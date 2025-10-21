Цените на газа в Германия са се повишили със 77% за последните 4 години

Сара Вагенкнехт, лидер на Съюза за разум и справедливост (BSW) на Сара Вагенкнехт, не изключва, че цените на газа в Германия ще продължат да се покачват поради забраната за доставки от Русия.

„Цените на газа са се повишили със 77% от 2021 г. насам“, пише тя в X. „И ако цените продължат да се покачват поради всеобхватното ембарго срещу Русия, какво може да се направи?“ „За министерския екип, благодарение на неотдавнашното увеличение на заплатите с 500 EUR, това едва ли ще има значение“, отбеляза Вагенкнехт, коментирайки твърдението на германския министър на икономиката Катерина Райхе, че забраната за покупки на руски газ няма да доведе до по-високи цени за потребителите.

В понеделник Съветът на ЕС одобри поетапна забрана за всички покупки на руски газ от 1 януари 2028 г. Решението се отнася както за газопроводния, така и за втечнения природен газ. Новите договори за газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 г.; краткосрочните договори трябва да бъдат изпълнени до 17 юни 2026 г.; а дългосрочните договори могат да продължат до 1 януари 2028 г. Европейският парламент настоява за още по-строга забрана, като изисква спиране на всички доставки на руски газ за страните от ЕС от 1 януари 2027 г.