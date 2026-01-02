Новини
Без напрежение в първия работен ден с евро в големите вериги супермаркети (ВИДЕО)

Без напрежение в първия работен ден с евро в големите вериги супермаркети (ВИДЕО)

2 Януари, 2026 20:27

Може да си купите пакетче дъвки, да платите със 100 лева и да ви върнат рестото в евро

Без напрежение в първия работен ден с евро в големите вериги супермаркети (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първият работен ден за големите вериги супермаркети, в който се ползва еврото като официална разплащателна валута, мина без инциденти. Касите са заредени с евробанкноти и монети. Една от веригите е разпределила в цялата си мрежа близо 53 тона монети, като най-много са монетите от 1 и 2 евроцента.

Големите супермаркети не се страхуват от това, че могат да бъдат използвани за обмяна на валута – плащане на малка сметка със 100 лева, например. Те са подготвени да връщат ресто в единната валута независимо от това колко ниска е направената от клиента сметка.

Друг важен момент за клиентите е, че няма никакво закръгляне на цените. За удобство и на клиенти, и на касиери, рестото се изписва и в лева, и в евро. Клиентът може да плаща в комбинация от лева и евро, но се връща ресто в евро и евроцентове.

От 1 януари големите хипермаркети смениха и ценовите етикети – горната цена вече е в евро, а долната – в лева. Краят на двойното обозначаване на цените ще е на 8 август 2026 г.


  • 1 клети

    4 14 Отговор
    копейки

    20:28 02.01.2026

  • 2 честен ционист

    16 3 Отговор
    Ужасен първи ден. Всичко е на старите цени, ама само че в EUR. Намалили един хляб на EUR 1 от хорска срама и това им е общо взето преходния период. Очаквам в края на месеца да започнат гладните бунтове.

    20:31 02.01.2026

  • 3 Гръм и мълнии

    18 1 Отговор
    Днес направих точно това.Купих си дъвки от 1,50лв и дадох на касиерката 100 лв. Гледаше ме все едно съм терорист.

    Коментиран от #18

    20:31 02.01.2026

  • 4 циганин от банкя

    11 1 Отговор
    сложих ли ви го ?

    Коментиран от #15

    20:34 02.01.2026

  • 5 в клуба на богатите концлагеристи

    10 2 Отговор
    Хляб 650гр 1 евро?

    20:35 02.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Сега ще изпия 1 литър домашен зелев сок !

    20:37 02.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Сгънете на четири 50 евро и поднасяте към огледалото и се появява господарят на Хазарите -Луцифер Баал.Най древните врагове на Велика България идват да ни унищожат.

    Коментиран от #9

    20:37 02.01.2026

  • 8 100% скачат цените!

    14 3 Отговор
    Масово по магазините цените в левове минават в евро 1 към 1 пред очите на ошашавените българи! Тези които въведоха еурото сега се крият в миши дупки и пускат мисирките си да баламосват хората.

    Коментиран от #16

    20:42 02.01.2026

  • 9 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Тази сутрин излязох на покупки със 200лв. Връщам се с EUR 15 у джеба и 5-те даже са кирливи.

    20:44 02.01.2026

  • 10 така е

    9 3 Отговор
    Шефа каза че ставаме зле като германците и австрийците. И лева ще се върне за Великден. Тогава стават чудеса!

    Коментиран от #12

    20:47 02.01.2026

  • 11 Ами не ме

    5 0 Отговор
    Късае те да не би да са Български или пък банките или пък политиците 😂

    20:52 02.01.2026

  • 12 гладна купейка

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    просо сънува

    20:52 02.01.2026

  • 13 трика е следния Всичко е на старите цени

    9 0 Отговор
    засега до 31 януари докато има две цени защото още можем да сравняваме и помним какви бяха преди
    но когато останат в евро
    и не малко хора ще си пазаруват щото ще им се струват добри цените в евро
    ще има доста обърквания
    ще се нагледаме постепенно покачване на цените докато станат като сегашните в лева 1:1 или двойни цени до 2-3 години

    Коментиран от #17

    20:54 02.01.2026

  • 14 така е

    9 0 Отговор
    Еврото - Враг номер ЕДНО на Тутраканската селищна система!

    Коментиран от #24

    20:56 02.01.2026

  • 15 така е сложи го

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "циганин от банкя":

    на тея дето те преизбираха
    най бедните в ес

    20:56 02.01.2026

  • 17 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "трика е следния Всичко е на старите цени":

    Какви ти 2-3 години. До края на годината се връщаме на старите пари, или слагаме по 3 нули заедно със западняците. Дрането е започнало отдавна и продължава с пълна сила от първия ден.

    20:59 02.01.2026

  • 18 Дик диверсанта

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гръм и мълнии":

    Простите копейки мислеха, че ще свършат евро монетите и евро банкнотите.
    Какво да ги правиш преди с лева бяха прости, сега с еврото също.

    20:59 02.01.2026

  • 19 БГрин

    5 0 Отговор
    Излезте от София. Там не е България. При нас е със закъснение: навсякъде давахме левове и ни връщаха левове.

    21:00 02.01.2026

  • 20 Дядо

    7 1 Отговор
    Работа с евро в пръвия работен ден за ългарските супермаркети.

    Като прочетох заглавието на филмчето и разбрах накъде отива България!

    думата "пръвия" трябва да се пише първия.
    думата "ългария" трябва да се пише България.

    Това означава, че след време от българския език ще изчезнат буквите "Б" и "Ъ"
    А знаете ли защо? Понеже гърците не произнасят буквите Б и я преименуват на П, от Беласки сме преименувани на Пелазки..... а за "Ъ" то да не говорим. Това означава, че в близко време ще се наричаме Лгари.

    21:00 02.01.2026

  • 21 ООрана държава

    1 4 Отговор
    Селтаците изтерясват

    21:01 02.01.2026

  • 23 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    "Може да си купите пакетче дъвки, да платите със 100 лева и да ви върнат рестото в евро"
    ----
    Кака, мисля да ти заведа дело за тази опашата лъжа. Имам записан клип.

    21:03 02.01.2026

  • 25 факт

    9 1 Отговор
    Днес пазарувах в магазини на две от веригите. Забелязах, че на някои стоки са вдигнати цените в левове. В единия от магазините ме завлякоха с няколко евроцента, което е дразнещо. Как ли дерат старците. Направо съм ошашавен как ли ще продължат нещата по-нататък. Заради това евро мисля, че на обикновените хора ще им се обърка живота. Много люти клетви ще отнесат главните герои, които осигуриха на хората този хаос и обедняване.

    Коментиран от #26, #28

    21:06 02.01.2026

  • 26 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "факт":

    Спокойно, в магазините на Шиши ще се пазарува с точки.

    21:08 02.01.2026

  • 27 Честита нова година

    3 0 Отговор
    Мнението е много силно оръжие . Още от измисли моят социализъм го знам така че само поздрави 😂👋

    21:09 02.01.2026

  • 28 верно ли

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "факт":

    А при деноминацията през 1999 когато сменихме парите и махнахме 3 нули, как се оправяха хората тогава? Сега кое му е по-различното?

    Коментиран от #29

    21:10 02.01.2026

  • 29 факт

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "верно ли":

    Не е същото. Тогава само се махаха нули, а сега не е така.

    Коментиран от #30, #32

    21:13 02.01.2026

  • 30 Лорда

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "факт":

    Е, значи е ПОЧТИ същото. Само че тоя път нулите ще ги добавяме.

    Коментиран от #34

    21:16 02.01.2026

  • 31 Реалист

    2 0 Отговор
    Дали ще ми върнат в лева или евро , не е проблем. ВЪпроса ми е , как стана така че паркирането е двойно, водата 12 % , днес минах до лидл за стандартните неща за които на 30ти декември платих 10 % по малко. Това някой да го обясни защо се получава. Нали нямаше да има поскъпване ? Не стига че за една година има между 50 и 70 % поскъпване на стоките от първа необходимост , а сега и допълнително ни сурвакат с още 10тина процента. Не знам кога ще бъде, но някой трябва да отговаря за всичко което се случва последните 75 години.

    21:23 02.01.2026

  • 32 не само се махаха нули

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "факт":

    но и се смениха парите. Сега е същото. Дори сега контрола върху търговците е значително по-строг.

    21:27 02.01.2026

  • 33 Комунизма дойде

    1 0 Отговор
    Хляб под лефче , пардон евренце!

    21:28 02.01.2026

  • 34 няма

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лорда":

    Направо ще минем в цифрови рубли и ще си спестим главоболията

    21:28 02.01.2026