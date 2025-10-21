САЩ и Канада може да подпишат търговско споразумение

Канадският премиер Марк Карни и президентът на САЩ Доналд Тръмп може да подпишат търговско споразумение за стомана, алуминий и енергия на срещата на върха на АТИС в края на октомври, съобщи The Globe and Mail.

Подобно споразумение би могло да бъде „добре дошло облекчение за канадската стоманодобивна промишленост, която е най-силно засегната от въвеждането на американски тарифи“, отбелязва вестникът, позовавайки се на източници. Подчертава се обаче, че САЩ не са готови да сключат споразумение за автомобили или дървен материал – двата най-важни канадски износа за САЩ.

На 7 октомври Карни и Тръмп се срещнаха във Вашингтон. Според National Post, след срещата лидерите са инструктирали своите помощници бързо да сключат всички необходими търговски споразумения между двете страни. Тръмп обаче не отговори публично на многократни въпроси дали е възможно да се разрешат ожесточените търговски спорове между Вашингтон и Отава, да се постигне ново споразумение по този въпрос и да се намалят американските тарифи върху вноса.

След като Отава и Вашингтон не успяха да постигнат търговско споразумение до 1 август, Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която повиши митата от 25% на 35% за редица стоки, които не са обхванати от Споразумението за свободна търговия между Канада, Мексико и САЩ. Канада се опитва безуспешно да постигне търговско споразумение със САЩ от няколко месеца. Междувременно митата върху стоманата и алуминия в момента са 50%.

Отава отмени някои ответни вносни мита върху редица американски стоки на 1 септември, на фона на търговски дефицит, който достигна рекордно високо ниво от 19,5 милиарда канадски долара (около 14 млрд. USD) през второто тримесечие на 2025 г. Няма данни за третото тримесечие.