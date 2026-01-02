Без напрежение в първия работен ден с евро в големите вериги супермаркети (ВИДЕО)

Първият работен ден за големите вериги супермаркети, в който се ползва еврото като официална разплащателна валута, мина без инциденти. Касите са заредени с евробанкноти и монети. Една от веригите е разпределила в цялата си мрежа близо 53 тона монети, като най-много са монетите от 1 и 2 евроцента.
Големите супермаркети не се страхуват от това, че могат да бъдат използвани за обмяна на валута – плащане на малка сметка със 100 лева, например. Те са подготвени да връщат ресто в единната валута независимо от това колко ниска е направената от клиента сметка.
Друг важен момент за клиентите е, че няма никакво закръгляне на цените. За удобство и на клиенти, и на касиери, рестото се изписва и в лева, и в евро. Клиентът може да плаща в комбинация от лева и евро, но се връща ресто в евро и евроцентове.
От 1 януари големите хипермаркети смениха и ценовите етикети – горната цена вече е в евро, а долната – в лева. Краят на двойното обозначаване на цените ще е на 8 август 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 клети
20:28 02.01.2026
2 честен ционист
20:31 02.01.2026
3 Гръм и мълнии
Коментиран от #18
20:31 02.01.2026
4 циганин от банкя
Коментиран от #15
20:34 02.01.2026
5 в клуба на богатите концлагеристи
20:35 02.01.2026
6 Последния Софиянец
20:37 02.01.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9
20:37 02.01.2026
8 100% скачат цените!
Коментиран от #16
20:42 02.01.2026
9 честен ционист
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Тази сутрин излязох на покупки със 200лв. Връщам се с EUR 15 у джеба и 5-те даже са кирливи.
20:44 02.01.2026
10 така е
Коментиран от #12
20:47 02.01.2026
11 Ами не ме
20:52 02.01.2026
12 гладна купейка
До коментар #10 от "така е":просо сънува
20:52 02.01.2026
13 трика е следния Всичко е на старите цени
но когато останат в евро
и не малко хора ще си пазаруват щото ще им се струват добри цените в евро
ще има доста обърквания
ще се нагледаме постепенно покачване на цените докато станат като сегашните в лева 1:1 или двойни цени до 2-3 години
Коментиран от #17
20:54 02.01.2026
14 така е
Коментиран от #24
20:56 02.01.2026
15 така е сложи го
До коментар #4 от "циганин от банкя":на тея дето те преизбираха
най бедните в ес
20:56 02.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 честен ционист
До коментар #13 от "трика е следния Всичко е на старите цени":Какви ти 2-3 години. До края на годината се връщаме на старите пари, или слагаме по 3 нули заедно със западняците. Дрането е започнало отдавна и продължава с пълна сила от първия ден.
20:59 02.01.2026
18 Дик диверсанта
До коментар #3 от "Гръм и мълнии":Простите копейки мислеха, че ще свършат евро монетите и евро банкнотите.
Какво да ги правиш преди с лева бяха прости, сега с еврото също.
20:59 02.01.2026
19 БГрин
21:00 02.01.2026
20 Дядо
Като прочетох заглавието на филмчето и разбрах накъде отива България!
думата "пръвия" трябва да се пише първия.
думата "ългария" трябва да се пише България.
Това означава, че след време от българския език ще изчезнат буквите "Б" и "Ъ"
А знаете ли защо? Понеже гърците не произнасят буквите Б и я преименуват на П, от Беласки сме преименувани на Пелазки..... а за "Ъ" то да не говорим. Това означава, че в близко време ще се наричаме Лгари.
21:00 02.01.2026
21 ООрана държава
21:01 02.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Евгени от Алфапласт
----
Кака, мисля да ти заведа дело за тази опашата лъжа. Имам записан клип.
21:03 02.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 факт
Коментиран от #26, #28
21:06 02.01.2026
26 честен ционист
До коментар #25 от "факт":Спокойно, в магазините на Шиши ще се пазарува с точки.
21:08 02.01.2026
27 Честита нова година
21:09 02.01.2026
28 верно ли
До коментар #25 от "факт":А при деноминацията през 1999 когато сменихме парите и махнахме 3 нули, как се оправяха хората тогава? Сега кое му е по-различното?
Коментиран от #29
21:10 02.01.2026
29 факт
До коментар #28 от "верно ли":Не е същото. Тогава само се махаха нули, а сега не е така.
Коментиран от #30, #32
21:13 02.01.2026
30 Лорда
До коментар #29 от "факт":Е, значи е ПОЧТИ същото. Само че тоя път нулите ще ги добавяме.
Коментиран от #34
21:16 02.01.2026
31 Реалист
21:23 02.01.2026
32 не само се махаха нули
До коментар #29 от "факт":но и се смениха парите. Сега е същото. Дори сега контрола върху търговците е значително по-строг.
21:27 02.01.2026
33 Комунизма дойде
21:28 02.01.2026
34 няма
До коментар #30 от "Лорда":Направо ще минем в цифрови рубли и ще си спестим главоболията
21:28 02.01.2026