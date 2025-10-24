Санкциите срещу Русия могат да се върнат като бумеранг на САЩ

Санкциите на Министерството на финансите на САЩ срещу Роснефт и Лукойл, наложени на 22 октомври като лост за оказване на влияние върху Москва по отношение на конфликта в Украйна, в крайна сметка биха могли да навредят на самия Вашингтон. Това заяви в интервю за Financial Times Амос Хохщайн, бивш специален пратеник на бившия президент на САЩ Джо Байдън и сега управляващ партньор в инвестиционната компания TWG Global.
Според него, САЩ ще трябва да ограничат покачването на цените на петрола, за да избегнат последиците от собствените си ограничения. „Ако цените на петролните продукти се повишат значително, това увеличение ще компенсира загубите на Русия от санкциите. „А ако цените се повишат твърде много, не само Русия ще спечели, но и американските потребители и американските съюзници ще загубят“, смята Хохщайн.
Както руският президент Владимир Путин подчерта по-рано, новите ограничения на САЩ няма да повлияят съществено на „икономическото благополучие“ на страната. Освен това Путин посочи, че санкциите представляват неприятелски акт към Москва и тази стъпка „не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват“. С подобни действия американската администрация само вреди на руско-американските отношения, заяви президентът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5
11:24 24.10.2025
2 Митко саллаков
11:25 24.10.2025
3 Кули има ли
11:25 24.10.2025
4 Оня с коня
че ми писна от всякакви бедняци по тия пътища да карат коли
Коментиран от #12
11:25 24.10.2025
5 Че кой му пука за нас
До коментар #1 от "Гост":След като на управляващите не им пука и съсипват всичко постигнато до сега при това го правят от двайсет години то тогава защо трябва на Запада и на САЩ да им пука.
11:28 24.10.2025
6 Един
Не случайно в 19тия пакет санкции на ЕС еврофашагите са санкционирали руски преподавател по икономика, който преподава: Как да се избягват западните санкции - руснака всичко е проиграл и знае какво прави!
НАТОвските престъпници или събират малкото си останали търкалета и пращат войска в ОкраИна директно да воюва с Русия - или да престанат с глупостите си!
Коментиран от #11
11:28 24.10.2025
7 Щом е така....
Коментиран от #9
11:29 24.10.2025
8 джо деменцията съм
11:33 24.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Един
11:37 24.10.2025
11 име
До коментар #6 от "Един":Много са отворени НАТОовците, ама никой от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ не смее да прати официално военен контингент в бандеристан. А на тръмпоча му трябваше един телефонан разговор с Путин и веднага му се промени намерението за томахавките. Той и онзи очилатия фриц щеше да заплашва с тауруси, ама...
Коментиран от #16
11:37 24.10.2025
12 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Оня с коня":Колите да ти най-малкият проблем ма си твърде т ъ п да го разбереш. 3 дена без горива и ще видиш криза, която никога не ди сънувал. Хляб и тоалетна хартия няма от де да си вземеш.
11:54 24.10.2025
13 Бай Араб
11:54 24.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гарантирано от ГРЕБ
Коментиран от #17
11:57 24.10.2025
16 Като каза...
До коментар #11 от "име":...,,очилатият Фриц"...,та се сетих...!
Е как същият охлюф, да прати немски войски срещу Русия,като знае много добре какво се случи с дядо му-офицера от Вермахта,през ВСВ...!
12:06 24.10.2025
17 За диабетна-не знам!
До коментар #15 от "Гарантирано от ГРЕБ":Но знам,че след изборите в Пазарджик,Тиквата получи...инфарктна криза и взе да бръщолеви глупости на обидено и сърдито дете...!
12:09 24.10.2025
18 мдааааааааааа
12:10 24.10.2025