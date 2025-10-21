Цените на газа в Германия са се повишили със 77% за последните 4 години

Сара Вагенкнехт, лидер на Съюза за разум и справедливост (BSW) на Сара Вагенкнехт, не изключва, че цените на газа в Германия ще продължат да се покачват поради забраната за доставки от Русия.
„Цените на газа са се повишили със 77% от 2021 г. насам“, пише тя в X. „И ако цените продължат да се покачват поради всеобхватното ембарго срещу Русия, какво може да се направи?“ „За министерския екип, благодарение на неотдавнашното увеличение на заплатите с 500 EUR, това едва ли ще има значение“, отбеляза Вагенкнехт, коментирайки твърдението на германския министър на икономиката Катерина Райхе, че забраната за покупки на руски газ няма да доведе до по-високи цени за потребителите.
В понеделник Съветът на ЕС одобри поетапна забрана за всички покупки на руски газ от 1 януари 2028 г. Решението се отнася както за газопроводния, така и за втечнения природен газ. Новите договори за газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 г.; краткосрочните договори трябва да бъдат изпълнени до 17 юни 2026 г.; а дългосрочните договори могат да продължат до 1 януари 2028 г. Европейският парламент настоява за още по-строга забрана, като изисква спиране на всички доставки на руски газ за страните от ЕС от 1 януари 2027 г.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
13:12 21.10.2025
2 Ротшилд до немските гои
Коментиран от #13
13:13 21.10.2025
3 Сорос за демократите
13:13 21.10.2025
4 бай Бай
Лошия руски газ, а?
О, лукови глави...........
13:14 21.10.2025
5 Урсула 1984
13:16 21.10.2025
6 Ха да са живи
Трябва да сме благодарни на кака урси и европейските многоцветни понита за хубавата изненада която ни приготвиха със санкциите и обещанията че цената ще падне защото ние ще взимаме демократичен такъв а не от Русия.
Тук при нас също има поддръжници на тази теория на които ние трябва да вземем по една лопата и да им благодарим многократно....... Та така и да не забравя от първи януари честита нова година честито евро а те цените тръгнаха още от края на октомври този месец нагоре. Цъфтим и връзваме.....
13:17 21.10.2025
7 Ние го усещаме
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":по джоба си и по статистиката на цената на газа в Европейския съюз. Това че тя го изразява публично не означава че е подлога а реалист но ти никога няма да го разбереш по умствени причини.......
Коментиран от #11
13:20 21.10.2025
8 Оги
13:20 21.10.2025
9 Лицемерни 60клуци
13:23 21.10.2025
10 Лост
13:24 21.10.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Ние го усещаме":кво си усетил пък ти бе? хващай се на работа ,стига си чакал някой да те ,,спасява,, / ако си пенсионер-връщай се на село , отдето ви изкараха комунягите
13:27 21.10.2025
12 Коста
13:28 21.10.2025
13 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "Ротшилд до немските гои":Затова вече в Русия имат купони. И Ергенски данък...
13:32 21.10.2025
14 Нидерзаксен
Вдигнаха почасовата ставка, но не промениха минималния данък. Брутото се качва, с него и облагането. Влизаш в графа където данъка взема една работна седмица от заплатата ти. Така си попълват минуса за социални помощи и помощ към Украйна. Хората недоволстват, скоро ще стане страшно. Швабизма завзе Германия отново и за дълго…
13:34 21.10.2025
15 Мерц
13:35 21.10.2025