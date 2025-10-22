Русия потвърждава ангажимента си за строеж на първата АЕЦ в Казахстан

Русия потвърждава ангажимента си към Казахстан да построи първата атомна електроцентрала в републиката навреме и в пълен размер. Руският външен министър Сергей Лавров обяви това на пресконференция след разговори с казахстанския външен министър Ермек Кошербаев.

„Русия е сред водещите търговски партньори на Казахстан и най-големият инвеститор в казахстанската икономика. Много внимание се обръща на насърчаването на енергийната сигурност чрез съвместни проекти за топлинна и водноелектрическа енергия“, отбеляза Лавров. „Приветствахме решението, взето през юни тази година, да изберем руската държавна корпорация „Росатом“ за лидер на международния консорциум за изграждането на първата атомна електроцентрала в републиката. Потвърдих на колегата ни готовността ни да изпълним съвестно всички наши задължения в тази област. „Навреме и изцяло.“

„Техническите и финансовите параметри, както и правните подробности, в момента се уточняват чрез съответните ведомства“, добави руският външен министър.