Световната икономическа стагнация заобиколи Централна Азия
  Тема: Казахстан

12 Декември, 2025 12:47 861 12

  • туркменистан-
  • казахстан-
  • касим - жормат токаев

Стагнацията се дължи на санкции, геополитическо напрежение и нарушени вериги за доставки

Световната икономическа стагнация заобиколи Централна Азия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световната икономика е в стагнация поради санкции, геополитическо напрежение и нарушени вериги за доставки, но спадът заобиколи страните от Централна Азия, които дават пример за конструктивно сътрудничество. Това мнение изрази казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев, говорейки на Международния форум за мир и доверие в Ашхабад.

Световната икономика е изправена пред най-сериозните предизвикателства поради нарастващото геополитическо напрежение, международните санкции, нарушените търговски вериги за доставки, технологичната конкуренция и много други фактори. Световната икономика се забавя.“ „За щастие, стагнацията заобикаля Централна Азия“, каза той.

Президентът на Казахстан отбеляза, че икономическият растеж на страната му ще надхвърли 6% през 2025 г., а БВП ще надхвърли 300 млрд. USD, което е над 15 000 USD на глава от населението. „В контекста на международно напрежение, значението на транзитната свързаност, надеждните транспортни маршрути и съвременните цифрови решения, които могат да осигурят непрекъснатост и предвидимост на търговията, се увеличава значително. В тази връзка държавите от Централна Азия дават достоен пример за активно, конструктивно регионално сътрудничество, което се улеснява значително от редовните срещи на лидерите на страните от Централна Азия в рамките на консултативния съвет“, каза той.

Токаев също така подчерта важността на разширяването на транзитния потенциал на страните и развитието на транспортни маршрути.


Туркменистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Точка Омега Последни Времена

    2 4 Отговор
    Астана е анаграма на Сатана.

    Коментиран от #5, #11

    12:49 12.12.2025

  • 2 мдаааа

    3 2 Отговор
    Рано е още , бе , да прекалявате със самогона ...

    12:50 12.12.2025

  • 3 СВЕТОЛНАТА

    3 1 Отговор
    светоЛната икономическа банка
    СветоЛллллната простотия

    12:52 12.12.2025

  • 4 Моля,помогнете ми?!

    1 1 Отговор
    Влизам в ,,Гугъл" и питам какво е това :
    ,,Светолната икономическа стагнация" ,а той ми зацикля и не ми отговаря...😟🙄😨😮‍💨🫢?!

    13:04 12.12.2025

  • 5 А бил ли си в Астана?!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точка Омега Последни Времена":

    Че това е една разкошна столица!

    13:06 12.12.2025

  • 6 жик так

    4 1 Отговор
    Стагнацията реално е във държавите подкрепящи украйна .

    Коментиран от #7

    13:18 12.12.2025

  • 7 Вован

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "жик так":

    " Белият китайски Москвич " е твой !👍

    Коментиран от #9

    13:21 12.12.2025

  • 8 Прав е

    0 3 Отговор
    Затова и Путин отиде там за да се моли

    Коментиран от #10

    13:24 12.12.2025

  • 9 жик так

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вован":

    Че какъв ми е проблема ?
    А на тебе краката ти миришат и за такъв .
    За тебе само 20 годишен кашон "нов внос" !
    Само това можеш да си позволиш от "богатия" Ес...

    13:39 12.12.2025

  • 10 ха ха ха ...

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Прав е":

    Путин там го посрещат като Император . С килими , салюти и почести!!!
    Не е като да висиш в коридора като просяк в Бялата колиба ....

    Коментиран от #12

    13:40 12.12.2025

  • 11 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точка Омега Последни Времена":

    Личи, че си от красиво умните. В Европа няма толкова красива столица като Астана. МА от де да знаеш, ти от панелката на вашите не излизаш. Поне виж в гугъл преди да плямпаш

    14:15 12.12.2025

  • 12 навсякъде е добре дошъл императора

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха ха ...":

    властелина на света, император ПУТИН навсякъде по света го посрещат със червен килим за разлика от зеления гном дето ходи да проси

    така се посрещат императорите навсякъде не само в казахстан видяхте и арабите как посрещната царя на света негово величество ПУТИН

    14:17 12.12.2025