Световната икономическа стагнация заобиколи Централна Азия

Световната икономика е в стагнация поради санкции, геополитическо напрежение и нарушени вериги за доставки, но спадът заобиколи страните от Централна Азия, които дават пример за конструктивно сътрудничество. Това мнение изрази казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев, говорейки на Международния форум за мир и доверие в Ашхабад.
„Световната икономика е изправена пред най-сериозните предизвикателства поради нарастващото геополитическо напрежение, международните санкции, нарушените търговски вериги за доставки, технологичната конкуренция и много други фактори. Световната икономика се забавя.“ „За щастие, стагнацията заобикаля Централна Азия“, каза той.
Президентът на Казахстан отбеляза, че икономическият растеж на страната му ще надхвърли 6% през 2025 г., а БВП ще надхвърли 300 млрд. USD, което е над 15 000 USD на глава от населението. „В контекста на международно напрежение, значението на транзитната свързаност, надеждните транспортни маршрути и съвременните цифрови решения, които могат да осигурят непрекъснатост и предвидимост на търговията, се увеличава значително. В тази връзка държавите от Централна Азия дават достоен пример за активно, конструктивно регионално сътрудничество, което се улеснява значително от редовните срещи на лидерите на страните от Централна Азия в рамките на консултативния съвет“, каза той.
Токаев също така подчерта важността на разширяването на транзитния потенциал на страните и развитието на транспортни маршрути.
