Без напрежение в първия работен ден с евро в големите вериги супермаркети (ВИДЕО)

Първият работен ден за големите вериги супермаркети, в който се ползва еврото като официална разплащателна валута, мина без инциденти. Касите са заредени с евробанкноти и монети. Една от веригите е разпределила в цялата си мрежа близо 53 тона монети, като най-много са монетите от 1 и 2 евроцента.

Големите супермаркети не се страхуват от това, че могат да бъдат използвани за обмяна на валута – плащане на малка сметка със 100 лева, например. Те са подготвени да връщат ресто в единната валута независимо от това колко ниска е направената от клиента сметка.

Друг важен момент за клиентите е, че няма никакво закръгляне на цените. За удобство и на клиенти, и на касиери, рестото се изписва и в лева, и в евро. Клиентът може да плаща в комбинация от лева и евро, но се връща ресто в евро и евроцентове.

От 1 януари големите хипермаркети смениха и ценовите етикети – горната цена вече е в евро, а долната – в лева. Краят на двойното обозначаване на цените ще е на 8 август 2026 г.