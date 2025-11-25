Новини
ЕС ще похарчи 6.8 трилиона евро за военни нужди през следващите 10 години

25 Ноември, 2025

Това ще се случи, ако страните от ЕС увеличат военните си разходи до 3,5% от БВП

ЕС ще похарчи 6.8 трилиона евро за военни нужди през следващите 10 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Страните от ЕС възнамеряват да похарчат 6,8 трлн. EUR за военни нужди през следващите 10 години. Това заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс на изслушване в Европейския парламент.

Ако страните от ЕС увеличат военните си разходи до 3,5% от БВП до 2035 г., както се изисква от НАТО (изискването на НАТО за 5% от БВП включва 3,5% от БВП, изразходвани за военни нужди, и 1,5%, инвестирани в инфраструктурни проекти с двойно предназначение), те ще инвестират 6,8 трилиона евро във военните през следващите 10 години“, каза той.

„За сравнение, следващият седемгодишен бюджетен план на ЕС (2026-2034 г.) прогнозира военни разходи от 60 млрд. EUR. Това отразява структурата на военните разходи в Европа, която остава предимно национална. Страните от ЕС инвестират 100 пъти повече в отбрана, отколкото институциите на ЕС, каза той.

Според експерти институциите на ЕС и НАТО бързо разширяват възможностите си да влияят и контролират националните военни разходи.


  Майна

    Моля
    ЕС вече е утопия
    И тия - също!

    15:48 25.11.2025

  иван костов

    Повечето пари ще бъдат откраднати, както обикновено!

    15:51 25.11.2025

  Ъхъъъъ

    Лошото е,че и ние плащаме тази сметка.
    И от кого се пазим??.....

    15:55 25.11.2025

  койдазнай

    До коментар #3 от "Ъхъъъъ":

    Който иска мир, се готви за война.
    Това Джордж Сорос го е казал още преди 2500 години!

    15:57 25.11.2025

  си дзън

    Трилиони за оръжия насочени срещу руснаците - чудесна новина.
    Първо обаче всички руснаци - вън от ЕС. Не ни трябват троянски коне.

    15:57 25.11.2025

  Ъхъъъъ

    До коментар #4 от "койдазнай":

    И Украйна я готвят/ СГотвят/ за война но уви.
    И НАТО-то и ЕС им се такова таковата срещу руснака

    16:00 25.11.2025

  тикван чекмеджаров: да не ни забравите

    и нас
    имате прекрасна визия и за нашто бъдеще

    Страните от ЕС възнамеряват да похарчат 6,8 трлн. EUR за военни нужди през следващите 10 години.

    16:00 25.11.2025

  чудесна новина за русофобите

    До коментар #5 от "си дзън":

    от толкова оръжие ще се изпарят

    16:02 25.11.2025

  000

    Ес няма да съществува след 10 години

    16:06 25.11.2025

  Kaлпазанин

    Ротшилд колко печатници има бре ,?????

    16:12 25.11.2025

  Ъхъ

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Жорката ги разбира тия работи! Тва цветни революции, смяна на пола, войни, финансови спекулации, пропаганда и т.н. - еша си няма!!! 🤔

    16:19 25.11.2025

  604

    Пари там..пари тук, а черно на бяло има само тетуй .!.

    16:25 25.11.2025

  лудия

    Русия няма време за чакане. Ще ви подпука ,въпроса е да вземе Одеса да отреже урките от Черно море. Мисля европейските идиоти ще им помогнат ,като не спрат войната.

    16:31 25.11.2025

  Сандо

    Тия са луди!Няма ли кой да им надене усмирителни ризи и да спаси света?

    16:50 25.11.2025

  Читател

    Президентът (Радев ) отправи нови остри критики към управляващите и неофициалния им партньор ДПС-НН, наречени от него "Коалиция "Магнитски".

    "Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали", заяви пред медиите държавният глава след участието си във форума "AFCEA TechNET Sofia 2025".

    16:53 25.11.2025

  Ким ун

    До коментар #5 от "си дзън":

    Битото куче няколко пъти ,докато е живо знае ,че е бито и се страхува от бой.
    Китайска поговорка ....от много хиляди години

    16:54 25.11.2025

  Сандо

    Ако сложим разумния десет процента кражби то това са минимум 680 милиарда евромангизи,откраднати от тия алчни,нагли,лицемерни и ненаситни евроамеби,накачили се по главите на евростадото.Така ни се пада,след като тъпо и безкритично се подложихме под голямата измама,наречена либерална демокрация,отворено общество,евроатлантически ценности и "вечния" ЕС!

    16:56 25.11.2025

  Няма да стане

    Можете само да си мечтаете

    17:29 25.11.2025