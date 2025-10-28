Новини
Германия губи конкурентоспособността си

Германия губи конкурентоспособността си

28 Октомври, 2025 14:45 642 13

Германските компании страдат от свръхрегулация, високи цени на енергията

Германия губи конкурентоспособността си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви, че Германия преживява икономически спад и в момента е неконкурентоспособна.

„В момента сме неконкурентоспособни със структурите си“, каза Райхе, говорейки на Деня на външната търговия в Берлин. Думите ѝ бяха цитирани от информационната агенция DPA. Тя отбеляза също, че на фона на търговските политики на САЩ и Китай Германия е в центъра на глобалното напрежение между отворените пазари и геополитическите интереси. „Как ще се справим с това ще определи дали можем да останем истинска икономическа сила“, подчерта министърът.

В същото време ръководителят на германското министерство на икономиката отбеляза, че „германските компании страдат от свръхрегулация, високи цени на енергията и социална държава, която в такъв голям мащаб е бреме за разходите за труд“. Тя призова за фундаментални реформи и посочи, че те са необходими и на ниво ЕС. „Европейският съюз трябва да се пренасочи към това да се превърне в двигател на силна конкуренция и вече да не се възприема като регулаторна спирачка“, заяви тя.

Същевременно Райхе призова компаниите да разширят веригите си за доставки и предупреди за едностранчива зависимост от Китай, особено в суровините. Потенциалът за растеж на пазари като Виетнам и Мексико, каза тя, е огромен.

На 14 октомври Германската федерална статистическа служба съобщи, че инфлацията през септември е достигнала 2,4% на годишна база. Това е най-високата стойност за тази година. Германия преживява продължителна икономическа криза през последните години. Първоначално тя е причинена от пандемията от COVID-19, а след това се влоши след прекъсването на доставките на руски газ. По-рано членове на правителствения експертен съвет по икономическо развитие преразгледаха надолу прогнозата си за икономическия растеж на Германия през 2025 г. Страната може да се изправи пред трета поредна година на рецесия.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Затова

    13 1 Отговор
    ще прави завод за барут у нас.

    Коментиран от #9

    14:47 28.10.2025

  • 2 спонтанен сарказъм

    19 1 Отговор
    сцанкциите работят

    14:47 28.10.2025

  • 3 Един

    16 1 Отговор
    Ама верно ли бе булка? Кой ти го каза?!
    4та година пътувате към дъното и още не сте се събудили! Като ви знам какви сте кофи, още 40 години няма да може да се оправите!

    14:48 28.10.2025

  • 4 Пич

    13 2 Отговор
    Няма идиоти като Германците !!! Няма и да обяснявам защо , очаквам да сте поне средно интелигентни !!!

    14:49 28.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор
    Нема а се пуашити❗
    Тук един се пъни, че Германия цъфти ❗

    14:49 28.10.2025

  • 6 Майна

    13 0 Отговор
    Умишлено
    Докога ще спят германците
    В момента обмислят да въведат извънредно положение
    Като при Пландемията..
    Да видим, хм..

    14:50 28.10.2025

  • 7 Дориана

    12 0 Отговор
    Много ясно, Германия сама се унищожи , но това, което не знае, че истинското и унищожение тепърва предстои. Тя си го заслужава..

    14:53 28.10.2025

  • 8 Губи?

    10 0 Отговор
    Тя отдавна е загубена. Като цяло отдавна нищо не се произвежда в Германия.

    14:54 28.10.2025

  • 9 Въпрос

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Затова":

    Ами къде да го прави?!

    14:55 28.10.2025

  • 10 Минаващ

    7 0 Отговор
    Тази статия е отговор на целия спам, който ни заля относно санкциите на Тръмп срещу Русия. Ако Германия е в това положение, какво да очакваме от Европа, където тя е водещата икономика? Иначе Мерц зове за още помощ на украинците

    14:59 28.10.2025

  • 11 Обратен потенциал

    7 0 Отговор
    "Потенциалът за растеж на пазари като Виетнам и Мексико, каза тя, е огромен". Да, особено във Виетнам ги чакат с отворени обятия, за Мексико да не говорим. Изпуснаха влака немците, енергията им била скъпа. По-евтина няма да стане както и цената на труда.

    15:08 28.10.2025

  • 12 Анонимен

    8 0 Отговор
    Ми що не отворят и те един завод за барут на територията на Германия като тоя, дето планират в Сопот, та да им тръгне икономиката нагоре? Нали мега сделката и мега печалбите? Ааа, опасно било...

    15:24 28.10.2025

  • 13 НИКО

    5 0 Отговор
    ЗАЩО КОЗЯЦИТЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СЕГА ГЕРМАНИЯ ОТИВА НА ДЪНОТО НО СКОРО И ОСТАНАЛАТА ЕВРОПА ЩЕ БЪДЕ ТАМ ПЛАЧЕТЕ СОРОСИ И КОЗЯЦИ

    15:27 28.10.2025