Nokia със съкращения на работни места в Германия

Финландската компания Nokia планира да съкрати 300 работни места в Германия до 2026 г. като част от глобална програма за намаляване на разходите, съобщи вестник Süddeutsche Zeitung.

Според вестника, компанията е потвърдила също, че възнамерява да затвори офиса си в Мюнхен до 2030 г. Планираното затваряне ще засегне над 500 допълнителни работни места. „Особено в периоди на геополитически предизвикателства, когато ключова компания намалява присъствието си в Германия, това е катастрофален сигнал“, отбеляза Даниеле Фриджа, управляващ директор на мюнхенския клон на синдиката IG Metall. Според IG Metall, Nokia наема 2500 души в Германия.

Представител на компанията обясни, че като част от своята глобална стратегия за локализация, Nokia ще съсредоточи инвестициите си върху ключови центрове за устойчивост в Германия и по целия свят. Същевременно се отбелязва, че компанията възнамерява да запази присъствие в производствени центрове, разположени в градове като Улм, Щутгарт, Бон и Дюселдорф.

През 2023 г. Nokia обяви планове за съкращаване на до 14 000 работни места по целия свят през следващите години. Очакваните икономии ще варират от 800 милиона до 1,2 млрд. EUR.