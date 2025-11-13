„Орехите“ представя два нови премиум продукта на „Месомания 2025“

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Ива Иванова, членът на парламентарната група по земеделие, храните и горите Атидже Алиева-Вели и председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджанов на щанда на „Орехите“

Колекцията от вкусови изкушения на „Майсторлъшка серия „Орехите“ се обогатява с още два деликатеса – шпеков колбас от свинско и говеждо месо и деликатесен шпек.

И двата носят духа на традицията и вкуса на съвършенството. Новината бе обявена на „Месомания 2025“ (12-15 ноември, Интер Експо София).

„Орехите шпек класик“ от свинско и говеждо е създаден за ценителите на изисканата класика. Избраните меса и внимателно подбраните подправки придават на всяка хапка неповторим аромат и вкус. Всяко парченце разкрива деликатен баланс между нежна текстура и богат, наситен вкус, като резултат от майсторство, традиция и страст към качеството.

Изработен по оригинална рецепта, без излишни добавки, „Орехите шпек деликатесен“ е идеален както за изискана дегустационна дъска, така и за моментите, в които искаш просто да си подариш нещо истинско.

За 32-ри пореден път тазгодишното изложение представя разнообразие от продукти, които привличат български и чуждестранни посетители, фирми, търговци, бизнес делегации, търговски мисии и колективни чуждестранни участия. Изложението е предпочитано място за споделяне на опит и иновативни подходи в технологиите при производство.