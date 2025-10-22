Новини
Русия потвърждава ангажимента си за строеж на първата АЕЦ в Казахстан
  Тема: Казахстан

Русия потвърждава ангажимента си за строеж на първата АЕЦ в Казахстан

22 Октомври, 2025 15:33 341 1

Федерацията е сред водещите търговски партньори на Казахстан и най-големият инвеститор в казахстанската икономика

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия потвърждава ангажимента си към Казахстан да построи първата атомна електроцентрала в републиката навреме и в пълен размер. Руският външен министър Сергей Лавров обяви това на пресконференция след разговори с казахстанския външен министър Ермек Кошербаев.

Русия е сред водещите търговски партньори на Казахстан и най-големият инвеститор в казахстанската икономика. Много внимание се обръща на насърчаването на енергийната сигурност чрез съвместни проекти за топлинна и водноелектрическа енергия“, отбеляза Лавров. „Приветствахме решението, взето през юни тази година, да изберем руската държавна корпорация „Росатом“ за лидер на международния консорциум за изграждането на първата атомна електроцентрала в републиката. Потвърдих на колегата ни готовността ни да изпълним съвестно всички наши задължения в тази област. „Навреме и изцяло.“

Техническите и финансовите параметри, както и правните подробности, в момента се уточняват чрез съответните ведомства“, добави руският външен министър.


Казахстан
  • 1 на нас ни казаха че нямаме нужда от АЕЦ

    пък ние ще зактиеаме нашия АЕЦ защото така ни нареди урсулицатта , а ние сме послушни офце

    15:53 22.10.2025