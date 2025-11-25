ЕС ще похарчи 6.8 трилиона евро за военни нужди през следващите 10 години

Страните от ЕС възнамеряват да похарчат 6,8 трлн. EUR за военни нужди през следващите 10 години. Това заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс на изслушване в Европейския парламент.
„Ако страните от ЕС увеличат военните си разходи до 3,5% от БВП до 2035 г., както се изисква от НАТО (изискването на НАТО за 5% от БВП включва 3,5% от БВП, изразходвани за военни нужди, и 1,5%, инвестирани в инфраструктурни проекти с двойно предназначение), те ще инвестират 6,8 трилиона евро във военните през следващите 10 години“, каза той.
„За сравнение, следващият седемгодишен бюджетен план на ЕС (2026-2034 г.) прогнозира военни разходи от 60 млрд. EUR. Това отразява структурата на военните разходи в Европа, която остава предимно национална. Страните от ЕС инвестират 100 пъти повече в отбрана, отколкото институциите на ЕС, каза той.
Според експерти институциите на ЕС и НАТО бързо разширяват възможностите си да влияят и контролират националните военни разходи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
ЕС вече е утопия
И тия - също!
15:48 25.11.2025
2 иван костов
15:51 25.11.2025
3 Ъхъъъъ
И от кого се пазим??.....
Коментиран от #4
15:55 25.11.2025
4 койдазнай
До коментар #3 от "Ъхъъъъ":Който иска мир, се готви за война.
Това Джордж Сорос го е казал още преди 2500 години!
Коментиран от #6, #11
15:57 25.11.2025
5 си дзън
Първо обаче всички руснаци - вън от ЕС. Не ни трябват троянски коне.
Коментиран от #8, #16
15:57 25.11.2025
6 Ъхъъъъ
До коментар #4 от "койдазнай":И Украйна я готвят/ СГотвят/ за война но уви.
И НАТО-то и ЕС им се такова таковата срещу руснака
16:00 25.11.2025
7 тикван чекмеджаров: да не ни забравите
имате прекрасна визия и за нашто бъдеще
Страните от ЕС възнамеряват да похарчат 6,8 трлн. EUR за военни нужди през следващите 10 години.
16:00 25.11.2025
8 чудесна новина за русофобите
До коментар #5 от "си дзън":от толкова оръжие ще се изпарят
16:02 25.11.2025
9 000
16:06 25.11.2025
10 Kaлпазанин
16:12 25.11.2025
11 Ъхъ
До коментар #4 от "койдазнай":Жорката ги разбира тия работи! Тва цветни революции, смяна на пола, войни, финансови спекулации, пропаганда и т.н. - еша си няма!!! 🤔
16:19 25.11.2025
12 604
16:25 25.11.2025
13 лудия
16:31 25.11.2025
14 Сандо
16:50 25.11.2025
15 Читател
"Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали", заяви пред медиите държавният глава след участието си във форума "AFCEA TechNET Sofia 2025".
16:53 25.11.2025
16 Ким ун
До коментар #5 от "си дзън":Битото куче няколко пъти ,докато е живо знае ,че е бито и се страхува от бой.
Китайска поговорка ....от много хиляди години
16:54 25.11.2025
17 Сандо
16:56 25.11.2025
18 Няма да стане
17:29 25.11.2025