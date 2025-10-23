Новини
Украйна спря запълването на подземните си газохранилища
  Тема: Украйна

23 Октомври, 2025 15:11 1 110 7

  • газ-
  • украйна-
  • хранилища-
  • полша

Отоплителният сезон на страната е под сериозен въпрос поради широко разпространените щети по газовата инфраструктура

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна спря пълненето на подземни хранилища за газ (ПГХ) поради повреди по инфраструктурата и спиране на вноса на газ през Полша. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на отворени данни от украинския оператор на газопреносна система (Оператор на ГТС) и европейски газови платформи.

В резултат на това запасите от газ в ПГХ дори леко намаляха на 22 октомври. Според оператора на ГТС, към 6:00 ч. българско време на 20 октомври вносът на газ през Полша, който преди това беше над 9 милиона кубически метра, е намалял с 1,5 милиона кубически метра на ден, беше спрян поради планирани модернизационни работи на кръстовището на полската и украинската системи.

Вносът е планиран да се възобнови на 23 октомври, но от 23 до 25 октомври той ще бъде ограничен до 6,48 милиона кубически метра на ден.

По-рано депутатът от Радата Олексий Гончаренко отбеляза, че отоплителният сезон на страната е под сериозен въпрос поради широко разпространените щети по газовата инфраструктура. Според Bloomberg Украйна е загубила над 60% от капацитета си за производство на газ след удари по енергийната инфраструктура в Харковска и Полтавска области на 3 октомври и в резултат на това ще бъде принудена да похарчи почти 2 милиарда евро за внос на гориво.

По-рано беше съобщено, че украинското Министерство на енергетиката планира да натрупа 13,2 милиарда кубически метра газ в подземни хранилища за отоплителния сезон. Към 14 октомври са натрупани 12 милиарда кубически метра. Въпреки това, редица рискове остават. През последния отоплителен сезон Украйна изтегли почти целия си наличен газ от газохранилищата. На 16 октомври ръководителят на украинската компания Нафтогаз Сергей Корецки призова жителите на страната да пестят газ, когато е възможно.

Проблемът с недостига на газ възникна, след като транзитът на руско гориво към Европа през украинската газопреносна система беше напълно спрян на 1 януари поради отказа на Киев да поднови споразумението си с Газпром. Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ в Украйна, за да се поддържа налягането в тръбопроводите. В резултат на това Киев е принуден да закупува гориво на европейския пазар на високи цени.


Украйна
  • 1 Точен

    22 1 Отговор
    Баба европа и украйна са заплаха не за Русия, а за самите себе си...

    15:20 23.10.2025

  • 2 Тиквата

    18 1 Отговор
    Ние ще ви даваме газ съвсем безплатно, поемаме и транспортните разходи. Също както правим с нафтата, бензина и боеприпасите. Ще ви пращаме и парите от новата "такса водомер", предполагам че ще са около 30 милиона евра месечно. До пълната победа на Украйна!

    15:23 23.10.2025

  • 3 Баламата

    10 1 Отговор
    Чакаме от днеска да започне запълването,а от вчера всичко е поправено,нали?Жалко за Украйна

    15:30 23.10.2025

  • 4 факуса

    8 0 Отговор
    ха ха принуден на по високи цени,ами не купуват кат им е скъп а и пари нямат прошляците,ес идиотите го плащат

    15:38 23.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Бойко Борисов строи спешно Вертикален газопровод за Украйна от Гърция за 700 млн наши пари.

    15:52 23.10.2025

  • 6 надупчен чувал

    2 0 Отговор
    може да го напълниш само с големи камъни

    16:01 23.10.2025

  • 7 Симо

    0 0 Отговор
    ще бъде принудена да похарчи .............. принуден да закупува .............
    А, бе хора! Тези нямат пукната стотинка. Какво ще похарчат и с какво ще купуват???????? Всичко което имат е долните им гащи и скъсани обувки. Вече изобщо не се води сводка за нивата на дълговете. Едно е сигурно! Един ден ще им вземат и дрехата от гърба, западните им "приятели".
    Тези хора история не са ли учили. Нищо ново под слънцето.

    16:19 23.10.2025