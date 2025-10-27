„Оферта“ в Bazar.bg – нов начин да продадеш по-бързо

Всеки, който е публикувал обява в Bazar.bg, знае колко приятно е, когато види, че обявата му е добавена в „Любими“. Това означава, че реални хора са я харесали и може би обмислят покупка. Но доскоро това беше краят на историята – продавачът нямаше как да се свърже с тях, освен да чака някой да реши да му пише.

Сега това се промени.

Новият инструмент „Оферта“ дава възможност на всеки продавач да направи персонално ценово предложение само към потребителите, които вече са запазили обявата му в „Любими“. Те остават напълно анонимни, докато не решат да отговорят – така че комуникацията е защитена, но реална.

Как работи?

Пускаш обява , както винаги.

След време виждаш, че има например 9 души, които са я добавили в „Любими“.

С едно натискане можеш да им изпратиш оферта с отстъпка , валидна 48 часа .

Само те я виждат – никой друг потребител не разбира, че си предложил по-ниска цена.

Ако някой от получателите на офертата приеме или отговори – тогава вече двамата може да се свържете и да финализирате сделката.

Защо „Оферта“ е толкова ефективна?

Продаваш по-бързо , без да намаляваш публично цената.

Запазваш контрола – само избрани потребители виждат предложението.

Създаваш усещане за спешност – офертата изтича след 48 часа.

Печелиш внимание точно на хората, които вече имат интерес.

Резултатите вече са впечатляващи – всеки ден хиляди оферти се изпращат чрез системата на Bazar.bg, а стотици сделки се случват именно благодарение на тази възможност.

Умен инструмент за умни продавачи

„Оферта“ е създадена, за да помогне на хората да продават по-бързо и по-умно. Вместо да сваляш цената за всички и да губиш стойност, можеш да възнаградиш онези, които вече са проявили интерес – с лично, ограничено във времето предложение.

Следващият път, когато видиш, че обявата ти има „любими“, не чакай. Изпрати Оферта – и дай шанс сделката да се случи още днес.