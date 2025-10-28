Новини
Цените растат, а с тях и кражбите

28 Октомври, 2025

Крадат се най-много спортни стоки и строителни материали

Милена Богданова

Цените растат, а с тях и кражбите. Със 100% са се увеличили кражбите на спортни стоки през първото полугодие на тази година спрямо същия период на миналата. На следващо място е секторът на строителните материали, където увеличението е 60%, сочи проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС). При книгите, мебелите и стоките за дома увеличението е около 20%. От АТНС отчитат, че извършителите стават все по-изобретателни и все по-млади.

Рязко нарастват дребните кражби в нехранителните магазини през текущата година - от строителни и мебелни магазини до книжарници и спортни вериги.

Проучването обхваща представители на български и международни вериги с над 100 търговски обекта в 13 областни града, които общо наемат повече от 3000 служители. Всички те инвестират между 70 000 и 600 000 лева годишно в системи и персонал за предотвратяване на кражби.

Променя се и профилът на извършителите. Отчитат се повече кражби от непълнолетни и малолетни лица, а в някои случаи – и от чужди граждани. Освен това крадците стават все по-находчиви и използват нови методи за заобикаляне на охранителни системи. Нараства и стойността на откраднатото, крадат се все по-скъпи стоки. Друг тревожен извод от проучването е, че сигналите до институциите са единични. Според търговците подаването на жалби често няма реален ефект, което ги демотивира да съобщават за кражби.

АТНС вече обсъжда с представители на МВР нови методи за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват търговците и органите на реда при кражбите. Сред предложенията са повече и по-качествени средства за видеонаблюдение, създаване на вътрешни екипи за проследяване на кражбите, засилване на взаимодействието между търговците и МВР, както и регулаторни промени. Обсъжда се и внедряването на интелигентно видеонаблюдение с лицево разпознаване и разпознаване на жестове, с достъп единствено за органите на МВР и възможност за връзка с търговците.

„Наблюдава се притеснителен ръст на кражбите в цялата страна, независимо от типа търговски обект. Извършителите са професионални крадци, които действат в мрежа. Тревожното е, че все по-често става дума за млади хора или родители с малки деца. Това е социален сигнал, не просто търговски проблем. Институциите и бизнесът трябва да работят заедно по конкретни решения,“ коментира адв. Галин Попов, председател на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС). Според проучване на АТНС от ноември 2024 г. най-много са регистрираните кражби в моловете и в големите градове (по 40% всеки), а най-малко – в малки населени места (20%). Тази тенденция се запазва и през първите 6 месеца на 2025 г.

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Около 20 човека храня без пари в заведението ми.

    Коментиран от #3

    10:50 28.10.2025

  • 2 аз обича краде

    6 2 Отговор
    банана, а не купува го от магазин ... give me го банана

    10:54 28.10.2025

  • 3 аз обича краде

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    храни х уч ми янко

    10:54 28.10.2025

  • 4 Наблюдател

    14 1 Отговор
    Тези които крадът от народа в кой списък сте ги поставили?

    Коментиран от #11

    10:56 28.10.2025

  • 5 не са ми предлагали маркови стоки на

    2 3 Отговор
    черно . но има полиция . ако непълнолетните ходят в търговските обекти да крадат , ами да не ги пускат . просто е . то това са стотици дето са все в черно . досадни , глупави . бият се крадат и после нищо . стари камери и безпаричие спъват търговците от богаташки просперитет и те истерясват . ами да купят дрон и да оглеждат посетителите . и 5 жандармериста със заповед да гонят крими индивиди . за седмица ще се оправи положението . така беше преди 8 месеца . но хората са си криви . поради бедност . огледат и обсъдят някой , пообидят . това им е нормалното . или мълчат . европейци .

    10:56 28.10.2025

  • 7 Защото

    8 1 Отговор
    предстои влизане в клуба на "богатите" ! Затова !

    11:12 28.10.2025

  • 8 Българка

    5 1 Отговор
    Да откраднеш от крадеца не е кражба, капиш?

    11:16 28.10.2025

  • 9 Свиквайте

    2 1 Отговор
    В еврозоната отиваме. В задния двор на богатите където ще ни настанят е така.

    11:18 28.10.2025

  • 10 Сталин

    2 1 Отговор
    Аз мога да ви дам тип как да крадете в магазина ,както правят циганите на запад ,влизаш в магазина и си хапваш и пийваш каквото ти харесва и си излизаш без да плащаш

    11:27 28.10.2025

  • 11 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    11:28 28.10.2025

  • 12 Глад, майка,

    2 1 Отговор
    Глааад! Тоя клуб на богатите ще ни умори от глад! Едно време уж никой не беше богат, но пък и гладни нямаше.

    11:28 28.10.2025

  • 13 паметник на ТАТО във всеки град

    1 1 Отговор
    ще го търсите вие дядо тодор правешкия и ще разберете колко е бил прав да бие и да има ТВУ-та

    само боя възпитава а тогава милицията биеше до посиняване, никой не иска да влиза втори път

    няма съд няма прокуратура имаше бой!

    сега имало три пола, като се върне боя ще се върне и реда

    11:52 28.10.2025