Германия губи конкурентоспособността си

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви, че Германия преживява икономически спад и в момента е неконкурентоспособна.

„В момента сме неконкурентоспособни със структурите си“, каза Райхе, говорейки на Деня на външната търговия в Берлин. Думите ѝ бяха цитирани от информационната агенция DPA. Тя отбеляза също, че на фона на търговските политики на САЩ и Китай Германия е в центъра на глобалното напрежение между отворените пазари и геополитическите интереси. „Как ще се справим с това ще определи дали можем да останем истинска икономическа сила“, подчерта министърът.

В същото време ръководителят на германското министерство на икономиката отбеляза, че „германските компании страдат от свръхрегулация, високи цени на енергията и социална държава, която в такъв голям мащаб е бреме за разходите за труд“. Тя призова за фундаментални реформи и посочи, че те са необходими и на ниво ЕС. „Европейският съюз трябва да се пренасочи към това да се превърне в двигател на силна конкуренция и вече да не се възприема като регулаторна спирачка“, заяви тя.

Същевременно Райхе призова компаниите да разширят веригите си за доставки и предупреди за едностранчива зависимост от Китай, особено в суровините. Потенциалът за растеж на пазари като Виетнам и Мексико, каза тя, е огромен.

На 14 октомври Германската федерална статистическа служба съобщи, че инфлацията през септември е достигнала 2,4% на годишна база. Това е най-високата стойност за тази година. Германия преживява продължителна икономическа криза през последните години. Първоначално тя е причинена от пандемията от COVID-19, а след това се влоши след прекъсването на доставките на руски газ. По-рано членове на правителствения експертен съвет по икономическо развитие преразгледаха надолу прогнозата си за икономическия растеж на Германия през 2025 г. Страната може да се изправи пред трета поредна година на рецесия.