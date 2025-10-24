Новини
Санкциите срещу Русия могат да се върнат като бумеранг на САЩ
  Тема: Украйна

Санкциите срещу Русия могат да се върнат като бумеранг на САЩ

24 Октомври, 2025 11:21

Щатите рискуват да навредят на самите себе си със санкции срещу руския петрол

Санкциите срещу Русия могат да се върнат като бумеранг на САЩ - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Санкциите на Министерството на финансите на САЩ срещу Роснефт и Лукойл, наложени на 22 октомври като лост за оказване на влияние върху Москва по отношение на конфликта в Украйна, в крайна сметка биха могли да навредят на самия Вашингтон. Това заяви в интервю за Financial Times Амос Хохщайн, бивш специален пратеник на бившия президент на САЩ Джо Байдън и сега управляващ партньор в инвестиционната компания TWG Global.

Според него, САЩ ще трябва да ограничат покачването на цените на петрола, за да избегнат последиците от собствените си ограничения. „Ако цените на петролните продукти се повишат значително, това увеличение ще компенсира загубите на Русия от санкциите. „А ако цените се повишат твърде много, не само Русия ще спечели, но и американските потребители и американските съюзници ще загубят“, смята Хохщайн.

Както руският президент Владимир Путин подчерта по-рано, новите ограничения на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Освен това Путин посочи, че санкциите представляват неприятелски акт към Москва и тази стъпка „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“. С подобни действия американската администрация само вреди на руско-американските отношения, заяви президентът.


  • 1 Гост

    17 1 Отговор
    А нас май май направо ни закопават ако угасне НХК-то. Уж нямало да се вдигне цената ама .....

    Коментиран от #5

    11:24 24.10.2025

  • 2 Митко саллаков

    15 0 Отговор
    САЩ, санкции бумеранг.

    11:25 24.10.2025

  • 3 Кули има ли

    10 0 Отговор
    Това е опастността

    11:25 24.10.2025

  • 4 Оня с коня

    6 14 Отговор
    дано скоро цената на бензина стана като цената във европа 3евро/литър!!!

    че ми писна от всякакви бедняци по тия пътища да карат коли

    Коментиран от #12

    11:25 24.10.2025

  • 5 Че кой му пука за нас

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    След като на управляващите не им пука и съсипват всичко постигнато до сега при това го правят от двайсет години то тогава защо трябва на Запада и на САЩ да им пука.

    11:28 24.10.2025

  • 6 Един

    20 1 Отговор
    Западните идиоти така и не разбраха, че няма как да стане със санкции! Всяка санкция срещу Русия рефлектира в по-голяма степен върху запада отколкото върху руснаците! В крайна сметка печелят китайците... а да храниш китайците далеч не е най-умното, което запада може да направи!

    Не случайно в 19тия пакет санкции на ЕС еврофашагите са санкционирали руски преподавател по икономика, който преподава: Как да се избягват западните санкции - руснака всичко е проиграл и знае какво прави!

    НАТОвските престъпници или събират малкото си останали търкалета и пращат войска в ОкраИна директно да воюва с Русия - или да престанат с глупостите си!

    Коментиран от #11

    11:28 24.10.2025

  • 7 Щом е така....

    2 12 Отговор
    Значи Тръмп помага на ония плъшок в бункера с тези санкции, цената на петрола ще се вдигне и кенефа ще се къпе в пари, икономиката им ще литне в небесата като сармат🤭, и рая на земята ще се нарича Русия, американците и европейците ще са измрели от глад и студ, и как ни една тъпоглавата БГ копейка не замина за този рай?.... Как?..., защо?

    Коментиран от #9

    11:29 24.10.2025

  • 8 джо деменцията съм

    7 0 Отговор
    Дообре че поне трамп не си излага кат мен с глупави твърдения в стил "ще срина руската икономика за няколко месеца"

    11:33 24.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Един

    13 0 Отговор
    "Копейките" не са майцепродавци и роби като еврообратните - вие обичате да слугувате на чужди господари вместо да мислите за държавата си и вие бягате да миете тоалетни щото на запад били по-лъскави от родните...

    11:37 24.10.2025

  • 11 име

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    Много са отворени НАТОовците, ама никой от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ не смее да прати официално военен контингент в бандеристан. А на тръмпоча му трябваше един телефонан разговор с Путин и веднага му се промени намерението за томахавките. Той и онзи очилатия фриц щеше да заплашва с тауруси, ама...

    Коментиран от #16

    11:37 24.10.2025

  • 12 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Колите да ти най-малкият проблем ма си твърде т ъ п да го разбереш. 3 дена без горива и ще видиш криза, която никога не ди сънувал. Хляб и тоалетна хартия няма от де да си вземеш.

    11:54 24.10.2025

  • 13 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Санкциите срещу Русия действат навсякъде,но не и в Русия.Санкциите действат на Северния полюс и на Южния полюс ,също на Кирибати и Папуа Нова Гвинея и от части в Камбоджа.

    11:54 24.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гарантирано от ГРЕБ

    4 0 Отговор
    ГРЕБ са виновни за краха на държавата. Дано Тиквата да получи диабетна криза!

    Коментиран от #17

    11:57 24.10.2025

  • 16 Като каза...

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    ...,,очилатият Фриц"...,та се сетих...!
    Е как същият охлюф, да прати немски войски срещу Русия,като знае много добре какво се случи с дядо му-офицера от Вермахта,през ВСВ...!

    12:06 24.10.2025

  • 17 За диабетна-не знам!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гарантирано от ГРЕБ":

    Но знам,че след изборите в Пазарджик,Тиквата получи...инфарктна криза и взе да бръщолеви глупости на обидено и сърдито дете...!

    12:09 24.10.2025

  • 18 мдааааааааааа

    2 0 Отговор
    Кво да рива за ФАЩ, на мен ще ми вдигнат бензина.........

    12:10 24.10.2025