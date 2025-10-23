Украйна спря запълването на подземните си газохранилища

Украйна спря пълненето на подземни хранилища за газ (ПГХ) поради повреди по инфраструктурата и спиране на вноса на газ през Полша. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на отворени данни от украинския оператор на газопреносна система (Оператор на ГТС) и европейски газови платформи.

В резултат на това запасите от газ в ПГХ дори леко намаляха на 22 октомври. Според оператора на ГТС, към 6:00 ч. българско време на 20 октомври вносът на газ през Полша, който преди това беше над 9 милиона кубически метра, е намалял с 1,5 милиона кубически метра на ден, беше спрян поради планирани модернизационни работи на кръстовището на полската и украинската системи.

Вносът е планиран да се възобнови на 23 октомври, но от 23 до 25 октомври той ще бъде ограничен до 6,48 милиона кубически метра на ден.

По-рано депутатът от Радата Олексий Гончаренко отбеляза, че отоплителният сезон на страната е под сериозен въпрос поради широко разпространените щети по газовата инфраструктура. Според Bloomberg Украйна е загубила над 60% от капацитета си за производство на газ след удари по енергийната инфраструктура в Харковска и Полтавска области на 3 октомври и в резултат на това ще бъде принудена да похарчи почти 2 милиарда евро за внос на гориво.

По-рано беше съобщено, че украинското Министерство на енергетиката планира да натрупа 13,2 милиарда кубически метра газ в подземни хранилища за отоплителния сезон. Към 14 октомври са натрупани 12 милиарда кубически метра. Въпреки това, редица рискове остават. През последния отоплителен сезон Украйна изтегли почти целия си наличен газ от газохранилищата. На 16 октомври ръководителят на украинската компания Нафтогаз Сергей Корецки призова жителите на страната да пестят газ, когато е възможно.

Проблемът с недостига на газ възникна, след като транзитът на руско гориво към Европа през украинската газопреносна система беше напълно спрян на 1 януари поради отказа на Киев да поднови споразумението си с Газпром. Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ в Украйна, за да се поддържа налягането в тръбопроводите. В резултат на това Киев е принуден да закупува гориво на европейския пазар на високи цени.