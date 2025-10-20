Новини
Бизнес »
САЩ и Австралия ще инвестират 3 милиарда долара в редкоземни минерали

САЩ и Австралия ще инвестират 3 милиарда долара в редкоземни минерали

20 Октомври, 2025 21:33 454 1

  • сащ-
  • астралия-
  • редкоземни минерали-
  • спорадумение-
  • доналд тръмп-
  • антъни албанезе

Инвестициите ще бъдат реализирани през идните шест месеца

САЩ и Австралия ще инвестират 3 милиарда долара в редкоземни минерали - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Правителствата на САЩ и Австралия ще инвестират 3 млрд. USD в проекти за редкоземни минерали, според изявление на Белия дом.

Инвестициите ще бъдат реализирани през идните шест месеца, като стойността на възстановимите ресурси от тези проекти се оценява на 53 млрд. USD“, според документ, публикуван след среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и австралийския премиер Антъни Албанезе.

Двете държави подписват подобен договор в момент, когато глобалната надпревара за контрол върху критичните минерали се изостря.

Споразумението се вписва в рамките на инициативата „Critical Minerals Partnership“, чрез която двете страни се стремят да изградят стабилна и предсказуема верига за доставка на елементи, използвани в батерии, електромотори, компютърни чипове и отбранителни технологии.

Това не е просто икономическа сделка, а стратегическо решение, което ще определи бъдещето на индустриите с висока добавена стойност“, заяви Албанезе, подчертавайки, че Австралия притежава някои от най-богатите залежи на редкоземни елементи в света.

От американска страна, президентът Тръмп определи договора като „ключова стъпка към енергийна и индустриална независимост“, добавяйки, че САЩ „няма да допуснат критичните технологии на бъдещето да зависят от чужди сили“.

Въпреки оптимизма около подписването, анализатори предупреждават, че реалното изпълнение на договора ще е много повече от шест месеца. Преработката на редкоземни метали е сложен, скъп и екологично чувствителен процес. Освен това Китай все още държи ключови технологии и патенти в сектора.

„Това е правилна стъпка, но не е бърза победа,“ коментира експерт от австралийския институт за стратегически анализи. „САЩ и Австралия трябва не само да копаят, а да изградят цяла индустрия за преработка и производство.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сенки от миналото

    0 0 Отговор
    А в страната преди десетилетия е имало държавно предприятие Редки метали. Сега президент на САЩ осигурява страната си, а ние щедро предлагаме концесии на чужди фирми.

    22:01 20.10.2025