Volvo Cars съкращава 1000 служители в Швеция

23 Октомври, 2025 17:07 649 6

Това е част от мерките за съкращаване на разходите

Volvo Cars съкращава 1000 служители в Швеция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Автомобилният производител Volvo Cars ще съкрати 1000 от служителите си в Швеция. Това е част от пакет за съкращаване на разходите.

„Около 1000 служители се съкращават в Швеция“, заяви финансовият директор на компанията Фредрик Хансон в интервю за радио Sveriges.

В същото време тримесечният резултат на компанията беше по-добър от очаквания. Печалбата преди данъци през третото тримесечие нарасна до 6,2 милиарда крони (658,42 млн. USD), въпреки 7% спад на годишна база в продажбите на автомобили (до 160 500 превозни средства).

През пролетта беше обявено,че компанията ще съкрати 3000 работни места. Като част от тези съкращения, автомобилният производител ще елиминира и приблизително 1000 позиции, заемани понастоящем от консултанти, предимно в Швеция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    10 2 Отговор
    Санкциите и там работят!

    17:08 23.10.2025

  • 2 Газпром

    11 2 Отговор
    Сбогом Русия ,здравей мизерия

    17:09 23.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    20-ти пакет санкции и продажба на самальоти на Урка.

    Д аживей ,живей мизерията.

    17:19 23.10.2025

  • 4 Гост

    6 0 Отговор
    Който се хвърли да произвежда електрокари,после съкращава работници.

    17:24 23.10.2025

  • 5 Волво карс е китайска фирма

    0 0 Отговор
    Волво камиони е шведска, китайците са в правото си

    17:51 23.10.2025

  • 6 бай Бай

    1 0 Отговор
    Ами с тези цени кой ще им купува миналата слава?
    Да не говорим за неизползваемото прекаляване с екранчета и тъч.
    Нищо общо с Волво традицията за удобство и здравина.

    17:59 23.10.2025