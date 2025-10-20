САЩ и Австралия ще инвестират 3 милиарда долара в редкоземни минерали

Правителствата на САЩ и Австралия ще инвестират 3 млрд. USD в проекти за редкоземни минерали, според изявление на Белия дом.

„Инвестициите ще бъдат реализирани през идните шест месеца, като стойността на възстановимите ресурси от тези проекти се оценява на 53 млрд. USD“, според документ, публикуван след среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и австралийския премиер Антъни Албанезе.

Двете държави подписват подобен договор в момент, когато глобалната надпревара за контрол върху критичните минерали се изостря.

Споразумението се вписва в рамките на инициативата „Critical Minerals Partnership“, чрез която двете страни се стремят да изградят стабилна и предсказуема верига за доставка на елементи, използвани в батерии, електромотори, компютърни чипове и отбранителни технологии.

„Това не е просто икономическа сделка, а стратегическо решение, което ще определи бъдещето на индустриите с висока добавена стойност“, заяви Албанезе, подчертавайки, че Австралия притежава някои от най-богатите залежи на редкоземни елементи в света.

От американска страна, президентът Тръмп определи договора като „ключова стъпка към енергийна и индустриална независимост“, добавяйки, че САЩ „няма да допуснат критичните технологии на бъдещето да зависят от чужди сили“.

Въпреки оптимизма около подписването, анализатори предупреждават, че реалното изпълнение на договора ще е много повече от шест месеца. Преработката на редкоземни метали е сложен, скъп и екологично чувствителен процес. Освен това Китай все още държи ключови технологии и патенти в сектора.

„Това е правилна стъпка, но не е бърза победа,“ коментира експерт от австралийския институт за стратегически анализи. „САЩ и Австралия трябва не само да копаят, а да изградят цяла индустрия за преработка и производство.“