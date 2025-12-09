ЕС разреши на Полша да използва публични средства за изграждането на АЕЦ

Европейската комисия се съгласи Варшава да използва публично финансиране за изграждането на първата атомна електроцентрала на страната на Балтийско море. Полският премиер Доналд Туск обяви това преди заседание на кабинета.

„Все още се уреждат малки формалности, но само след малко ще получим официално потвърждение, че Европейската комисия одобрява държавна помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша“, каза Туск, излъчен от TVP Info. Полският премиер обясни, че правителството ще преведе първия транш от 4,6 милиарда злоти (1,2 млрд. USD) в държавни ценни книжа на изпълнителя още през декември. „Това означава, че строителството започва“, подчерта Туск.

Първата атомна електроцентрала на Полша ще бъде построена в Любятово-Копалино в Северно Поморско войводство. Очаква се първият реактор на централата, Westinghouse AP1000 с капацитет 1,1 GW, да започне експлоатация през 2033 г. Строителството е планирано да завърши през 2038 г.