ЕС разреши на Полша да използва публични средства за изграждането на АЕЦ

9 Декември, 2025 15:37 592 6

Първата АЕЦ ще на Балтийско море

ЕС разреши на Полша да използва публични средства за изграждането на АЕЦ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Европейската комисия се съгласи Варшава да използва публично финансиране за изграждането на първата атомна електроцентрала на страната на Балтийско море. Полският премиер Доналд Туск обяви това преди заседание на кабинета.

Все още се уреждат малки формалности, но само след малко ще получим официално потвърждение, че Европейската комисия одобрява държавна помощ за изграждането на атомна електроцентрала в Полша“, каза Туск, излъчен от TVP Info. Полският премиер обясни, че правителството ще преведе първия транш от 4,6 милиарда злоти (1,2 млрд. USD) в държавни ценни книжа на изпълнителя още през декември. „Това означава, че строителството започва“, подчерта Туск.

Първата атомна електроцентрала на Полша ще бъде построена в Любятово-Копалино в Северно Поморско войводство. Очаква се първият реактор на централата, Westinghouse AP1000 с капацитет 1,1 GW, да започне експлоатация през 2033 г. Строителството е планирано да завърши през 2038 г.


Полша
  • 1 Сандо

    7 3 Отговор
    Добре,че поляците са русофоби и ги е гнус да докосват всичко руско,иначе нашите продажници веднага щяха да хукнат да им продават реакторите от Белене.

    15:39 09.12.2025

  • 2 Българин 🇧🇬

    13 2 Отговор
    АЕЦ Белене също трябва да е Държавна ❗ В противен случай печалбата ще изтича в джобове на чужденци , а рискът ще остане за българите

    15:45 09.12.2025

  • 3 Крайно време е Полша и Украйна

    2 8 Отговор
    да създадат ядрена бомба. Руснаците от друго не ги е страх!

    Коментиран от #5

    15:48 09.12.2025

  • 4 А Ганьо

    10 1 Отговор
    зяпа мухите и "прави бюджет" .

    15:49 09.12.2025

  • 5 Сандо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Крайно време е Полша и Украйна":

    Късопаметнико,не си ли спомняш какви ги дрънка Зеления в Мюнхен?И как след няколко дни получи СВО в незалежната си държава?

    15:57 09.12.2025

  • 6 име

    5 0 Отговор
    Ама, хубаво напишете колко ще е стойността на един реактор, че у нас разни козяци се плюнчат как ще ни излезе двойно по-евтино от на поляците. Да лъсне добре разликата колко пъти ще е по-скъпо нови реактори в Козлодуй и Белене с руските реактори, за която жълтопаветниците преди 10г пискаха, че ще е на загуба, че такива мощности не ни трябват, няма да развиваме тежки промишлености, всичко ставало енергийно ефективно, тока щял да поевтинява, от ВЕИтата щял да е безплатен, само сме щели за пренос да плащаме... Всички несъстоятелни лъжи на coрocнята да лъснат.

    16:07 09.12.2025