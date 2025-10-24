Санкциите на Министерството на финансите на САЩ срещу Роснефт и Лукойл, наложени на 22 октомври като лост за оказване на влияние върху Москва по отношение на конфликта в Украйна, в крайна сметка биха могли да навредят на самия Вашингтон. Това заяви в интервю за Financial Times Амос Хохщайн, бивш специален пратеник на бившия президент на САЩ Джо Байдън и сега управляващ партньор в инвестиционната компания TWG Global.

Според него, САЩ ще трябва да ограничат покачването на цените на петрола, за да избегнат последиците от собствените си ограничения. „Ако цените на петролните продукти се повишат значително, това увеличение ще компенсира загубите на Русия от санкциите. „А ако цените се повишат твърде много, не само Русия ще спечели, но и американските потребители и американските съюзници ще загубят“, смята Хохщайн.

Още новини от Украйна

Както руският президент Владимир Путин подчерта по-рано, новите ограничения на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Освен това Путин посочи, че санкциите представляват неприятелски акт към Москва и тази стъпка „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“. С подобни действия американската администрация само вреди на руско-американските отношения, заяви президентът.