Volvo Cars съкращава 1000 служители в Швеция

Автомобилният производител Volvo Cars ще съкрати 1000 от служителите си в Швеция. Това е част от пакет за съкращаване на разходите.
„Около 1000 служители се съкращават в Швеция“, заяви финансовият директор на компанията Фредрик Хансон в интервю за радио Sveriges.
В същото време тримесечният резултат на компанията беше по-добър от очаквания. Печалбата преди данъци през третото тримесечие нарасна до 6,2 милиарда крони (658,42 млн. USD), въпреки 7% спад на годишна база в продажбите на автомобили (до 160 500 превозни средства).
През пролетта беше обявено,че компанията ще съкрати 3000 работни места. Като част от тези съкращения, автомобилният производител ще елиминира и приблизително 1000 позиции, заемани понастоящем от консултанти, предимно в Швеция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
17:08 23.10.2025
2 Газпром
17:09 23.10.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Д аживей ,живей мизерията.
17:19 23.10.2025
4 Гост
17:24 23.10.2025
5 Волво карс е китайска фирма
17:51 23.10.2025
6 бай Бай
Да не говорим за неизползваемото прекаляване с екранчета и тъч.
Нищо общо с Волво традицията за удобство и здравина.
17:59 23.10.2025