.

Посещението даде възможност на бъдещите технолози и инженери да се запознаят отблизо с модерните производствени процеси, внедрените системи за качество и безопасност на храните, както и с добрите практики за устойчиво производство. Екипът на „Белла България“ представи на студентите целия цикъл – от подбора на суровини и контрол на качеството до готовия краен продукт, който достига до потребителя; както и процеса на опаковане, осигуряващ с високи бариерни свойства пълна защита от влиянието на околната среда.

Специален интерес студентите проявиха към техническите и технологичните иновации на „Белла България“, с които компанията постигна двойно увеличение на производствения капацитет при тестените продукти.

„Нашата цел е студентите да видят реалното приложение на знанията, които получават в университета. Вярваме, че комбинацията от теория и практика е най-сигурният път към успешна професионална реализация“, споделят от „Белла България“.

Компанията е дългогодишен партньор на УХТ и активно участва в подготовката на бъдещи специалисти чрез стажове, практики и съвместни проекти. През последните години десетки възпитаници на университета избират за своята професионална реализация именно предприятията на „Белла България“, доказвайки ефективността на модела на съвместно обучение в реална бизнес среда.

За представителите на академичните среди сътрудничеството с индустрията е ключово за модерното образование, защото студентите получават достъп до високотехнологични производствени бази и работят с професионалисти от практиката и така придобиват увереност и конкурентни умения.

Посещението в Ямбол е част от по-широка дългогодишна програма на „Белла България“ за укрепване на връзките между образователните институции и бизнеса. Компанията се стреми да развива модела на съвместно обучение като ефективен инструмент за подготовка на кадри, отговарящи на реалните потребности на икономиката и инвестира в повишаване качеството на образование като финансира в изграждането на модерни иновативни пространства на територията на учебните заведения.

Тази година, благодарение и на подкрепата на „Белла България“ отвори врати реновираният учебен комплекс в катедра „Технология на месото и рибата“ при технологичния факултет на УХТ. „Белла България“ получи специално отличие за „дългогодишното сътрудничество, безрезервната подкрепа на учебния процес и практическото обучение на студентите“.

С дългосрочната си подкрепа за младите специалисти и отвореността си към иновации, „Белла България“ затвърждава позицията си не само като лидер в хранителната индустрия, но и като отговорен партньор в развитието на българското образование и бъдещето на сектора.