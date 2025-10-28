Цените растат, а с тях и кражбите. Със 100% са се увеличили кражбите на спортни стоки през първото полугодие на тази година спрямо същия период на миналата. На следващо място е секторът на строителните материали, където увеличението е 60%, сочи проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС). При книгите, мебелите и стоките за дома увеличението е около 20%. От АТНС отчитат, че извършителите стават все по-изобретателни и все по-млади.

Рязко нарастват дребните кражби в нехранителните магазини през текущата година - от строителни и мебелни магазини до книжарници и спортни вериги.

Проучването обхваща представители на български и международни вериги с над 100 търговски обекта в 13 областни града, които общо наемат повече от 3000 служители. Всички те инвестират между 70 000 и 600 000 лева годишно в системи и персонал за предотвратяване на кражби.

Променя се и профилът на извършителите. Отчитат се повече кражби от непълнолетни и малолетни лица, а в някои случаи – и от чужди граждани. Освен това крадците стават все по-находчиви и използват нови методи за заобикаляне на охранителни системи. Нараства и стойността на откраднатото, крадат се все по-скъпи стоки. Друг тревожен извод от проучването е, че сигналите до институциите са единични. Според търговците подаването на жалби често няма реален ефект, което ги демотивира да съобщават за кражби.

АТНС вече обсъжда с представители на МВР нови методи за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват търговците и органите на реда при кражбите. Сред предложенията са повече и по-качествени средства за видеонаблюдение, създаване на вътрешни екипи за проследяване на кражбите, засилване на взаимодействието между търговците и МВР, както и регулаторни промени. Обсъжда се и внедряването на интелигентно видеонаблюдение с лицево разпознаване и разпознаване на жестове, с достъп единствено за органите на МВР и възможност за връзка с търговците.

„Наблюдава се притеснителен ръст на кражбите в цялата страна, независимо от типа търговски обект. Извършителите са професионални крадци, които действат в мрежа. Тревожното е, че все по-често става дума за млади хора или родители с малки деца. Това е социален сигнал, не просто търговски проблем. Институциите и бизнесът трябва да работят заедно по конкретни решения,“ коментира адв. Галин Попов, председател на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС). Според проучване на АТНС от ноември 2024 г. най-много са регистрираните кражби в моловете и в големите градове (по 40% всеки), а най-малко – в малки населени места (20%). Тази тенденция се запазва и през първите 6 месеца на 2025 г.