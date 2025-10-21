Новини
Цените на газа в Германия са се повишили със 77% за последните 4 години

Цените на газа в Германия са се повишили със 77% за последните 4 години

21 Октомври, 2025 13:11 509 15

Възходящият тренд ще продължи поради забраната за доставки от Русия

Цените на газа в Германия са се повишили със 77% за последните 4 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сара Вагенкнехт, лидер на Съюза за разум и справедливост (BSW) на Сара Вагенкнехт, не изключва, че цените на газа в Германия ще продължат да се покачват поради забраната за доставки от Русия.

Цените на газа са се повишили със 77% от 2021 г. насам“, пише тя в X. „И ако цените продължат да се покачват поради всеобхватното ембарго срещу Русия, какво може да се направи?“ „За министерския екип, благодарение на неотдавнашното увеличение на заплатите с 500 EUR, това едва ли ще има значение“, отбеляза Вагенкнехт, коментирайки твърдението на германския министър на икономиката Катерина Райхе, че забраната за покупки на руски газ няма да доведе до по-високи цени за потребителите.

В понеделник Съветът на ЕС одобри поетапна забрана за всички покупки на руски газ от 1 януари 2028 г. Решението се отнася както за газопроводния, така и за втечнения природен газ. Новите договори за газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 г.; краткосрочните договори трябва да бъдат изпълнени до 17 юни 2026 г.; а дългосрочните договори могат да продължат до 1 януари 2028 г. Европейският парламент настоява за още по-строга забрана, като изисква спиране на всички доставки на руски газ за страните от ЕС от 1 януари 2027 г.


Германия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 15 Отговор
    оооо,тая я знам от години-руска подлога на хранилка

    Коментиран от #7

    13:12 21.10.2025

  • 2 Ротшилд до немските гои

    12 0 Отговор
    Важното е че имате вашата демокрация. Дето Сорос ви я управлява.

    Коментиран от #13

    13:13 21.10.2025

  • 3 Сорос за демократите

    7 0 Отговор
    Вие ги избирате, а те ни служат на нас.

    13:13 21.10.2025

  • 4 бай Бай

    9 0 Отговор
    Ти да видиш!
    Лошия руски газ, а?
    О, лукови глави...........

    13:14 21.10.2025

  • 5 Урсула 1984

    5 1 Отговор
    Санкциите действат!

    13:16 21.10.2025

  • 6 Ха да са живи

    6 0 Отговор
    и здрави гърбините на европейските граждани при 77% увеличение на цената.
    Трябва да сме благодарни на кака урси и европейските многоцветни понита за хубавата изненада която ни приготвиха със санкциите и обещанията че цената ще падне защото ние ще взимаме демократичен такъв а не от Русия.
    Тук при нас също има поддръжници на тази теория на които ние трябва да вземем по една лопата и да им благодарим многократно....... Та така и да не забравя от първи януари честита нова година честито евро а те цените тръгнаха още от края на октомври този месец нагоре. Цъфтим и връзваме.....

    13:17 21.10.2025

  • 7 Ние го усещаме

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    по джоба си и по статистиката на цената на газа в Европейския съюз. Това че тя го изразява публично не означава че е подлога а реалист но ти никога няма да го разбереш по умствени причини.......

    Коментиран от #11

    13:20 21.10.2025

  • 8 Оги

    5 0 Отговор
    Санкциите работят.

    13:20 21.10.2025

  • 9 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    Малко са ви, трябва с 770%

    13:23 21.10.2025

  • 10 Лост

    0 0 Отговор
    Дреме му на Министерския съвет за народа.Важно е хората му да си вдигнат заплатите с 500 евро .

    13:24 21.10.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ние го усещаме":

    кво си усетил пък ти бе? хващай се на работа ,стига си чакал някой да те ,,спасява,, / ако си пенсионер-връщай се на село , отдето ви изкараха комунягите

    13:27 21.10.2025

  • 12 Коста

    1 0 Отговор
    На гаЗта ма! Ква Газа те гони?

    13:28 21.10.2025

  • 13 Хаха хаха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ротшилд до немските гои":

    Затова вече в Русия имат купони. И Ергенски данък...

    13:32 21.10.2025

  • 14 Нидерзаксен

    0 0 Отговор
    Не е само газта…тока, застраховки, осигуровки, услуги, храни, горива и т.н.
    Вдигнаха почасовата ставка, но не промениха минималния данък. Брутото се качва, с него и облагането. Влизаш в графа където данъка взема една работна седмица от заплатата ти. Така си попълват минуса за социални помощи и помощ към Украйна. Хората недоволстват, скоро ще стане страшно. Швабизма завзе Германия отново и за дълго…

    13:34 21.10.2025

  • 15 Мерц

    0 0 Отговор
    Нищо. Важно е на Путин да му е гадно.

    13:35 21.10.2025