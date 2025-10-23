Volvo Cars съкращава 1000 служители в Швеция

Автомобилният производител Volvo Cars ще съкрати 1000 от служителите си в Швеция. Това е част от пакет за съкращаване на разходите.

„Около 1000 служители се съкращават в Швеция“, заяви финансовият директор на компанията Фредрик Хансон в интервю за радио Sveriges.

В същото време тримесечният резултат на компанията беше по-добър от очаквания. Печалбата преди данъци през третото тримесечие нарасна до 6,2 милиарда крони (658,42 млн. USD), въпреки 7% спад на годишна база в продажбите на автомобили (до 160 500 превозни средства).

През пролетта беше обявено,че компанията ще съкрати 3000 работни места. Като част от тези съкращения, автомобилният производител ще елиминира и приблизително 1000 позиции, заемани понастоящем от консултанти, предимно в Швеция.